"Y75s".. أرخص هاتف 5G من فيفو

أطلقت شركة ”فيفو“ الصينية لصناعة الهواتف الذكية رسمياً، هاتف ”Y75s 5G“ الجديد، الذي يعد أحدث هواتف الشركة منخفضة التكلفة من سلسلة ”Y“ التي تستهدف الفئة الاقتصادية صديقة الميزانية وتجتذب الشباب بشكل كبير.

ويتميز الهاتف، الذي يدعم شريحتي اتصال ”نانو“، بشاشة ”LCD“ مقاس 6.58 بوصة ودقة FHD+ (1080 x 2408)، مع معدل تحديث يبلغ 60 هرتز، ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس 120 هرتز.

ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج ثماني النواة متوسط من نوع ”MediaTek Dimensity 700″، مقترناً بمعالج رسومي من نوع ”Mali-G57“.

ويعمل المعالج جنباً إلى جنب ما يصل إلى 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) من نوع ”LPPDR4x“ و256 غيغابايت من سعة تخزين داخلية تأتي من نوع ”UFS 2.2″، وقابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت عبر بطاقة ”microSD“.

ويعمل الهاتف الذكي الجديد على نظام تشغيل ”Android 11“ مباشرة من العلبة مع واجهة ”فيفو“ التقليدية من إصدار ”OriginOS Ocean“.

كما يأتي مزوداً بخاصية ”Face Wake“ للتعرف على الوجه، بالإضافة إلى مستشعر لبصمات الأصابع مثبتاً على جانب الهاتف.

ويحتوي الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن سريع بقوة 18 وات.

ويدعم الهاتف خيارات اتصال متعددة، بما في ذلك ”بلوتوث v5.1″، و“واي فاي“ مزدوج المناطق، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم ومنفذ ”USB type-C“. ويزن الهاتف حوالي 193 غراماً.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يتميز هاتف ”Y75s 5G“ بإعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية يضم مستشعراً أساسياً بدقة 64 ميغابكسل، ومستشعر آخر فائق الاتساع بدقة 8 ميغابكسل، ومستشعر أخير للعمق بدقة 2 ميغابكسل.

ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل.

ويتمتع إعدادا الكاميرا بالقدرة على تسجيل مقاطع فيديو بدقة ”FHD“.

وأطلقت ”فيفو“ هاتفها الجديد في إصدارين مختلفين من ذاكرة الوصول العشوائي، حيث يأتي الإصدار الأساسي (8 رام + 256 تخزين) بسعر 272 دولاراً، يبنما يأتي الإصدار الأعلى (12 رام + 256) بسعر 315 دولاراً.

ويتوفر هاتف ”Y75s 5G“ في خيارات ألوان ”الأسود“ ولون آخر متعدد لم تسميه الشركة بعد.