بعد إطلاقهما رسميا.. تعرف على مواصفات هاتفي "Y02s" و"Y22s"

كشفت شركة ”فيفو“ الصينية لصناعة الهواتف الذكية، النقاب رسميا عن هاتفين جديدين يندرجان تحت الفئة الاقتصادية صديقة الشباب، التي تقدم قيمة حقيقة من المواصفات والإعدادات مقابل سعر مقبول.

والهاتفان“Vivo Y02s“ و“Vivo Y22s“، اللذان يدعمان شريحتي اتصال من نوع ”نانو“، هما من أحدث إصدارات سلسلة ”Y“ منخفضة التكلفة، التي تتميز بها الشركة الصينية منذ إطلاقها.

Vivo Y02s

ويتميز هاتف ”Vivo Y02s“ بشاشة كاملة من نوع ”IPS LCD“ مقاس 6.51 بوصة بدقة ”HD“ (720 × 1600 بكسل)، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20:9، مع وضع مخصص لحماية العين.

ويتم تشغيل الهاتف، بوساطة معالج متوسط من نوع ”MediaTek Helio P35“ مقترناً بمعالج رسومي من نوع ”Mali“، إلى جانب 3 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، وسعة تخزين داخلية تبلغ 32 غيغابايت تدعم التوسع عبر بطاقة ”microSD“.

ويعمل الهاتف على نظام تشغيل ”Android 12“ مباشرة من العلبة، مع واجهة ”Funtouch OS 12″ويأتي الهاتف مزودًا بميزة ”Multi-Turbo 5.5″لتحسين الأداء وكذلك لمعالجة التأخر في الألعاب، ويضم الهاتف أيضاً ميزة ”Ultra Game Mode“ التي تحتوي بدورها على وضع عدم الإزعاج ووضع الرياضة الإلكترونية.

وتشمل خيارات الاتصال بالهاتف على شبكات الجيل الرابع (4G أوLTE) و“Wi-Fi“ مزدوج النطاق و“Bluetooth v5.0″ و“GPS / A-GPS“ ومنفذ“USB Type-C“ ، ويحتوي الهاتف على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن بقوة 10 وات، ويزن الهاتف حوالي 182 غرامًا.

ويحتوي الهاتف على مستشعر رئيسي واحد بدقة 8 ميغابكسل مقترنًا بفتحة عدسة ”f/2.0“ مقترنة بفلاش ”LED“ وفي المقدمة، يوجد مستشعر كاميرا بدقة 5 ميغابكسل مقترنًا بفتحة عدسة ”f/2.2“ لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

وحددت شركة ”فيفو“ سعر هاتفها الجديد ”Y02s“ بـ115.5 دولاراً، ويتوفر في خيارات ألوان ”Flourite Black“ و“Vibrant Blue“.

Vivo Y22s

يتميز هاتف ”Vivo Y22s“ بشاشة من نوع ”IPS LCD“ مقاس 6.55 بوصة بدقة ”FHD+“ مع معدل تحديث 90 هرتز، وتستحوذ الشاشة على 89.67% من جسم الهاتف، وتأتي مع ذروة سطوع تصل إلى 530 شمعة في المتر المربع، وتحتوي الشاشة على فتحة على شكل قطرة مياه (Water Drop Notch) لإيواء الكاميرا السيلفي.

ويعمل الهاتف، على نظام تشغيل ”Android 12“ مع واجهة ”Funtouch OS 12“. ويتم تشغيل الهاتف بوساطة معالج ”Snapdragon 680“ المطور من قبل شركة ”كوالكوم“ الأمريكية، مقترناً بمعالج رسومي من نوع ”Adreno“.

ويعمل المعالج جنباً إلى جنب مع 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، و128 غيغابايت من سعة التخزين الداخلية، ويمكن توسيع ذاكرة الوصول العشوائي حتى 16 غيغابايت عن طريق مساحة التخزين غير المستخدمة، ويمكن توسيع ذاكرة التخزين حتى 1 تيرابايت عبر بطاقة ”microSD“.

وتشتمل خيارات الاتصال بالهاتف على ”Wi-Fi“ و“Bluetooth v5″ و“GPS“ و“Glonass“ و“NFC“ و“OTG“ وراديو ”FM“ ومنفذ ”USB Type-C“، وتشتمل المستشعرات على بوصلة إلكترونية، ومستشعر جاذبية، ومستشعر ضوئي، ومستشعر الإضاءة المحيطة، وجيروسكوب، ومستشعر القرب.

ويدعم الهاتف ميزة فتح الوجه ويضم أيضاً مستشعر بصمة جانبيا للمصادقة، ويحتوي الهاتف على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات، وتزعم الشركة أن البطارية توفر ما يصل إلى 21.5 ساعة من العمل المستمر، وما يصل إلى 9.4 ساعة مع تشغيل الألعاب، بشحنة واحدة، ويزن الهاتف 192 غرامًا.

ويحتوي الهاتف على إعداد ثنائي للكاميرا الخلفية، يضم مستشعرا رئيسا بدقة 50 ميغابكسل مع فتحة عدسة ”f/1.8″، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميغابكسل بفتحة عدسة ”f/2.4″، وللصور السيلفي ومحادثات الفيديو، يحتوي الهاتف على مستشعر أمامي بدقة 8 ميغابكسل في المقدمة.

وحددت الشركة سعر هاتف ”Vivo Y22s“ بـ256 دولاراً، ويتوفر بخيارات ألوان ”Starlit Blue“ و“Yellow Green“.