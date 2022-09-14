إجراءات بسيطة

مروة القيسي

رشيد بويديوة

هزة أرضية

انتحار قاتل أماني

قاتل أماني الجزار

موسوعة غينيس

الكحول بالمونديال
أظهر المزيد

علوم وتقنية

تسريبات: "سامسونغ" ستزود غالاكسي S23 Ultra بمزايا تصوير مذهلة
تاريخ النشر: 14 سبتمبر 2022 19:42 GMT
تاريخ التحديث: 14 سبتمبر 2022 19:55 GMT

تسريبات: "سامسونغ" ستزود غالاكسي S23 Ultra بمزايا تصوير مذهلة

كشفت تسريبات تقنية جديدة حول كاميرا هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra أن شركة "سامسونغ" ستزود الهاتف بمستشعر كاميرا أساسية ضخم يقدم مزايا تصوير مذهلة. وذكرت معلومات

+A -A
المصدر: هدير محمد - إرم نيوز

كشفت تسريبات تقنية جديدة حول كاميرا هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra أن شركة ”سامسونغ“ ستزود الهاتف بمستشعر كاميرا أساسية ضخم يقدم مزايا تصوير مذهلة.

وذكرت معلومات أن الشركة ستزود هاتفها الرائد المقبل بمستشعر ISOCELL الذي يأتي بدقة 200 ميجابكسل مع مستشعر آخر بحجم 1 / 1.3 بوصة وفتحة عدسة F/1.7.

وذكر مسرب البيانات الشهير صاحب المعلومات الموثوقة ”أيس يونيفرس“ عبر تغريدة في ”تويتر“ أن المستشعر أكبر بقليل من iPhone 14 Pro وأصغر من مستشعرات الهواتف الرائدة الأخرى التي تعمل بنظام أندرويد.

ويشير تقرير من موقع ETNews إلى أن تطوير مستشعر الكاميرا الجديد من سامسونغ قد اكتمل بالفعل وسيدخل مرحلة الإنتاج الفعلي قريباً ليأتي مع الهاتف المرتقب، وستكون تلك أول ترقية رئيسية للكاميرا في سلسلة هواتف ”Ultra“ من سامسونغ منذ Galaxy S20 Ultra، بحسب موقع ”أندرويد سنترال“ التقني.

وتعني الفتحة الأوسع في كاميرا S23 Ultra أنها ستكون قادرة على السماح بدخول المزيد من الضوء، مما ينتج عنه صور أكثر إشراقًا وأقل تشويشًا في حالات الإضاءة المنخفضة.

ونوهت تسريبات أخرى إلى احتواء الهاتف على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة وماسح ضوئي أكبر لبصمات الأصابع، بحسب موقع ”جي إس إم أرينا“.

وبغض النظر عن التسريبات الحالية، لا تزال سامسونغ على بعد بضعة أشهر من الكشف عن سلسلتها الرئيسية التالية، لذلك قد تكون الأمور مختلفة تمامًا عندما يحين وقت إطلاق الهاتف رسمياً.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play