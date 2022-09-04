"أبل" تعيد مؤشر البطارية القديم في "آيفون 14 برو"

تشير تقارير إلى أن هاتف آيفون 14 برو سيعيد إحياء مؤشر النسبة المئوية للبطارية الكلاسيكي (المؤشر الذي يحتوي على النسبة المئوية وأيقونة مستوى البطارية جنبًا إلى جنب)، وفقًا لنموذج بالحجم الطبيعي لواجهة الجهاز.

هذا يعني أن مستخدمي طراز ”برو“ من السلسلة المقبلة قد لا يتورطون في المؤشر البشع، وأحيانًا غير المقروء، الذي كشفت عنه شركة ”أبل“ في الإصدار التجريبي من نظام التشغيل iOS 16، الذي يُظهر النسبة المئوية داخل أيقونة البطارية.

لكن الإصدار الحالي من المؤشر على الأجهزة الأحدث من الشركة يأخذ شكل رمز البطارية (دون نسبة مئوية) ويظهر تمثيلاً مرئيًا لمقدار الطاقة المتبقية على هاتفك، بحسب ما أورده موقع ”ذا فيرج“ التقني.

وأجرت الشركة هذا التغيير في رمز البطارية لأول مرة في آيفون إكس بسبب نقص المساحة بسبب النتوء في الشاشة، الذي يجبرك على التمرير لأسفل إلى مركز التحكم لمعرفة النسبة الدقيقة.

ولكن بما أن آيفون 14 برو المقبل سيأتي مع تغيير في تصميم النتوء واستبداله بفتحتين منفصلتين ستشكلان شكل قرص واحد موحد عند تشغيل الشاشة، يجب أن يتيح ذلك مساحة كافية لتضمين كل من رمز البطارية والنسبة المئوية.

يمكن أن تستفيد ”أبل“ أيضًا من شاشة آيفون 14 برو الإضافية عن طريق تحويل رمز الخدمة الخلوية إلى الجانب الأيسر من الشاشة عند قفل الهاتف، مع إضافة مركز الإشعارات ومؤشر البطارية إلى اليمين.

وتحدث موقع ”ماك رومرز“ عن ميزة always-on display وكيف ستبدو في الهواتف المقبلة. حيث يُزعم أن المستخدمين سيكونون قادرين على تخصيص مظهر الشاشة بالكامل عند قفل أجهزتهم، مما يسمح لهم بضبط صبغة خلفية الشاشة (بينما يظل الباقي مظلما)، بحيث يظهر جزء فقط من الصورة من خلالها.

وستظهر الأدوات المصغّرة أيضًا على الشاشة التي تعمل دائمًا، ولكنها ستتلاشى وتخرج بمهارة للمساعدة في منع احتراق OLED. وستظهر أي إخطارات في الجزء السفلي من الشاشة مع تمكين العرض الدائم قبل أن تختفي بعد حوالي 10 ثوانٍ.

يشاع أن iPhone 14 Pro و Pro Max يحصلان على الجزء الأكبر من الترقيات التي من المحتمل أن تستخدمها Apple لتبرير ارتفاع الأسعار بمقدار 100 دولار.

يذكر أن شركة ”أبل“ ستعقد مؤتمرها السنوي الأبرز في العام تحت اسم Far Out، وسيكون في 7 سبتمبر الجاري، وسيتم الكشف فيه عن سلسلة آيفون 14 الجديدة، إضافة إلى العديد من الأجهزة الإلكترونية الأخرى.