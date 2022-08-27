سامسونغ تعمل على هاتف جديد بشاشة مزدوجة شفافة

تخطط شركة ”سامسونغ“ للعمل على تطوير هاتف ذكي جديد بشاشة مزدوجة، حيث يأتي الهاتف مع شاشة شفافة خلفية إضافة إلى الأساسية، حسب ما كشفت عنه تقارير نشرتها مواقع تقنية.

وذكرت التقارير أن طلب براءة اختراع الهاتف ذي الشاشة المزدوجة الجديد من ”سامسونغ“، الذي تم تقديمه في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، قد جرى رصده في ”المكتب العالمي للملكية الفكرية/الويبو“.

وكان العملاق الكوري الجنوبي قد أطلق أحدث هواتفه الذكية القابلة للطي ”Galaxy Z Fold 4“ و“Galaxy Z Flip 4″، على مستوى العالم في الـ10 من شهر آب/أغسطس الجاري.

ووفقًا لوثائق عثر عليها موقع ”SamMobile“ التقني، تم رصد نموذج مرسوم لهاتف ذكي صلب يأتي بتصميم بسيط، لكن بإعدادت يمكن أن تميزه عن جميع الطرازات المتاحة لدى ”سامسونغ“ أو أي شركة أخرى منافسة.

وذكر الموقع، الذي يعتبر المنصة الأشهر في العالم بتتبع أخبار ”سامسونغ“، أن النموذج التي تقدمت به الشركة الكورية الجنوبية سيكون مزودًا بشاشة مزدوجة، لكن لوحته الخلفية تصبح شفافة عمليًا عند قفل الجهاز أو إيقاف تشغيله.

وأوضح أن النافذة الخلفية للهاتف الجديد، والمستوحاة من وظيفة العمل الدائم للشاشة المعروفة باسم ”Always-On-Display“، يمكن توصيلها كليًا أو جزئيًا، مبينًا أن الشاشة ستكون لها أيضًا وظيفة عرض تصميم حصري ومعلومات موجزة وإخطارات، من بين ميزات أخرى.

وأشار الموقع إلى أن الهاتف الذكي المزعوم قد لا يدخل أبدًا مرحلة الإنتاج، مثل علامات تجارية سابقة، نظراً لأنه مجرد نموذج براءة اختراع، لكن يمكن، وفقاً للتقرير، دمج بعض التقنيات أو الميزات الموجودة في طلب براءة الاختراع في أي طراز من سلسلة ”Galaxy“.

وبين أن ”سامسونغ“ تحاول باستمرار العثور على هاتف ذكي جديد قابل للطي مبتكر يحافظ على العلامة التجارية كشركة رائدة في القطاع، مضيفًا أنه يمكن تضمين الشاشة الشفافة في هاتف ”Galaxy Z Flip 4“ لجعله ”مميزاً وخاصاً“ مثل نظيره الأكثر تقدمًا ”Galaxy Fold Z 4″، الذي يعد أول هاتف ذكي يعمل على واجهة سامسونغ التقليدية، ”One UI 4.1.1″، استنادًا إلى نظام تشغيل ”Android 12L“، وهو إصدار خاص من أندرويد تم إنشاؤه بوساطة شركة ”غوغل“ لتجارب الشاشة الكبيرة، بما في ذلك الأجهزة القابلة للطي.

ويجري تشغيل الهاتف بوساطة معالج ”Snapdragon 8+ Gen 1“ المقترن بـ12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM). ويحتوي الهاتف على بطارية مزدوجة تبلغ سعتها 4400 مللي أمبير في الساعة.

ويعمل هاتف ”Galaxy Z Flip 4“ على نظام تشغيل ”Android 12“ وواجهة ”OneUI 4.1.1“. ويتم تشغيله بوساطة معالج ”Snapdragon 8+ Gen 1“ أيضاً، والذي يقترن بذاكرة وصول عشوائي سعة 8 غيغابايت، ويحتوي الهاتف على بطارية تباغ سعتها 3700 مللي أمبير في الساعة.