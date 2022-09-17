صدمة داخل أبل من انخفاض حجوزات "iPhone 14 Plus" بعد وقف "mini"

انخفضت الطلبات المسبقة لحجز هواتف ”iPhone 14 Plus“ بعد الإطلاق الرسمي، ما سبب صدمة داخل شركة ”أبل“، بحسب مصادر مطلعة.

وأشار محللون إلى أن ذلك يدل على خطأ استراتيجية أبل بتقديم الطرز الأساسية بأحجام كبيرة، وأنها أخطأت في وقف سلسلة ”mini“ العام الماضي.

وقام مينغ شي كو، محلل أبل الشهير بفحص بعض المؤشرات المبكرة للطلبات المسبقة لتحديد شكل الطلب حتى الآن من بين الطرز الأربعة الجديدة التي تم إصدارها في وقت سابق من هذا الشهر.

ونظر كو في تقديرات التوافر والشحن لملاحظة أن ”iPhone 14 Pro“ و ”Pro Max“ يظهران نتائج جيدة أو محايدة حتى الآن، لكن الطلبات المسبقة للطرازين ”iPhone 14″ و“14 Plus“ سيئة.

وقال كو عن هاتف ”iPhone 14 Plus“ الأكبر حجمًا، وهو هاتف بحجم 6.7 بوصة، في منشور له: ”الطلب المسبق لهذا المنتج الجديد أقل بكثير من المتوقع، مما يعني أن استراتيجية تقسيم منتجات أبل، للنماذج القياسية فشلت هذا العام“.

ولم تصدر ”أبل“ أرقام الطلب المسبق الخاصة بها، وسيتم إطلاق كل من ”iPhone 14 و 14 Plus“ في تشرين الأول/أكتوبر، بينما سيتم إطلاق ”iPhone 14 Pro“ و ”Pro Max“ هذه الأيام.

وعرضت الشركة، التي تتخذ من ”كوبرتينو“ في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مقرا لها، هذا العام طرازها الأساسي ”أيفون 14“ فقط بأحجام قياسية وأكبر، على عكس ”أيفون 13″، الذي كان متوفرًا بأحجام قياسية وصغيرة.

ويحتوي ”iPhone 13 Mini“ على شاشة بحجم 5.4 بوصة و“iPhone 13″ بحجم 6.1 بوصة، ويتمتع ”iPhone SE“، وهو أحد عروض الميزانية القليلة التي تقدمها الشركة، بشاشة 4.7 بوصة.

ووفقًا للمحلل، فإن مخزون كل من ”iPhone 14″ و“14 Plus“ المتوفر في متاجر البيع بالتجزئة عند إطلاقهما، يعكس الطلب الضعيف، وإن الطلب على كلا هذين الهاتفين أضعف من ”iPhone SE3″ و“iPhone 13 mini“.

وأوضح كو أنه من المحتمل أن تضطر الشركة إلى خفض توقعات الشحن لجهاز ”iPhone 14″ و“14 Plus“ في تشرين الثاني/نوفمبر إذا لم تتحسن الأرقام، وهذا بدوره قد يؤثر سلبًا على نمو إيرادات ”أبل“ لهذا العام.