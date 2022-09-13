لخفض التكاليف.. غوغل تلغي إصدار جهاز Pixelbook

قررت شركة غوغل الأمريكية إلغاء خططها لإطلاق جهاز Pixelbook الجديد، الذي كان من المتوقع إصداره في العام المقبل 2023.

وأشارت التقارير التقنية إلى أن الشركة قررت إلغاء إصدار الجهاز كجزء من قرارات الشركة لخفض التكاليف الأخيرة ونقل الأشخاص الذين يعملون على تصنيع Pixelbook إلى أقسام أخرى، مع تأجيل خطط الجهاز للمستقبل.

وقالت الشركة إنها ”لا تشارك خطط المنتجات المستقبلية أو معلومات الموظفين، ومع ذلك، نحن ملتزمون ببناء ودعم مجموعة من منتجات الشركة المبتكرة والمفيدة لمستخدميها“.

وأضافت: ”فيما يتعلق بموظفينا، نقوم بنقل أعضاء الفريق عبر الأجهزة والخدمات في الأوقات التي نغير فيها أولوياتنا“.

ومن المقرر أن تعلن غوغل عن أجهزة جديدة في 6 تشرين الأول/ أكتوبر القادم، ومن ذلك جهازا Pixel 7 و 7 Pro وساعة Pixel Watch.

وتشير بعض التسريبات إلى إمكانية إصدار بعض أجهزة Nest Home الجديدة أيضا. ومع ذلك، من المقرر أن تطلق غوغل جهاز Pixel القابل للطي في وقت ما من العام المقبل.

وكانت شركة ”غوغل“ قد قامت خلال العام الماضي بجهود كبيرة لتحسين منتجاتها؛ ومن ذلك الجهازان اللوحيان مع إطلاق Android 12L والأجهزة القابلة للارتداء مع Pixel Watch القادمة.

وكشفت شركة ”غوغل“ النقاب عن مجموعة من الميزات الجديدة القادمة إلى الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل ”أندرويد“ هذا الشهر، وتضم الميزات الجديدة تحديثات خاصة بتطبيق ”جي بورد“ والرموز التعبيرية emojis مع ميزات الوصول الجديدة.

وأعلنت أيضا عن تحديثات جديدة لخدمة اتصال الفيديو Google Meet ونظام Wear OS المصمم خصيصا لتشغيل الساعات الذكية.