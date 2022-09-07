"أبل" تطلق سلسلة "Watch 8" الجديد ونسخة "Ultra"

كشفت شركة ”أبل“ الأمريكية النقاب رسميًا عن الجيل الجديد من ساعتها الذكية، ”Watch 8“ و“Watch SE“، بالإضافة إلى نسخة احترافية مفاجئة حملت اسم ”Watch Ultra“. جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي المرتقب للشركة، ”Far Out“.

Watch Series 8

طرحت شركة أبل النسخة الجديدة من ساعتها الذكية، والتي تحتوي على العديد من الإضافات والترقيات البارزة مقارنة بالطراز السابق، ”Series 7″، حيث أعطت الشركة اهتمامًا كبيرًا لصحة المرأة.

وأضافت الشركة مستشعرين جديدين لدرجة الحرارة، الأول على الجزء الخلفي لظهر الساعة بالقرب من جلد المستخدم، أما الثاني فيقع أسفل الشاشة مباشرة.

ويمكن للسيدات من خلال المستشعرات الجديدة متابعة عملية ”التبويض“ بأثر رجعي بشكل أكثر دقة. كما يمكن للساعة الجديدة متابعة درجة حرارة الجسم كل 5 ثوانٍ لاكتشاف التغييرات الصغيرة التي تحدث للجسم حتى خلال مرحلة النوم.

وقالت الشركة إنه يمكن حفظ تسجيلات درجة الحرارة في تطبيق ”Health“، حيث يمكن متابعة التحول في درجات حرارة الجسم ليلًا، والتي يمكن أن تساعد على التنبؤ بعملية التبويض.

وأكدت الشركة أن التسجيلات والبيانات الخاصة بالمستخدمين ”مؤمنة بالكامل“ عن طريق ”التشفير من طرف إلى طرف“ للحصول على أكبر قدر من الخصوصية. ويمكن الولوج إلى التسجيلات فقط عبر رمز المرور للمستخدم أو معرف الوجه.

وأعلنت الشركة أيضًا عن ميزة ”Crash Detection“، والتي ستسمح للساعة بتحديد متى يكون المستخدم في حالة طوارئ أو تعطل بسيارته أو تعرضه لحادث سير، ثم التوصيل تلقائيًا بخدمات الطوارئ، وتحديد موقع الحادث وإخطار جهات اتصال الطوارئ الخاصة بالمستخدم.

وتعتمد الميزة على مستشعرين جديدين للحركة، وجيروسكوب محسن ثلاثي المحاور، بالإضافة إلى مقياس تسارع عالي القوة. وتدّعي الشركة أن مقياس التسارع قادر على اكتشاف التأثيرات الشديدة للاصطدام.

ويمكن للمستشعرات اختبار الحركة 4 مرات أسرع بأكثر من 3 آلاف مرة في الثانية، لذا يمكنها استشعار لحظة الاصطدام بدقة. وفي الوقت نفسه، تم تدريب خوارزمية الميزة على أكثر من مليون ساعة من بيانات القيادة وحوادث الاصطدام في العالم الحقيقي.

كما يشمل إصدار ”series 8“ أيضًا ميزة دعم ”التجوال الدولي“، وخاصية ”العمل الدائم للشاشة“ (Always on Display)، وإمكانية وضع شريحة اتصال، وعمر بطارية يصل إلى 18 ساعة عمل طوال اليوم، بالإضافة إلى وضع الطاقة المنخفض الذي يمنح المستخدم ما يصل إلى 36 ساعة من عمر البطارية عند الشحن الكامل.

ونوهت الشركة إلى أن وضع الطاقة المنخفض لن يقلل من تجربة المستخدم، لكنه سيعطل مؤقتًا ميزات، مثل العمل الدائم للشاشة، وتتبع ضعيات التمارين الرياضية.

وتتوافر ساعات ”Series 8″ بألوان Midnight““ و““Starlight و“Silver“ و“Product Red“. وبدأت الشركة في تلقي الطلبات المسبقة للساعة، بدءًا من اليوم، على أن يتم شحنها، بدءًا من 16 سبتمبر الجاري. ويبلغ سعر الساعة 399 دولارًا لإصدار ”GPS“ و499 دولارًا للإصدار الخلوي.

Watch Ultra

تعد الطراز الأبرز ضمن تشكيلة الساعات الذكية الجديدة من ”أبل“، والتي فاجأ بها العملاق الأمريكي عشاقه. وقالت ”أبل“ إن ساعة ”Watch Ultra“ مخصصة للرياضيين المتمرسين، بما في ذلك سباقات الماراثون والغواصين الخبراء وغيرهم.

