قبل إطلاقه بأيام.. تسريبات جديدة عن مواصفات "آيفون 14‎"

على مدى أشهر، توقعت تقارير احتواء هواتف آيفون 14 على تحديث كبير على مستوى تصميم الشاشة، خاصة على مستوى ”النوتش“ الذي يحمل بداخله الكاميرا السيلفي ومستشعرات مختلفة مثل بصمة الوجه.

وكانت التوقعات تشير، إلى وجود فتحتين في الشاشة، إحداهما دائرية للكاميرا، والثانية بيضاوية لتحتوي بقية المستشعرات، مثل: مستشعر بصمة الوجه ”Face ID“، ومستشعر التقارب، ومستشعر الإضاءة المحيطية.

إلا أن تسريبا جديدا يؤكد أن أبل ستعتمد على تحديث برمجي يظهر الفتحتين متصلتين لراحة العين عند الاستخدام.

وأكد مارك جورمان المحرر التقني في ”بلومبرغ“، أن أبل ستستخدم حلا برمجيا لجعل الفتحتين في الشاشة تظهران وكأنهما فتحة واحدة عريضة، وذلك لتقديم تجربة أكثر راحة لعين المستخدم عند التفاعل مع شاشة هاتفه.

وكان التقرير الأصلي الذي عرض فكرة توصيل الفتحتين للمرة الأولى قد نشره موقع ”ماك رامورز“، وذلك بعد حصوله على المعلومة من مصدر موثوق، دون الكشف عن هويته.

وأوضح التقرير أن أبل ستطفئ إضاءة البيكسلات بين الفتحتين، لتظهرا وكأنهما فتحة عرضية واحدة، بينما على جانبيهما ستظهر معلومات مختلفة، مثل: قوة شبكة الاتصالات، وعلامة درجة شحن البطارية.

وهذا التصميم الجديد يعتبر محاولة من أبل لتغيير التصميم التقليدي لـ“النوتش“ مستطيل الشكل والذي اعتمدت عليه الشركة منذ آيفون إكس وحتى آيفون 13.

في المقابل، فإن التصميم الجديد الذي جعل الفتحتين متصلتين سيجعله مرة أخرى أقرب إلى التصميم القديم، مع وجود اختلاف وحيد هو أن الفتحة العرضية لن تكون متصلة بحافة الهواتف العليا.

وكان مصدر ”ماك رامورز“ مجهول الهوية، أكد أن أبل ستقوم بالتلاعب بالمساحة السوداء التي يكوّنها دمج فتحتيّ الشاشة، إذ من الممكن تقليل امتدادها لعرض بيانات أكثر على جانبيّ الفتحتين، أو أن يتم زيادة مساحتها رأسيا إلى الأسفل لعرض الإشعارات الجديدة.

يُذكر أن حفل أبل ”FarOut“ في السابع من سبتمبر/ أيلول الجاري، سيشهد إطلاق هواتف آيفون 14، وساعات أبل ووتش 8 وبرو، إلى جانب إصدار جديد من سماعة أبل اللاسلكية آيربودز برو.