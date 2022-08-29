" Y35" و"Y16".. هاتفان جديدان من "فيفو" للشباب

كشفت شركة ”فيفو“ الصينية لصناعة الهواتف الذكية النقاب رسميا عن أحدث هواتفها من سلسلة ”Y“ منخفضة التكلفة التي تستهدف الشباب بشكل كبير، كونها تقدم قيمة حقيقة من المواصفات والإعدادات بسعر مقبول.

وأطلقت الشركة هاتفي ”Vivo Y35″ و“Y16“ ضمن الفئة الاقتصادية صديقة الميزانية.

ويتميز الهاتف الأول بشاشة من نوع ”LCD“ مقاس 6.58 بوصة ودقة ”FHD+“ (1080 × 2408 بكسل) مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، وذروة سطوع 550 شمعة في المتر المربع.

ويتم تشغيل الهاتف بوساطة معالح ثماني النواة من نوع ”Snapdragon 680“ المطور من قبل شركة ”كوالكوم“ الأمريكية، مقترنا بمعالج رسومي من نوع ”Adreno 610“.

ويعمل المعالج مع 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) والتي يمكن توسيعها حتى 16 غيغابايت باستخدام مساحة التخزين الفارغة.

ويحتوي الهاتف على مساحة تخزين مدمجة سعتها 256 غيغابايت قابلة للتوسيع أيضاً عبر بطاقة ”microSD“.

ويعمل هاتف ”Vivo Y35“ – الذي يدعم شريحتي اتصال من نوع ”نانو“ – على نظام تشغيل ”Android 12“ مباشرة من العلبة، وواجهة ”فيفو“ التقليدية من إصدار ”Funtouch OS 12“.

وتشتمل خيارات الاتصال بالهاتف على ”Wi-Fi“ و“Bluetooth v5″ و“GPS“ و“Glonass“ و“OTG“ وراديو ”FM“ ومنفذ ”USB“ من النوع ”C“.

وتشمل المستشعرات الموجودة بالهاتف مقياس التسارع ومستشعر الإضاءة المحيطة والبوصلة الإلكترونية والجيروسكوب ومستشعر القرب.

ويتمتع الهاتف الجديد بمستشعر لبصمة الأصابع وميزة ”Face Wake“ للمصادقة البيومترية.

ويزن الهاتف 188 غراما، ويحتوي على بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 44 وات.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يضم الهاتف إعدادا ثلاثيا للكاميرا الخلفية، بما في ذلك مستشعر رئيسي بدقة 50 ميغابكسل مع فتحة عدسة f / 1.8 يدعم التصوير الليلي الفائق مع تثبيت إلكتروني للصورة (EIS)، ومستشعر عمق بدقة 2 ميغابكسل وآخر ماكرو بدقة 2 ميغابكسل، وكلاهما مع فتحة عدسة f / 2.4.

وللصور السيلفي ومحادثات الفيديو، يحتوي الهاتف على مستشعر بدقة 16 ميغابكسل مع فتحة عدسة f / 2.0.

وحددت شركة ”فيفو“ سعر هاتفها الجديد، ”Y35“ بـ231 دولارا.

ويتوفر الهاتف بخيارات ألوان ”Agate Black“ و“Dawn Gold“.

Vivo Y16

يتميز هاتف ”Vivo Y16“ بشاشة من نوع ”IPS LCD“ مقاس 6.51 بوصة ودقة ”HD+“ (1600 × 720 بكسل).

ويدعم الهاتف شريحتي اتصال ”نانو“، ويعمل بنظام تشغيل ”Android 12“ مباشرة من العلبة مع واجهة ”Funtouch OS 12“.

ويتم تشغيل الهاتف بوساطة معالج ”MediaTek Helio P35″، مقترناً بمعالج رسومي من نوع ”Mali“.

ويعمل المعالج مع 4 غيغابايت رام يمكن توسيعها حتى 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 غيغابايت.

ويحتوي الهاتف على مستشعرات تقليدية، بما في ذلك مقياس التسارع، ومستشعر الإضاءة المحيطة، ومستشعر القرب والبوصلة الإلكترونية، والجيروسكوب.

ويحتوي أيضًا على ماسح ضوئي لبصمة الأصابع مثبت على الجانب للمصادقة البيومترية.

ويضم الهاتف على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن بقوة 10 وات.

ويزن الهاتف حوالي 183 غرامًا. ولخيارات الاتصال، يدعم الهاتف شبكات الجيل الرابع (4G أو LTE) و“Wi-Fi“ مزدوج النطاق (2.4 + 5 غيغاهرتز) و“Bluetooth v5″ و“GPS“ و“GLONASS“، ومنفذ ”USB“ من النوع ”C“.

وللتصوير الفوتوغرافي، يأتي الهاتف مزودا بكاميرا خلفية مزودحة، مع مسشتعر أساسي بدقة 13 ميغابكسل بفتحة عدسة f / 2.2 ومستشعر ثانوي بدقة 2 ميغابكسل بفتحة عدسة f / 2.4. وللصور السيلفي ومحادثات الفيديو، يضم الهاتف مستشعر بدقة 5 ميغابكسل بفتحة عدسة f / 2.2 في المقدمة.

ويتميز إعداد الكاميرا أيضاً بالعديد من أوضاع التصوير المختلفة ومعالجة الصور، بما في ذلك ”البانوراما“، و“تجميل الوجه“، و“الصور الحية“ (Live Photo)، و“الفاصل الزمني“، والوضع الاحترافي، والمزيد. ويتوفر الهاتف بخيارات ألوان ”Drizzling Gold“ و“Stellar Black“.