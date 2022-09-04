أبرز التوقعات حول سلسلة "آيفون 14" المرتقبة

من المقرر أن يبدأ حدث الخريف السنوي لعرض سلسلة هواتف آيفون 14 المقبلة من شركة ”أبل“، في الـ7 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، وعلى عكس العام الماضي، لن يكون الحدث افتراضيًا بل سيكون وجاهيًا مع دعوة مراسلي وسائل الإعلام لاختبار الأجهزة الجديدة.

وحظيت سلسلة الهواتف الجديدة من ”أبل“، التي ستحمل اسم ”آيفون 14“ وتتضمن 4 هواتف ضمن فئتين، بالعديد من التسريبات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، ما جعل كل المستجدات الحاصلة في السلسلة متوقعة إلى حد ما، بحسب موقع ”ماك رومرز“.

آيفون 14

أكبر تغيير في طراز ”آيفون 14“ المقبل هو التخلص من جهاز ”iPhone mini“ بحجم 5.4 بوصة، الذي تم إيقافه بسبب ضعف المبيعات، وسيكون ”iPhone 13 mini“ هو آخر جهاز ”آيفون“ بهذا الحجم.

ولا يزال هناك 4 أجهزة ”آيفون“ قادمة هذا العام تستبدل شركة ”أبل“ فيها جهاز ”آيفون“‌ مقاس 5.4 بوصات بنموذج أكبر بحجم 6.7 بوصة، وهو ما يرجح التوقعات بشأن رؤية 6.1 بوصة iPhone 14″“ أو 6.7 بوصة iPhone 14 Plus““ أو ”“iPhone 14 Max أو 6.1 بوصة ”“iPhone 14 Pro و 6.7 بوصة ”“iPhone 14 Pro Max.

وكان يُفترض، وفقًا للشائعات، أن يُطلق على هاتف ”آيفون“ القياسي بحجم 6.7 بوصة في الأعمال اسم ”iPhone 14 Max“ بعد نظام تسمية ”Pro Max“، لكن الشائعات تشير الآن إلى أنه يمكن بدلاً من ذلك تسمية ”iPhone 14 Plus“.

وبصرف النظر عن الحجم الجديد، ستبدو موديلات ”iPhone 14“ القياسية متطابقة تقريبًا مع طرازات ”iPhone 13″، مع تخصيص معظم التغييرات لطرازات ”Pro“ الأكثر تكلفة.

ولن يكون هناك أي تغييرات في التصميم، وستبقى ميزة ”Face ID“، ولا يُتوقع أن تتبنى طرازات ”iPhone 14“ تقنية ”ProMotion technology“.

وتشير الشائعات إلى أن ”iPhone 14″ و“ 14 Max“ لن يحصلا حتى على شريحة ”A-series“ محدثة، وسيستمران في استخدام ”A15″، الذي كان موجودًا في طرازات ”iPhone 13“.

وستحصل طرز ”iPhone 14“ على الكاميرا فائقة الاتساع التي تمت ترقيتها، والتي جاءت إلى طرازات ”iPhone 13″، العام الماضي، وستحتوي أيضًا على كاميرا أمامية تمت ترقيتها بفتحة ”f/1.9“ وقدرات ضبط تلقائي للصورة.

ويشاع أن جميع طرز ”iPhone 14“ تحتوي على مودم ”Snapdragon X65 10 Gigabit 5G“ محدث من ”Qualcomm“، ويتوقع أن يأتي بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت، أعلى من 4 غيغابايت.

ويتيح مودم ”X65“ بعض ميزات الاتصال عبر الأقمار الصناعية، لذلك كانت هناك شائعات بأن ”أبل“ ستنفذ ميزات طوارئ تعتمد على الأقمار الصناعية تتيح للمستخدمين إرسال رسائل نصية في حالات الطوارئ والإبلاغ عن حالات الطوارئ الكبرى في المناطق التي لا توجد فيها تغطية خلوية.

