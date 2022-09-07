بعد طول انتظار.. "أبل" تكشف عن سلسلة "iPhone 14"

طرحت شركة ”أبل“ الأمريكية رسمياً سلسلة هواتفها الرائدة الجديدة والمنتظرة، ”iPhone 14″، في حدث إطلاق الشركة الذي أقيم مساء اليوم، الأربعاء.

وتضمنت التشكيلة الجديدة أربعة هواتف، بما في ذلك ”iphone 14″ و“14 Plus“ والسلسلة الاحترافية التي تضمنت ”14 Pro“ و“14 Pro max“.

ويأتي الهاتف الجديد مستوحى من طراز ”iPhone 13“ مع حواف ألومنيوم حادة وزوايا دائرية وظهر زجاجي وشق مألوف في الجزء العلوي من الجهاز ومنفذ ”Lightning“ للشحن.

ويعد أكبر تغيير في التشكيلة هو تخلي الشركة عن تحديث هاتف ”iPhone 13 mini“. وبدلاً من ذلك، أطلقت الشركة هاتف ”iPhone 14“ بحجمين مختلفين، هما 6.1 بوصة و6.7 بوصة على التوالي (Plus).

وقالت كايان درانس، نائب رئيس تسويق منتجات ”آيفون“: ”يتمتع iPhone 14 أيضًا بتصميم داخلي محدث يعمل على تحسين الأداء الحراري. على سبيل المثال، يمكنك ممارسة الألعاب بشكل أطول مما سبق“.

وتستخدم ”أبل“ شريحة ”A15 Bionic“ على هاتفي ”iPhone 14“ و“14 Plus“، وذلك دون تغيير عن تشكيلة ”iPhone 13“ التي تم إطلاقها العام الماضي.

وتوفر الشريحة المطورة من ”أبل“ عمر بطارية أفضل ونظام كاميرا ”جديد مذهل“ والمزيد، بحسب زعم الشركة.

ويأتي هاتف ”iPhone 14“ مزودًا بشاشة من نوع ”OLED“، وذروة سطوع تصل إلى 1200 شمعة في المتر المربع، ودعم خاصية ”Dolby Vision“ وخمسة خيارات ألوان.

وفي الجزء الخلفي من الهاتف، توجد كاميرا رئيسية جديدة مزودة بمستشعر أكبر وفتحة عدسة أسرع (f / 1.5). ويتميز إعداد الكاميرا المزدوج بخاصية ”التثبيت البصري للصورة“.

وقالت الشركة إنه تم تحسين أداء الكاميرا في الإضاءة المنخفضة بواقع 49٪ عن الطرازات السابقة، حيث أضافت الشركة محرك ضوئي جديد.

وفي المقدمة، توجد كاميرا ”TrueDepth“ جديدة بمستشعر 12 ميغابكسل بفتحة عدسة f / 1.9 أسرع. وتحتوي الكاميرا السيلفي أيضًا على ضبط تلقائي للصورة لأول مرة، مما يساعد في الحفاظ على وضوح الوجه.

وتعد الكاميرا هي نقطة تركيز كبيرة لهاتف ”iPhone 14″، حيث تقول ”أبل“ أن خوارزمية معالجة الصور قد تم تحسينها بشكل كبير عن الأجيال السابقة.

وعن تصوير الفيديو، أضافت الشركة متطوراً جديداً أطلقت عليه ”وضع الحركة“، حيث يستخدم المستشعر الكامل لتحقيق الاستقرار في الفيديو دون استخدام أي أجهزة إضافية.

وقالت ”أبل“ إنها استغنت عن شرائح الاتصال التقليدية (SIM) في الولايات المتحدة، وأنها استبدلتها بشرائح إلكترونية (eSIM). وصرحت الشركة على وجه التحديد أن هذا تغيير فقط لعملاء هواتف آيفون الدولية في الولايات المتحدة.

وكما هو الحال مع سلسلة ”Apple Watch Series 8″، يحتوي هاتف ”iPhone 14“ على مستشعرات جديدة يمكنها اكتشاف حوادث السير، والتي تساعد المستخدمين على الاتصال بخدمات الطوارئ بسرعة أكبر.

وأوضحت الشركة أنه إذا كان المستخدم في منتصف مكان مجهول وليس لديك شبكة ”Wi-Fi“ أو خدمة خلوية، فلا يزال بإمكان هاتف آيفون الجديد مساعدته في حالات الطوارئ (SOS) عبر القمر الصناعي.

وأضافت الشركة أنه الهاتف الجديد يمكن المستخدم من معرفة مكان الأقمار الصناعية وكيفية توجيهه إليها. وبمجرد الاتصال، يحتاج المستخدم إلى إرسال واستقبال معلومات كافية للحصول على المساعدة. وسيتم إطلاق ميزة القمر الصناعي في نوفمبر وسيتم تضمينها مجانًا لمدة عامين مع شراء ”iPhone 14“.

وقالت الشركة: ”حتى إذا لم تكن بحاجة إلى مساعدة، فلا يزال بإمكانك استخدام هذه الميزة التي تعمل بالقمر الصناعي لتحديث موقعك في تطبيق Find My. قد يكون ذلك مفيدًا إذا كنت في نزهة طويلة على سبيل المثال“.

كما طورت ”أبل“ خوارزمية مخصصة لضغط ”النص القصير“، حيث يستغرق الأمر من 15 ثانية إلى بضع دقائق لإرسال رسالة. ويمكن للمستخدم أيضًا تحديد ”الإجابات الأساسية“ من قائمة الرسائل المكونة مسبقًا لتسريع المحادثة.

ويبدأ سعر هاتف ”iPhone 14“ من 799 دولارًا بينما يبدأ سعر ”iPhone 14 Plus“ من 899 دولارًا. وسيتوفر هاتف ”iPhone 14“ في 16 سبتمبر الجاري، بينما سيتوفر ”iPhone 14 Plus“ في 7 أكتوبر.