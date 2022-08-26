إطلاق هاتفي "iQoo Z6" و"Z6x" للفئة المتوسطة بمواصفات قوية

كشفت شركة ”آيكوو“ الصينية لصناعة الهواتف الذكية، النقاب عن أحدث إصداراتها من أجهزة الفئة المتوسطة التي تتميز بمواصفات وإعدادات قوية مقابل سعر مقبول.

وأطلقت الشركة هاتفي ”iQoo Z6″، و“Z6x“ في الصين، ووعدت بتقديمهما تجربة أداء فريدة.

وفيما يتعلق بهاتف ”iQoo Z6″، فيتميز الجهاز بشاشة من نوع ”IPS LCD“ مقاس 6.64 بوصة ودقة ”FHD+“ (1080 × 2388 بكسل)، ومعدل تحديث يصل إلى 120 هيرتز، ومعدل أخذ عينات يصل إلى 240 هيرتز.

ويتم تشغيل الهاتف الجديد بواسطة معالج ثماني النواة من نوع ”Snapdragon 778G +“ المطور من قبل شركة ”كوالكوم“ الأمريكية، مقترناً بمعالج رسومي من نوع ”Adreno 642L“.

ويعمل المعالج مع ما يصل إلى 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) من نوع ”LPDDR5″، وما يصل إلى 256 غيغابايت من سعة التخزين المدمجة من نوع ”UFS 3.1″، ويزن الهاتف حوالي 194.6 غرام.

ويعمل الهاتف – الذي يدعم شريحتي اتصال من نوع ”نانو“ – على نظام تشغيل ”Android 12“ مباشرة من العلبة مع واجهة الشركة التقليدية ”OriginOS Ocean“.

ويحتوي الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن سريع بقوة 80 واط.

وللأمان البيومتري، يضم الهاتف مستشعر بصمة مثبتًا على الجانب وتقنية التعرف على الوجه ”Face Wake“.

ويدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس (5G)، واتصال ”Bluetooth v5.2″، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم ومنفذ ”USB“ من النوع ”C“.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يتميز هاتف ”iQoo Z6“ بإعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية، يضم مستشعراً أساسياً بدقة 64 ميغابكسل مع فتحة عدسة f / 1.79، ومستشعر عمق بدقة 2 ميغابكسل، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميغابكسل بفتحة عدسة f / 2.4.

ويدعم إعداد الكاميرا الخلفية تسجيل مقاطع فيديو تصل جودتها إلى ”4K“، وتسجيل الحركة البطيئة بدقة ”FHD“.

ويحتوي الهاتف الذكي أيضًا على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل بفتحة عدسة f / 2.0ـ لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويبدأ سعر الإصدار الأساسي من هاتف ”iQoo Z6″، والذي يأتي بـ8 رام و128 غيغابايت سعة تخزين، من 248 دولاراً، بينما يأتي الإصدار الأعلى في التشكيلة (12 رام + 256) بسعر 307 دولارات.

ويتوفر الهاتف بخيارات ألوان ”Golden Orage“، و“Ink Jade“ و“Star Sea Blue“.

iQoo Z6x

يتميز هاتف ”iQoo Z6x“ بشاشة من نوع ”IPS LCD“ مقاس 6.58 بوصة ودقة ”FHD+“ (1080 × 2408 بكسل) مع معدل تحديث يبلغ 120 هيرتز.

ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج ”Dimensity 810“ المطور من قبل شركة ”ميديا-تك“، مقترناً بمعالج رسومي من نوع ”Mali-G57“.

ويعمل الهاتف على نظام تشغيل ”Android 11“ مع واجهة ”OriginOS Ocean“.

ويعمل المعالج مع ما يصل إلى 8 غيغابايت رام من نوع ”LPDDR4x“ وما يصل إلى 256 غيغابايت من مساحة التخزين المدمجة التي تأتي من نوع ”UFS 2.2“.

ويأتي الهاتف مزوداً ببطارية تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 44 واط.

ويدعم الهاتف شريحتي اتصال ”5G“، واتصال ”Wi-Fi“ مزدوج النطاق و“Bluetooth v5.1″. ويزن حوالي 204 غرامات.

ويشتمل الهاتف أيضاً على منفذ ”USB“ من النوع ”C“، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم. ويتميز بمستشعر بصمة مثبت على الجانب، ويتضمن تقنية التعرف على الوجه ”Face Wake“.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يحتوي الهاتف على إعداد كاميرا خلفية مزدوج، بما في ذلك مستشعر أساسي بدقة 50 ميغابكسل مع فتحة عدسة f / 1.8 ومستشعر ثانوي بدقة 2 ميغابكسل مع فتحة f / 2.4.

وللصور السيلفي ومكالمات الفيديو، يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل.

وحددت شركة ”آيكوو“ – المملوكة لشركة ”فيفو“ – سعر الإصدار الأساسي من هاتف ”iQoo Z6x“، والذي يأتي بـ6 رام و128 غيغابايت من مساحة التخزين، بـ175 دولاراً، بينما يأتي الإصدار الأعلى (8 رام + 256) بسعر 233.5 دولار.

ويتوفر الهاتف بخيارات ألوان: ”Blue Ice“ و“Black Mirror“ و“Blazing Orange“.