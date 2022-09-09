"غوغل" تطلق ميزات جديدة لمستخدمي هواتف "أندرويد"

كشفت شركة ”غوغل“ النقاب عن مجموعة من الميزات الجديدة القادمة إلى الهواتف التي تعمل بنظام تشغيلها ”أندرويد“ هذا الشهر.

ومن المقرر أن تضم الميزات تحديثات خاصة بتطبيق ”جي بورد“، والرموز التعبيرية ”emojis“ مع ميزات الوصول الجديدة، حسبما أفاد موقع ”جي إس أم آرينا“ التقني.

وأعلنت الشركة أيضا عن تحديثات جديدة لخدمة اتصال الفيديو ”Google Meet“ ونظام ”Wear OS“ المصمم خصيصا لتشغيل الساعات الذكية.

ومن المقرر أن تحصل خدمة الفيديو ”Google Meet“ على ميزة مشاركة مباشرة جديدة تتيح مشاهدة الألعاب وتشغيلها معا في مكالمات الفيديو، ويمكن أيضا تثبيت مشاركين محددين في المكالمة.

وأشارت التقارير إلى أن تطبيق ”جي بورد“ يحصل على ميزة ”emojify“ التي تتيح إضافة رموز تعبيرية بسرعة إلى رسالة بعد كتابتها.

ومع ذلك، بحسب التقرير، سيتم تطبيق خدمة ”Nearby Share“ في الأسابيع القليلة المقبلة.

وتتيح هذه الخدمة للمستخدمين إرسال المحتوى إلى الأجهزة المجاورة على حساب ”غوغل“ الخاص دون مطالبة، حتى إذا كانت الشاشة مغلقة.

وبالنسبة لأجهزة ”غوغل“ اللوحية، فمن المقرر تضمين تطبيقات ”غوغل“ بأدوات محسنة بشكل أكبر.

وكشفت الشركة أيضا عن إضافة ميزتين جديدتين لإمكانية الوصول على ”أندرويد“ خاصة بضعاف السمع والبصر.

وإحدى هاتين الميزتين تسمى ”Custom Sound Notifications“ أو إشعارات الصوت المخصصة، حيث يسمع المستخدم أصواتا معينة عند تفعيل الميزة، ويتم إبلاغه عن طريق الاهتزاز أو وميض الضوء أو إشعار ”Wear OS“.

وتتعرف هذه الميزة على بعض الأشياء مثل المياه الجارية وبكاء الأطفال ونباح الكلاب وأصوات أجهزة الإنذار.

كما تقدم ميزة ”Google TV“ الآن مكتبة منظمة من الأفلام المختارة بالصوت للمكفوفين وضعاف البصر.

وكشفت الشركة عن حصول نظام ”Wear OS“ على وجوه جديدة لساعة“Bitmoji“ مع لوحة ”Google Keep“ جديدة تجعل من السهل إملاء الملاحظات أو إلقاء نظرة على الملاحظات الأخرى بسرعة.