بعد إطلاقه رسميا.. تعرف على مواصفات "Redmi K50 Ultra"

أطلقت شركة ”شاومي“ الصينية لصناعة الهواتف الذكية، رسميا، هاتفا جديدا من عائلة ”ريدمي“ ذات التكلفة المنخفضة صديقة الميزانية.

ويقدم الهاتف الجديد، ”Redmi K50 Ultra“، أفضل قيمة مقابل سعره، إضافة إلى العديد من الخصائص الفريدة الموجهة للشباب.

ويتميز الجهاز بشاشة 12 بت من نوع ”AMOLED“ مقاس 6.7 بوصة، بدقة 1.5K (2712 x 1220) مع تشبع 444 بكسل لكل بوصة، إضافة إلى دعم خاصية التعتيم الذاتي.

وتأتي الشاشة مع معدل تحديث تكيفي يصل إلى 120 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس الفوري 480 هرتز.

وتدعم الشاشة خواص ”Adaptive HDR“، وتدرج لوني من مجموعة ”DCI-P3″، و“Dolby Vision وHDR10+“، إضافة إلى وضع الضوء الأزرق المنخفض المعتمد من ”SGS“ ونظام تبريد سائل ”VC“.

ويتم تشغيل الهاتف بوساطة المعالج الرائد، ”Snapdragon 8 Plus Gen 1″، المطور من شركة كوالكوم الأمريكية، والذي يأتي ثماني النواة ومعمارية 4 نانومتر، مقترناً بمعالج رسومي من نوع ”Adreno“.

ويعمل ”Redmi K50 Ultra“ على نظام تشغيل ”Android 12“ مباشرة من العلبة مع واجهة ”MIUI 13″ الخاصة بـ“شاومي“.

ويعمل المعالج جنبا إلى جنب مع ما يصل إلى 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) من نوع ”LPPDR5″، إضافة إلى سعة تخزين داخلية تصل إلى 512 غيغابايت من نوع ”UFS 3.1“.

ويأتي الهاتف مع دعم لشريحتي اتصال من نوع ”نانو“، و“WiFi 6″ مزدوج النطاق (2.4 + 5 غيغاهرتز)، و“GNSS“ مزدوج النطاق و“NFC“، ومكبرات صوت ستيريو مزدوجة.

والهاتف مقاوم للماء والغبار بتصنيف ”IP53“.

ويتميز أيضًا بمستشعر لبصمة الأصابع مدمج في الشاشة، أما عن البطارية، فيحتوي الهاتف على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 120 وات.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يتميز ”Redmi K50 Ultra“ بإعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية، يضم مستشعرا أساسيا بدقة 108 ميغابكسل، ومستشعرا فائق الاتساع بدقة 8 ميغابكسل، وعدسة ”ماكرو“ بدقة 2 ميغابكسل.

وللصور السيلفي ومكالمات الفيديو، يضم الهاتف مستشعر كاميرا أمامية بدقة 20 ميغابكسل.

وحددت شركة ”شاومي“ سعر الإصدار الأساسي من ”Redmi K50 Ultra“، والذي يأتي بـ8 رام و128 غيغابايت مساحة تخزين، بحوالي 444 دولارا.

بينما يأتي الإصدار الأعلى في التشكيلة (12 رام + 512) بسعر 593 دولارا.

ويتوفر الهاتف في خيارات ألوان الأسود والفضي والأزرق.