وتتحدث شائعات عن دعم اتصال ”WiFi 6E“ قادم، وشائعات أخرى عن وجود لون أرجواني جديد سينضم إلى الأسود والأبيض والأحمر والأزرق، ومن المتوقع أن تظل الأسعار كما هي ، بدءًا من 799 دولارًا.

آيفون 14 برو

بينما تأتي تغييرات طفيفة في طرازات ”iPhone 14“ القياسية، فإن خط ”Pro“ يحصل على تحديث أكثر أهمية، ورغم أنه لا تتغير سيطرأ على أحجام 6.1 و 6.7 بوصة، ولكن يشاع أن شركة ”أبل“ تتخلص من النوتش.

وبدلاً من النتوء، تقوم ”أبل“ بتنفيذ قطع على شكل كبسولة دواء وفتحة ثقب، وكلاهما سيحتوي على الكاميرا الأمامية ونظام ”TrueDepth“ المطلوب لعمل ميزة ”Face ID“، حيثُ تفكر ”أبل“ بدمجهما في شق واحد طويل على شكل كبسولة كبيرة باستخدام برمجياتها.

وسيتم تعتيم المسافة بين الفتحتين عندما يكون ”آيفون“ قيد الاستخدام، مما يجعل القواطع لا يمكن تمييزها عن بعضها البعض، مع هذا التصميم، سيبدوان وكأنهما فتحة واحدة بدلًا من فتحتين مختلفتي الحجم، مما سيجعل المظهر أكثر انسيابية.

وتشير الشائعات إلى أن ”أبل“ ستستخدم المسافة بين القواطع للميكروفون وأضواء مؤشر الكاميرا، لكن المنطقة بين القواطع ستكون سوداء بخلاف ذلك وستظهر كقطعة واحدة.

ويشاع أن طرازات ”iPhone 14 Pro“ تتضمن شاشة ”ProMotion“ من 1 هرتز إلى 120 هرتز، والتي ستمكّن وظيفة ”Always-On Display“، التي طال انتظارها ومن المتوقع أن تعمل بشكل مشابه لشاشة ”Apple Watch“، التي تعمل دائمًا.

وستتميز الكاميرا الأمامية بفتحة عدسة ”f/1.9“ وقدرات ضبط تلقائي للصورة مثل هاتف ”iPhone 14“ العادي، وسيكون هناك نتوء أكبر وأكثر بروزًا للكاميرا لاستيعاب عدسة واسعة جديدة بدقة 48 ميغابكسل مع مستشعر أكبر بنسبة 21% يدعم الصور عالية الدقة، وتسجيل الفيديو بدقة ”8K“، مما يمثل أحد أكبر تحديثات الكاميرا، الموجودة على ”‌آيفون“ منذ سنوات.

وستتم ترقية العدسة المقربة من عدسة ذات 6 عناصر إلى عدسة مكونة من 7 عناصر، ويمكن أيضًا رؤية تحسينات في الكاميرا فائقة الاتساع.

ومن المتوقع وجود ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 غيغابايت، مثل طرازات ”iPhone 13 Pro“، والاعتماد على مودم ”Snapdragon X65 10 Gigabit 5G“ أسرع، واتصال ”WiFi 6E“، ومساحة تخزين تصل إلى 2 تيرابايت.

ويمكن أن ينضم لون أرجواني جديد إلى خيارات الجرافيت والذهبي والفضي، ومع وجود العديد من الترقيات، يمكن أن تحصل طرازات ”iPhone 14 Pro“ على سعر بدء أعلى، وربما تزيد ”أبل“ الأسعار بنحو 100 دولار.

وإذا حدث ذلك، فإن ”iPhone 14 Pro“ سيبدأ من 1099 دولارًا أمريكيًا وسيبدأ ”iPhone 14 Pro Max“ بسعر 1199 دولارًا أمريكيًا، ولكن لا توجد تفاصيل محددة حول الأسعار معروفة في هذا الوقت.