تسريبات: "سامسونغ" ستزود غالاكسي S23 Ultra بمزايا تصوير مذهلة

كشفت تسريبات تقنية جديدة حول كاميرا هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra أن شركة ”سامسونغ“ ستزود الهاتف بمستشعر كاميرا أساسية ضخم يقدم مزايا تصوير مذهلة.

وذكرت معلومات أن الشركة ستزود هاتفها الرائد المقبل بمستشعر ISOCELL الذي يأتي بدقة 200 ميجابكسل مع مستشعر آخر بحجم 1 / 1.3 بوصة وفتحة عدسة F/1.7.

وذكر مسرب البيانات الشهير صاحب المعلومات الموثوقة ”أيس يونيفرس“ عبر تغريدة في ”تويتر“ أن المستشعر أكبر بقليل من iPhone 14 Pro وأصغر من مستشعرات الهواتف الرائدة الأخرى التي تعمل بنظام أندرويد.

Do not believe any imaginary news, everything is subject to me.

100% confirmed, S23 Ultra main camera:

< 200MP,0.6μm,1/1.3",F1.7 >

It's only slightly bigger than the iPhone 14 Pro and smaller than other Android flagship phone sensors in 2023. pic.twitter.com/UeHH5C6aJo

— Ice universe (@UniverseIce) September 10, 2022