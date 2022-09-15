التغيير الأول منذ 2017.. "أبل" تقدم "آيفون 14" بشاشة مختلفة

كشفت شركة ”أبل“ مؤخرًا عن سلسلة هواتف ”آيفون 14″، التي احتفظت بتصميم سابقاتها، لكن التطوير كان حاضرًا في جانب الشاشة بشكل رئيس.

وأجرت ”أبل“ أول تغيير على شاشة ”آيفون“ منذ العام 2017، حين أطلقت أول ”iPhone X“ يتضمن النتوء العلوي في الشاشة، الموصوف بـ“القبيح“ بين خبراء التقنية.

وبقيت هواتف ”آيفون“ محتفظة بذات الشكل والتصميم مع النتوء ذاته، الذي لم يطرأ عليه تغيير سوى تصغير حجمه في ”آيفون 13″، وذلك حتى جرى إطلاق سلسلة ”آيفون 14“.

وظل النتوء موجودًا في طرازي ”آيفون 14“ العادي وبلاس، فيما تم تحويل النتوء في طرازي ”برو“ و“برو ماكس“ إلى ميزة برمجية تتحول من كبسولة صغيرة إلى أشكال متعددة بحسب الخيار المفعل.

وأسمت ”أبل“ تلك الميزة ”Dynamic Island“، التي وصفتها الشركة بأنها ”ابتكار غير مسبوق يعكس رؤيتها السباقة في دمج عالمَي المكونات والبرامج وكل ما بينهما“.

وأشارت ”أبل“ إلى أن الميزة عبارة عن مساحة تفاعلية تُبرز للمستخدم كل ما يهمّه من موسيقى، ونتائج مباريات، وغير ذلك، بطريقة تشدّ انتباه المستخدم ولا تشتته.

وقدمت الشركة ميزة أخرى مهمة إلى السلسلة الأخيرة، وهي ”التشغيل دومًا“، التي معها تبقى شاشة القفل على بُعد لمحة ومتاحة لك حتى دون الحاجة إلى لمسها.

وأتاحت ”أبل“ كذلك إمكانية تخصيص شاشة القفل بطرق لم تكن ممكنة من قبل مع ”iOS 16″، حيث يمكن وضع صورة المستخدم المفضلة كطبقة أمامية تتصدر الواجهة، وتتبّع حلقات أنشطة المستخدم، واطّلع على التحديثات المباشرة من التطبيقات المفضلة.

وأكدت ”أبل“ أنها نقلت كاميرا السيلفي في الشاشة الأمامية إلى مرحلة جديدة من خلال كاميرا العمق الحقيقي الجديدة التي تأتي بضبط تلقائي للعدسة، وفتحة عدسة أكبر، وتدعم كاميرا العمق الحقيقي الجديدة بضبط تلقائي للعدسة وفتحة عدسة أكبر.