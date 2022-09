غوغل تكشف موعد إطلاق هاتف بيكسل 7 وساعة بيكسل ووتش‎‎

بدأت شركة غوغل الأمريكية في إرسال دعوات لحدث الأجهزة الخاص بها، والذي من المقرر عقده يوم الخميس 6 أكتوبر الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

سيشهد الحدث إطلاق هواتف Pixel 7 القادمة، بالإضافة إلى ساعة Pixel Watch وعرضت الشركة كلا الجهازين في حدث I / O في وقت سابق من هذا العام، معلنة عن إطلاقهما في الخريف.

يأتي إعلان غوغل قبل يوم واحد فقط من حدث أبل الأبرز Far Out، حيث ستكشف عن سلسلة هواتفها الجديدة iPhone 14 التي تترقبها الأوساط التقنية وعشاق منتجات أبل.

ونشرت شركة غوغل تغريدة عبر تويتر مرفقة بمقطع فيديو يوضح طبيعة الأجهزة التي سيتم الكشف عنها وتتضمن الهاتف الجديد وسماعة لاسلكية إلى جانب الساعة الذكية.

It's all coming together.

Join us live for #MadeByGoogle on October 6th at 10am ET.

