هونور تطلق هاتفها الجديد X40 الموجه للشباب

أطلقت شركة ”هونر“ الصينية هاتفها الجديد ”X40″، كأحدث أجهزتها الذكية التي تستهدف الشباب، والتي تأتي ضمن الفئة الاقتصادية صديقة الميزانية.

ويأتي الهاتف بتصميم أنيق وجذاب على غرار الهواتف الرائدة من الشركة الصينية.

ويتميز هاتف ”Honor X40″ بشاشة منحنية من نوع“AMOLED“ مقاس 6.67 بوصة مع معدل تحديث 120 هيرتز، ودقة ”FHD+“ (1080 × 2400 بكسل)، مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20:9 ودعم 1.07 مليار لون.

وتدعي شركة ”هونر“ أن الشاشة يمكن أن تنتج 800 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع. وتدعم الشاشة تعتيم ”PWM“ بمعدل 1920 هيرتز.

ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج ثماني النواة متوسط يأتي من نوع ”Snapdragon 695“ المطور من قبل شركة ”كوالكوم“ الأمريكية، مقترناً بمعالج رسومي من نوع ”Adreno 619“.

ويعمل الهاتف على نظام تشغيل ”Android 12“ مع واجهة ”هونر“ التقليدية من إصدار ”Magic UI 6.1“.

ويعمل المعالج مع ما يصل إلى 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائية (RAM) وما يصل إلى 256 غيغابايت من سعة التخزين المدمجة.

ووفقًا لـ“هونر“، يمكن إضافة ذاكرة وصول عشوائية حتى 7 غيغابايت عن طريق مساحة التخزين غير المستخدمة لتقديم تجربة تبلغ سعتها 19 غيغابايت.

وفيما يتعلق بوسائل الاتصال، يدعم هاتف ”Honor X40“ شبكات الجيل الخامس (5G)، والجيل الرابع (4G أو LTE) و ”واي–فاي“ مزدوج النطاق (2.4 + 5 غيغاهرتز) و ”بلوتوث v5.1“ و“GPS“ومنفذ ”USB Type-C“.

ويشتمل الهاتف على مستشعرات ”الجاذبية“، و“الجيروسكوب“، و“البوصلة“، و“الإضاءة المحيطة“، و“القرب“.

وللأمان البيومتري، يحتوي الهاتف على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة وخاصية التعرف على الوجه ثنائي الأبعاد.

ويحتوي الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 5100 مللي أمبير في الساعة، حيث تدعم الشحن السريع بقوة 40 واط، ويزن الهاتف حوالي 172 غرامًا.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يتميز بإعداد مزدوج للكاميرا الخلفية على شكل دائري كبير مع وحدة فلاش ”LED“.

وضم إعداد الكاميرا مستشعراً أساسياً بدقة 50 ميغابكسل مع فتحة عدسة f / 1.8، ومستشعر آخر ماكرو بدقة 2 ميغابكسل بفتحة عدسة f / 2.4. وفي المقدمة، تم تجهيز الكاميرا بكاميرا سيلفي بدقة 8 ميغابكسل بفتحة عدسة f / 2.0.

وحددت شركة ”هونر“ الصينية سعر الإصدار الأساسي من هاتف ”X40″، والذي يأتي بـ6 رام و128 غيغابايت مساحة تخزين بـ214 دولاراً، فيما يأتي الإصدار الأعلى في التشكيلة (12 رام + 256) بسعر 328 دولاراً.

ويتوفر الهاتف في خيارات ألوان الفضي والأخضر والأسود.