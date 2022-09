أبرز مواصفات هاتفي "iPhone 14 Pro" و"14 Pro Max"

بعد العديد من الشائعات وطول انتظار، كشف شركة ”آبل“ الأمريكية، اليوم الأربعاء، النقاب رسميًا عن التشكيلة الاحترافية من سلسلة هواتفها الرائدة الجديدة، ”iPhone 14″، خلال حدث إطلاق حمل اسم ”Far Out“.

وتتميز التشكيلة الاحترافية الجديدة، التي تضم هاتفي ”14 Pro“ و“14 Pro Max“، بفتحة مثقبة في الشاشة أصغر من الطراز السابق، وتأتي على شكل كبسولة، والتي تحتوي على تنبيهات وإشعارات متحركة حولها.

وأطلقت ”آبل“ على هذه الفتحة اسم“الجزيرة المتحركة“ (الديناميكية).

iPhone 14 Pro & Pro Max:

– Dynamic island (no notch!)

– Always on display

– A16 Bionic chip

– Improved front camera

– Four lens camera system

– 48MP ProRAW Images

– Car Crash Detection

– Satellite SOS Communication

– New colors

Starting at $999 and $1099#AppleEvent pic.twitter.com/KNcjVmPFWe

— TmarTn (@TmarTn) September 7, 2022