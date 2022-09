"غوغل" تلمح إلى أول هواتفها القابلة للطي وظهور لوحي جديد

أطلقت شركة ”غوغل“ مؤخراً أول إصدار تجريبي لمنصة Android 13 ربع سنوي، وقد كشف المطورون بالفعل عن رمز يلمح إلى زوج من الأجهزة القادمة، هما Pixel القابل للطي والجهاز اللوحي الجديد Pro.

وشارك المطور Kuba Wojciechowski عبر حسابه في ”تويتر“ لقطات من التعليمات البرمجية التي تشير إلى الحالات غير المطوية والمطوية لجهاز يسمى Felix.

وتتضمن النسخة التجريبية الأولى من Android 13 QPR1 beta، بحسب المطور، الكثير من الأكواد المحدثة، بما في ذلك برامج تشغيل الكاميرا الجديدة، التي تكشف عن بعض التفاصيل حول منتجاتها القادمة.

وقال: ”اعتبارًا من الآن، نحن على علم بجهازين قابلين للطي من غوغل – passport و pipit، تم إلغاء الأول، لكن حالة الآخر لم تكن معروفة، لقد سمعنا مؤخرًا أن إنتاج الشاشات القابلة للطي سيبدأ في غضون 4 أشهر“.

Google has released the first beta for Android 13 QPR1 beta today and with it a lot of updated code, including new camera drivers, revealing some details about their upcoming products. I have found some details about a yet-unknown foldable, another tablet and more 👇 pic.twitter.com/z5dtKAEv43

— Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) September 8, 2022