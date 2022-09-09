كيف صممت أبل هاتف "أيفون 14" ليكون كالأدوات الجراحية؟

كشفت شركة أبل الأمريكية مؤخرًا عن سلسلة هواتف ”أيفون 14“ المتطورة، التي تعج بالتحسينات البرمجية على حساب التغير الشكلي للسلسلة الذي لم يطرأ عليه أي تغيير.

وركزت أبل في تصميم الهاتف رغم ذلك على المتانة والصلابة، وأكدت أنها صنعته ليكون أكثر متانة بفضل درع السيراميك، وهو أقوى من زجاج أي هاتف ذكي.

وبحسب ما قالته أبل على موقعها الإلكتروني في وصفها للهاتف، فإن ”أيفون 14“ مصنوع من معدن ”ستانلس ستيل“ فائق الجودة كالمستخدم في الأدوات الجراحية.

وكان أبرز ما طرأ على تصميم الجهاز هو غياب النتوء العلوي (النوتش) التي استبدلتها أبل بتصميم برمجي جديد باسم Dynamic Island تتميز بعدة استخدامات.

وتصف أبل هذه الميزة بأنها ابتكار غير مسبوق يعكس رؤية الشركة السباقة في دمج عالمَي المكونات والبرامج وكل ما بينهما.

واعتبرت صانعة أيفون أن تلك الميزة هي مساحة تفاعلية تُبرز لك كل ما يهمّك من موسيقى ونتائج مباريات وغيرها بطريقة تشدّ انتباهك ولا تشتته.

وتجمع ”Dynamic Island“ بين المرح والمعلومات المفيدة بطريقة لافتة وجديدة، إذ تدمج إشعاراتك وتنبيهاتك ونشاطاتك في مكان تفاعلي واحد.

وتأتي مدمجة على مستوى نظام iOS 16 بكامله وتتوافق مع مجموعة كبيرة من التطبيقات ليطفو عليها كل ما تحتاج إليه عندما تحتاج إليه بالضبط.

وتضم المنطقة التي احتلت مكان النتوء القبيح السابق نظام كاميرا بعمق حقيقي أصغر بنسبة 31% إلى جانب مستشعر تقارب بتصميم جديد إضافة إلى خوارزميات متطورة وتأثيرات متحركة مصممة لتنساب برشاقة وسلاسة.