كيف ينقذ "آيفون 14" حياتك عندما تتعرض لحادث سير؟

كشفت شركة أبل الأمريكية عن سلسلة هواتف ”آيفون 14″، التي لم تتضمن تحسينات شكلية ملحوظة، في حين كان التطور البرمجي الغالب، غير أن أبل زودت هواتفها الجديدة ”آيفون 14“ بميزة هي الأولى من نوعها في تاريخ الشركة، وهي الاستجابة لحالات الطوارئ عند وقوع حوادث تصادم قوية تهدد حياة ركاب السيارة.

ويستطيع ”آيفون 14“ أن يكتشف تعرّضك لحادث سيارة خطير فيتصل بخدمات الطوارئ، ثم يبلغ الأشخاص الذين حددتهم كجهات اتصال للطوارئ.

ويرصد الهاتف أي تحوّل مفاجئ في معدل السرعة من خلال مقياس تسارع جديد بقوة عالية يستشعر معدلات التسارع أو التباطؤ المفرطة لغاية 256 Gs.

ويتعرف الهاتف أيضاً، على أي انحراف حاد في الاتجاه خلال السير من خلال جيروسكوب ذو نطاق ديناميكي عال يراقب التغييرات الشديدة في وجهة السيارة.

وأكدت ”أبل“ أنها طورت خوارزميات متقدمة للحركة من خلال إجراء اختبارات تصادم من الأمام والخلف ومن الجانب، بالإضافة إلى اختبارات حوادث الانقلاب.

ويمكن للهاتف التعرف على التغير في ضغط مقصورة السيارة عبر مقياس الضغط الجوي الذي يكتشف تغيرات الضغط الناتجة عن انتفاخ الوسائد الهوائية.

ويتعرف مايكروفون الهاتف أثناء القيادة على مستويات الصوت العالية جداً التي تصاحب الاصطدام، وحفاظاً على خصوصية المستخدم تتم عملية المعالجة بالكامل على آيفون.

واستخدمت أبل، كما تقول عبر موقعها الإلكتروني، بيانات اصطدام عامة من حوادث فعلية لتعزيز دقة اكتشاف الاصطدام إلى أقصى حد ممكن.

وتؤكد الشركة أن مليون ساعة من بيانات القيادة والاصطدامات الفعلية تساعد أجهزة آيفون على اكتشاف الحوادث الآن.