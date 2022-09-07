أنكر تكشف عن أصغر شاحن يمكنه شحن هواتف وحواسيب أبل

كشفت شركة أنكر العريقة المتخصصة في صنع الشواحن والبطاريات المحمولة وكوابل الشحن، عن أصغر شواحنها والذي يشبه إلى حد ما شاحن شركة أبل، ولكنه أصغر وأقل في السعر ويمكنه شحن كمبيوترات محمولة ولوحيات.

والشاحن Anker 511 Nano 3 الجديد عبارة عن شاحن USB-C فردي بقدرة 30 واط مصمم للشحن السريع لجهاز أيفون أو أيباد ويمكنه أيضًا تشغيل ماك بوك إير – كل ذلك مع شاحن بحجم شاحن أبل القديم 5W الذي كان يستخدم مع أجهزة أيفون.

ويعتبر الشاحن Nano 3 عبارة عن شاحن من نيتريد الغاليوم (GaN) يمكنه إنتاج المزيد من الطاقة من عبوات أصغر حجمًا وأكثر برودة، بحسب موقع ”ذا فيرج“ التقني.

مقارنة بشاحن Apple USB-C بقوة 30 واط، فإن Nano 3 الجديد أصغر بحوالي 70 بالمائة، وفقًا لشركة أنكر.

ويمكن للشاحن الصغير الجديد من أنكر أيضًا شحن جهاز ”أيباد إير“ بسرعة تصل إلى 20 دقيقة مقارنة بشاحن أبل المضمن بقوة 20 واط.

يتوفر شاحن Nano 3 الآن على موقع شركة أنكر على الويب وموقع شركة أمازون للتسوق مقابل 22.99 دولار، ويتوفر بألوان الأسود والأبيض والأزرق والأخضر والأرجواني.

تبيع أنكر أيضًا كابلات الإضاءة المطابقة التي تستخدم مزيجًا من البلاستيك والمواد النباتية مقابل 18.99 دولار (طول 3 أقدام) و 21.99 دولار (طول 6 أقدام)، بالإضافة إلى إصدارات USB-C مقابل 16.99 دولار و 19.99 دولار على التوالي.

ولسوء الحظ، لا تزال خلائط البلاستيك الحيوي غير قابلة للتحلل عندما تصل في النهاية إلى مكب النفايات، وعلى الرغم من أن مصادرها قابلة للتجديد، يحذر الخبراء من أن المحاصيل التي تأتي منها المواد يمكن أن تؤدي إلى استخدام المياه وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري أكثر من البلاستيك العادي.