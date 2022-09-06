بعد إطلاقها رسميا.. أبرز مواصفات سلسلة هواتف هواوي Mate 50

أطلقت شركة ”هواوي“ الصينية لصناعة الهواتف الذكية سلسلة هواتف ”Mate 50“ الرائدة الجديدة التي تتضمن ثلاثة هواتف مختلفة؛ بما في ذلك الإصدار الأساسي ”Mate 50″، ونسخة احترافية باسم ”Mate 50 Pro“، ونسخة حصرية تحمل اسم ”Mate 50 RS Porsche Design“.

”Mate 50“

يأتي الإصدار الأساسي من التشكيلة الجديدة، ”Mate 50″، مزودا بشاشة من نوع ”OLED“ مقاس 6.7 بوصة بدقة ”FHD+“ (1224 × 2700 بكسل)، ومعدل تحديث 90 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس 300 هرتز، ودعم 1.07 مليار لون من مجموعة ”P3“.

ويتم تشغيل الهاتف بوساطة المعالج الأقوى في العالم، ”Snapdragon 8+ Gen 1 SoC“ الذي يأتي ثماني النواة من قبل شركة ”كوالكوم“ الأمريكية، مقترناً بمعالج رسومي غير محدد من نوع ”Adreno“.

ويعمل المعالج مع 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وما يصل إلى 512 غيغابايت من سعة التخزين الداخلية القابلة للتوسيع حتى 256 غيغابايت عبر بطاقة ”microSD“. ويعمل الهاتف – الذي يدعم شريحتي اتصال ”نانو“ – على واجهة ”هواوي“ التقليدية من إصدار ”EMUI 13“.

وفيما يتعلق بالاتصال، يدعم الهاتف شبكات الجيل الرابع (4G أو LTE)، وشبكة ”Wi-Fi“ مزدوجة النطاق (2.4 + 5 غيغاهرتز)، وبلوتوث ”v5.2″، ومنفذ ”USB Type-C“، ودعم ”NFC“. كما يحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع للأمان البيومتري.

ويشتمل الهاتف على مستشعرات الجاذبية، والأشعة تحت الحمراء، والجيروسكوب، والبوصلة الإلكترونية، والإضاءة المحيطة، والليزر، والإيماءات، ودرجة حرارة اللون، ويحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4460 مللي أمبير في الساعة مع دعم ”SuperCharge“ سلكي 66 وات ودعم الشحن اللاسلكي 50 وات، ويزن الهاتف حوالي 206 غرامات.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يتميز الهاتف بإعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية مع فلاش ”LED“. ويضم الإعداد مستشعرا أساسيا بفتحة فائقة تبلغ دقته 50 ميغابكسل، ومستشعرا بزاوية عريضة بدقة 13 ميغابكسل بفتحة عدسة f / 2.2، وعدسة تليفوتوغرافي 12 ميغابكسل بفتحة f / 3.4.

وفي المقدمة، يضم الهاتف كاميرا أمامية للصور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 13 ميغابكسل بفتحة عدسة f / 2.4. ويأتي الهاتف حاصلاً على تصنيف ”IP68“ لمقاومة الغبار والماء.

وحددت شركة ”هواوي“ سعر الإصدار الأساسي من هاتف ”Mate 50“ الجديد، الذي يأتي بـ8 رام و256 غيغابايت مساحة تخزين، بـ977 دولارا. ويتوفر الهاتف في خيارات ألوان ”DayBreak“ و“Frost Silver“ و“Kunlun Xiaguang“ و“Obsidian Black“ و“Streamer Purple“.

Huawei Mate 50 Pro

يتميز الهاتف بشاشة من نوع ”OLED“ مقاس 6.74 بوصة ودقة ”FHD+“ (1212 × 2616 بكسل)، مع معدل تحديث 120 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس 300 هرتز.

ويتم تشغيل الهاتف بوساطة معالج ثماني النواة من نوع ”Snapdragon 8+ Gen 1“ أيضاً ومعالج رسومي من نوع ”Adreno“ غير محدد أيضاً. ويعمل المعالج مع 8 غيغابايت رام وسعة تخزين تصل إلى 512 غيغابايت، ويمكن توسيعها حتى 256 غيغابايت عبر بطاقة ”microSD“.

ومثل ”Huawei Mate 50″، تم تصنيف ”Mate 50 Pro“ أيضًا بمعيار ”IP68“ لمقاومة الغبار والماء. ويحصل الهاتف أيضًا على خاصية التعرف على الوجه ثلاثي الأبعاد وماسح ضوئي لبصمات الأصابع للأمان الببيومتري.

وللاتصال، يدعم الهاتف شبكات (4G) وشبكة ”Wi-Fi“ مزدوجة النطاق، وبلوتوث ”v5.2″، ومنفذ ”USB Type-C“، ودعم ”NFC“. ويأتي الهاتف مع نفس المستشعرات الموجودة بهاتف ”Mate 50“.

ويحتوي الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 4700 مللي أمبير في الساعة مع دعم ”SuperCharge“ سلكي 66 وات ودعم الشحن اللاسلكي 50 وات. ويزن الهاتف حوالي 209 غرامًا.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يتميز الهاتف بإعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية مع مستشعر أساسي بدقة 50 ميغابكسل وعدسة بزاوية عريضة 13 ميغابكسل بفتحة f / 2.2 وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 64 ميغابكسل بفتحة f / 3.5.

وللصور السيلفي، يضم الهاتف مستشعرا أماميا بزاوية عريضة للغاية بدقة 13 ميغابكسل مع فتحة عدسة f / 2.4 وتقنية استشعار العمق ثلاثية الأبعاد.

Huawei Mate 50 RS Porsche

يتميز هاتف ”Huawei Mate 50 RS Porsche Design“ بمواصفات مشابهة لهاتف ”Mate 50 Pro“، بما في ذلك الشاشة والمعالج وسعة البطارية وخيارات الاتصال والمستشعرات.

وسيكون التحديث الأبرز هو ذاكرة الوصول العشوائي التي تأتي بـ12 غيغابايت مع سعة تخزين 512 غيغابايت يمكن أيضًا توسيعها حتى 256 غيغابايت عبر بطاقة ”microSD“.

وفيما يتعلق بالتصوير الفوتوغرافي، يتميز الهاتف بإعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية مع عدسة أساسية بدقة 50 ميغابكسل، وعدسة بزاوية عريضة 13 ميغابكسل بفتحة f / 2.2، وكاميرا تليفونية فائقة بدقة 48 ميغابكسل بفتحة عدسة f / 3.0.

وفي المقدمة، يحتوي الهاتف الجديد على نفس كاميرا السيلفي بدقة 13 ميغابكسل مثل هاتف ”Mate 50 Pro“. ومثل الهاتفين الآخرين من سلسلة ”Huawei Mate 50″، تم تصنيف الهاتف الأخير أيضًا بمعيار ”IP68“ لمقاومة الغبار والماء. ويزن الهاتف حوالي 232 غرامًا.

وحددت شركة ”هواوي“ سعر هاتف ”Mate 50 RS Porsche Design“ بـ1869 دولاراً. ويتوفر الهاتف في خيارات ألوان ”Carmine Porcelain“ و“Dark Blue Porcelain“.