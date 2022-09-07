أبرز مواصفات هاتفي "iPhone 14 Pro" و"14 Pro Max"

بعد العديد من الشائعات وطول انتظار، كشف شركة ”آبل“ الأمريكية، اليوم الأربعاء، النقاب رسميًا عن التشكيلة الاحترافية من سلسلة هواتفها الرائدة الجديدة، ”iPhone 14″، خلال حدث إطلاق حمل اسم ”Far Out“.

وتتميز التشكيلة الاحترافية الجديدة، التي تضم هاتفي ”14 Pro“ و“14 Pro Max“، بفتحة مثقبة في الشاشة أصغر من الطراز السابق، وتأتي على شكل كبسولة، والتي تحتوي على تنبيهات وإشعارات متحركة حولها.

وأطلقت ”آبل“ على هذه الفتحة اسم“الجزيرة المتحركة“ (الديناميكية).

iPhone 14 Pro & Pro Max:

– Dynamic island (no notch!)

– Always on display

– A16 Bionic chip

– Improved front camera

– Four lens camera system

– 48MP ProRAW Images

– Car Crash Detection

– Satellite SOS Communication

– New colors Starting at $999 and $1099#AppleEvent pic.twitter.com/KNcjVmPFWe — TmarTn (@TmarTn) September 7, 2022

وقالت الشركة: ”كان هدفنا تصميم مساحة تعرض التنبيهات ونشاط الخلفية بشكل واضح ومتسق بطريقة غنية وممتعة. عندما تتلقى تنبيهًا، ستعلمك هذه الجزيرة المتحركة،“ مشيرة إلى أنه تم تصميم الميزة لتقديم معلومات جديدة بوضوح دون تشتيت انتباه المستخدم عن التطبيق الذي يستخدمه.

وفيما يتعلق بطرازات الـ“Pro“، استخدمت ”آبل“ الفولاذ المقاوم للصدأ والذي يُقال إنه مقاوم للتآكل أيضًا.

iPhone 14 color options:

– Midnight

– Starlight

– Blue

– Purple

– Project RED#AppleEvent pic.twitter.com/X8JgF76TJr — TmarTn (@TmarTn) September 7, 2022

ويتميز هاتف“iPhone 14 Pro“بشاشة من نوع ”Super Retina XDR OLED“ مقاس 6.1 بوصة (و6.7 لطراز Max) مع معدل تحديث 120 هرتز مدعوم بخاصية“Apple ProMotion“، وذروة سطوع تصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع.

وتأتي الشاشة مع معدل تحديث تكيفي من 1 هرتز إلى 120 هرتز، من أجل توفير مزيج من الحركة الأكثر سلاسة والنظام الموفر للطاقة (LTPO).

ويدعم الهاتف خاصية ”العمل الدائم للشاشة“ (Always on Display)

ويتم تشغيل الهاتف بشريحة آبل الجديدة من نوع ”A16 Bionic“ والتي توصف بأنها أقوى شريحة تم تطويرها لأجهزة آيفون حتى الآن.

وقالت الشركة إن نوى كفاءة الرقائق تجعلها أسرع بنسبة 40% في ثلث استهلاك الطاقة مقارنة بالطراز السابق.

وتشهد وحدة معالجة الرسومات أيضًا ترقية، مع عرض نطاق ترددي أكبر للذاكرة بنسبة 50%.

الكاميرا

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، خطت ”آبل“ خطوة للأمام لتحديث أجهزة الكاميرا في طراز ”Pro“ الجديد.

وسيحتوي هاتف ”iPhone 14 Pro“ على كاميرا بدقة 48 ميغابكسل، حيث يأخذ المستشعر رباعي البكسل مجموعات من 4 بكسلات ويجعلها تعمل بمثابة بكسل واحد كبير لالتقاط أفضل للضوء.

وستسمح ”آبل“ للأشخاص بالتصوير في وضع ”Pro Raw“، مما يسمح بالتقاط صور بدقة 48 ميغابكسل غير مضغوطة.

وطورت الشركة طريقة حسابية جديدة لمعالجة الصور للاستفادة من نمط البكسل الجديد للحصول على دقة ألوان وتفاصيل أفضل في اللقطات المتعثرة.

ومع المحرك الضوئي، تدعي آبل أن الأشخاص سيحصلون على تحسن 3 مرات في الصور ذات الإضاءة المنخفضة.

وبالنسبة لمعظم الصور، سيلتقط المستشعر صورًا مجمعة بدقة 12 ميغابكسل لزيادة التقاط الضوء.

وقالت الشركة إن ذلك سمح لها بقص المستشعر بطرق مختلفة لتقديم تقريب حقيقي (2x) بطول بؤري 48 مم.

ووعدت الشركة بتجربة تصوير رائعة بعض، مشيرة إلى أن المستشعر الجديد يعمل على تحسين التفاصيل بتنسيق ”ProRAW“الخاص بالشركة.

وتوفر الكاميرا فائقة الاتساع الجديدة أيضًا تحسينات على التصوير الفوتوغرافي الكلي وتحسين (3x) في الإضاءة المنخفضة.

وقامت Apple أيضًا بترقية الفلاش على نظام الكاميرا، بحيث يوفر سطوعًا مضاعفًا ويتفاعل مع الطول البؤري للصور.

وبالنسبة لالتقاط الفيديو، زعمت ”آبل“ أن هاتف“iPhone 14 Pro“ سيأتي مع أوضاع ”Pro Video“ و“Cinematic“ التي يمكنها تسجيل مقاطع بدقة ”4K“ و24 إطارًا في الثانية.

وقالت الشركة إن الهاتف سيعمل ببطارية تدوم طوال اليوم.

وأوضحت الشركة أن هاتفي ”iPhone 14 Pro“ و“14 Pro Max“ سيعملان على نظام تشغيل“iOS 16″مباشرة خارج العلبة.

وسيحتوي هاتف“iPhone 14 Pro“ على نفس الميزات الموجودة في ”iPhone 14“ الأساسي، مثل ”Emergency SOS“ و“Crash Detection“.

وسيبدأ سعر ”iPhone 14 Pro“ من 999 دولارًا، وستبدأ الطلبات المسبقة في 9 أيلول سبتمبر مع توفر الهواتف بشكل رسمي في 16 من الشهر الجاري.

ويتوافر الهاتف في خيارات ألوان ”الأرجواني“ -الجديد تمامًا – بالإضافة إلى ”الأسود“ و“الرمادي“ و“الذهبي“.