"غوغل" تلمح إلى أول هواتفها القابلة للطي وظهور لوحي جديد

أطلقت شركة ”غوغل“ مؤخراً أول إصدار تجريبي لمنصة Android 13 ربع سنوي، وقد كشف المطورون بالفعل عن رمز يلمح إلى زوج من الأجهزة القادمة، هما Pixel القابل للطي والجهاز اللوحي الجديد Pro.

وشارك المطور Kuba Wojciechowski عبر حسابه في ”تويتر“ لقطات من التعليمات البرمجية التي تشير إلى الحالات غير المطوية والمطوية لجهاز يسمى Felix.

وتتضمن النسخة التجريبية الأولى من Android 13 QPR1 beta، بحسب المطور، الكثير من الأكواد المحدثة، بما في ذلك برامج تشغيل الكاميرا الجديدة، التي تكشف عن بعض التفاصيل حول منتجاتها القادمة.

وقال: ”اعتبارًا من الآن، نحن على علم بجهازين قابلين للطي من غوغل – passport و pipit، تم إلغاء الأول، لكن حالة الآخر لم تكن معروفة، لقد سمعنا مؤخرًا أن إنتاج الشاشات القابلة للطي سيبدأ في غضون 4 أشهر“.

Google has released the first beta for Android 13 QPR1 beta today and with it a lot of updated code, including new camera drivers, revealing some details about their upcoming products. I have found some details about a yet-unknown foldable, another tablet and more 👇 pic.twitter.com/z5dtKAEv43 — Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) September 8, 2022

ويذكر المطور الكاميرات التي يستخدمها الجهاز أيضًا، والتي قد تشمل مستشعر Sony IMX787 بدقة 64 ميجابكسل (MP) وعدسة تليفوتوغرافي 10.8 ميجابكسل Samsung S5K3J1 على ظهر الهاتف.

ويمكن أن يحتوي الجهاز أيضًا على مستشعر Sony IMX355 بدقة 8 ميجابكسل (نفس المستشعر المستخدم بواسطة Pixel 6A) من الداخل ومستشعر Samsung S5K3J1 آخر حول المقدمة.

ويدعم نظام الكاميرا الخلفية المزدوجة القابل للطي الادعاءات بأن الجهاز يمكن أن يطوي أفقيًا مثل Samsung Galaxy Z Fold.

وفي العام الماضي، بدا أن ”غوغل“ كانت تعمل أيضًا على جهاز يطوى على غرار صدفي، لكن الرسوم المتحركة الموجودة في Android 12L وأيقونة في تطبيق الكاميرا من ”غوغل“ تشير إلى هاتف يمكن طيه مثل الكتاب.

بالإضافة إلى البحث عن تفاصيل حول هاتف ”غوغل“ القابل للطي القادم، اكتشف Wojciechowski أيضًا إشارات إلى جهاز لوحي Pro يسمى t6pro أو tangorpro.

وأكدت ”غوغل“ أنها تعمل على جهاز لوحي يعمل بنظام Android في I / O في مايو/ أيار، وقد اكتشف المطورون منذ ذلك الحين أن t6 وtangor يشيرون إلى الجهاز.

وتأتي هذه النتائج قبل أقل من شهر بقليل من حدث إطلاق Google Pixel في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، حيث سنرى ظهور Pixel 7 و Pixel Watch وأجهزة Nest الجديدة.