تسريبات تكشف ألوانا جديدة قادمة مع "آيفون 14 برو"

كشف تسريب جديد عن مجموعة من المجسمات المعبرة عن قدوم إصدار ”آيفون 14 برو“ بمجموعة من الألوان المتنوعة، وعلى رأسها اللونان الأزرق والبنفسجي.

وأظهرت المجسمات الجديدة، التي ظهرت لأول مرة على منصة ”ويبو“ الاجتماعية الصينية، 5 ألوان، من بينهم الألوان التقليدية لهواتف ”أبل“، مثل الذهبي والأبيض والأسود.

وبعد تسريب صورة كاملة لإصدارات ”آيفون 14 برو“، خرجت صورة جديدة تكشف عن ألوان الإصدار ”البرو“ من هواتف ”آيفون 14“ القادمة من مصدر آخر على الشبكة الاجتماعية الصينية.

وكان من الملاحظ أن اللون الأبيض يميز شرائط التقاط شبكات الاتصالات اللاسلكية في لونين الذهبي والبنفسجي بعكس لونها مع بقية ألوان إصدارات ”آيفون 14 برو“.

ويعتبر اللون البنفسجي من أقوى الألوان المرشح قدومها إلى عائلة هواتف ”آيفون 14“ المقبلة، حيث إن اللون كان متواجدا على متن بعض منتجات ”أبل“ الماضية، مثل ”آيفون 12″ و“آيفون 12 ميني“ وجهاز ”iMac“ بشاشة 24 بوصة، والجيل السادس من ”آيباد ميني“ والجيل الخامس ”آيباد ميني“.

ويأتي الإصدار البنفسجي أيضًا بتغيرات كبيرة في اللون وذلك عند النظر إلى هيكل الهاتف من زوايا نظر مختلفة، وبالتالي تتغير انعكاسات الضوء، وبذلك درجة وضوح اللون تتفاوت.



ولم تكشف الصور والمقاطع المسربة للون البنفسجي ما إذا كان من المتوقع أن تستخدم ”أبل“ تقنيتها الجديدة الخاصة بإنتاج ألوانها بشكل فائق الجودة، وهي نفس التقنية التي استخدمتها الشركة مع اللون الأزرق ”Sierra Blue“، التي اعتمدت خلالها على استخدام طبقات مختلفة من الجزيئات النانوية للسيراميك ذي اللمعان المعدني، مما قدم للون الأزرق الفريد مع ”آيفون 13“ مظهرا لامعا ومميزا وأكثر صلابة ومقاومة للخدش.

ولا يمكن الاعتماد على ألوان ومواصفات تصميم المجسمات التخيلية عادةً النغمة الدقيقة لخيارات ”أبل“ بمستوى عالٍ من الدقة، نظرًا لأنها غالبًا ما تكون مصنوعة من البلاستيك، ولكن اختيار الألوان المعروضة يمكن أن يوفر نظرة عامة أساسية عما يمكن توقعه.

وتُستخدم النماذج الوهمية لعرض الملحقات مثل الحافظات وعرضها واختبارها وكذلك ألوان المنتجات، مما قد يعكس توقعات أقرب للتحقق مع الألوان الجديدة التي أظهرتها التسريبات الأخيرة، وهذا ما سيتأكد منه العالم في السابع من سبتمبر المقبل، والذي حددته أبل موعدا رسميا لحفلها السنوي، والمتوقع أن تكون هواتف ”آيفون 14“ درة تاج الحفل.