وأضافت الشركة أن الساعة الجديدة قد استغرقت سنوات في مراحل الإعداد قبل إطلاقها رسميًا. وتظهر الساعة بتصميم شبه تقليدي مثل ساعات أبل الأخرى، لكنه أكثر سمكًا، خاصة في منطقة الشاشة. وقالت أبل: ”تم تصميم كل التفاصيل بشكل هندسي لابتكار ساعة أكثر قوة ومتانة“.

وتأتي الساعة مع إطار مصنوع من ”التيتانيوم الجوي“ بحجم 49 ملم. إنها أكبر بكثير من الساعات العادية، وأكبر أيضًا من طرازات ”Watch 8“ الحالية. وتتميز الساعة بشاشة مسطحة تمامًا، ومصنوعة من كريستال الياقوت، مما يزيد من المتانة.

كما تأتي الساعة أيضًا مع الزر الرئيس المألوف الذي يشبه ”التاج“، لكنها تضم أيضًا زرًا إضافيًا أطلقت عليه الشركة اسم ”زر إجراء“ (Action Button) للوصول بسرعة إلى مجموعة من الميزات.

وجاء في حدث الإطلاق، تظهر المنطقة المحيطة بالشاشة (البلورة الأمامية) بطريقة تحميها من التأثيرات ”التي يمكن أن تحدث أثناء الأنشطة العنيفة“. كما أن الأزرار الجانبية مصممة للعمل عند ارتداء القفازات، بالإضافة إلى مكبر صوت و 3 ميكروفونات، لضمان جودة المكالمات حتى في ظروف الرياح الشديدة.

ووفقاً لـ“أبل“، يصل عمر البطارية إلى 36 ساعة عند شحنها مرة واحدة. وهناك ”إعداد تحسين البطارية“ الجديد الذي سيصدر لاحقًا في الخريف المقبل، والذي يستمر حتى 60 ساعة. كما حزمت الشركة ساعتها الجديدة بثلاثة سوارات مختلفة من حيث الشكل والتصميم، بالإضافة إلى ميزات مخصصة للغواصين والعدائين المحترفين.

وقالت ”أبل“ إنها صممت أيضًا نظام ”GPS“ مزدوجًا جديدًا ”دقيق التردد“، والذي يستخدم ”L1 ”و“L5 GPS“. وسيتضمن النظام أيضًا تفاصيل جديدة مثل التذبذب العمودي، ومناطق التمارين الرياضية. علاوة على ذلك، أتاحت ”أبل“ استخدام شريحة اتصال، مما يساعد بشكل أكبر في تعزيز النظام الملاحي الجديد.

وتحتوي ساعة ”Apple Watch Ultra“ أيضًا على ”زر إجراء“، والذي سيتيح للمستخدم وضع علامة على المقاطع وبدء تشغيلها أو إيقافها وتفاصيل أخرى. وتزعم الشركة أن معظم الرياضيين يمكنهم القيام بسباق ثلاثي بالبطارية.

وأضافت الشركة أن الساعة الاحترافية الجديدة تم تصميمها أيضًا للعمل في المناطق شديدة الحرارة أو البرودة، مشيرة إلى أن النظام الملاحي المتطور المدمج بها سيساعد المستخدم على تذكر مكان وجوده، وتوجيه – على سبيل المثال – للعودة إلى المخيم.

وأوضحت ”أبل“ أنها زودت ساعتها الجديدة بصوت استغاثة (SOS) عالٍ للغاية، ويمكن سماعه من مسافة كبيرة (دون تحديد المدى)، مشيرة إلى أنها زودت الساعة أيضًا بمقياس معتمد للغوص يصل مداه إلى عمق 40 مترًا.

وأعلنت ”أبل“ عن تطبيق ”Oceanic Plus“ لطراز ”Apple Watch Ultra“ فقط، والذي يوفر لمخططي الغوص معلومات حول المد والجزر ودرجة حرارة الماء، حيث سيعرف التطبيق تلقائيًا متى يبدأ المستخدم الغوص.

وعلى عكس معظم الأجهزة الخاصة بالغوص، تدعي أبل أن التطبيق الجديد سهل الاستخدام، بالإضافة إلى أن لديه تحذيرات مفرطة بشأن معدل الصعود وإرشادات توقف الأمان أيضًا، وتبلغ تكلفة الساعة الجديدة 799 دولارًا.