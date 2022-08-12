أحدها قابل للطي.. "موتورولا" تطرح 3 هواتف جديدة

طرحت شركة ”موتورولا“ لصناعة الشبكات والهواتف الذكية، ثلاثة هواتف ذكية جديدة للأسواق العالمية؛ بما في ذلك طراز للفئة المتوسطة، وآخر ضمن الهواتف الرائدة للشركة، بالإضافة إلى طراز قابل للطي منافس لهواتف ”سامسونغ“ الجديدة.

وكشفت ”موتورولا“ – المملوكة لشركة ”لينوفو“ الصينية – عن هاتفها المتوسط الجديد“Moto S30 Pro“، الذي يتميز بشاشة من نوع ”OLED“ منحنية بواقع 53 درجة مقاس 6.55 بوصة، ودقة ”FHD+“، ومعدل تحديث يبلغ 144 هرتز.

وتدعم الشاشة معدل أخذ عينات باللمس يبلغ 360 هرتز، وخاصية تعتيم ذاتية من نوع ”DC“، بالإضافة إلى دعم تدرج لوني من مجموعة ”DCI-P3″، وخاصية ”HDR 10+“، ووضع الضوء الأزرق المنخفض المعتمد من ”SGS“.

ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج ثماني النواة من نوع ”Snapdragon 888 Plus“، بمعمارية 5 نانومتر، مقترنًا بمعالج رسومي من نوع ”Adreno 660“ مع نظام تبريد سائل ”VC“.

ويعمل الهاتف على نظام تشغيل ”Android 12“ مباشرة من العلبة مع واجهة ”موتورولا“ التقليدية ”MyUI“.

ويعمل المعالج مع ما يصل إلى 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) من نوع ”LPDDR5″، وما يصل إلى 512 غيغابايت من سعة التخزين الداخلية من نوع ”UFS 3.1“.

ويحتوي الهاتف على مكبرات صوت ستيريو مزدوجة، وبطارية تبلغ سعتها 4270 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 68 واط.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يتميز هاتف ”Moto S30 Pro“ بإعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية، يضم مستشعرًا أساسيًا بدقة 50 ميغابكسل، ومستشعرًا فائق الاتساع بدقة 13 ميغابكسل، مع تركيز تلقائي للصورة، بالإضافة إلى مستشعر عمق بدقة 2 ميغابكسل.

ولصور السيلفي ومكالمات الفيديو، يتميز الهاتف الذكي بكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل.

ويأتي الهاتف بأربعة خيارات ألوان، هي: ”Clear Frost White“، و“Ink Rhyme Black“، و“Moonlit Night“ و“Spring River Blue“.

ويبدأ سعر الإصدار الأساسي من الهاتف (8 رام + 128 تخزين) من 326 دولارًا.

Motorola X30 Pro

وأطلقت الشركة هاتف ”Motorola X30 Pro“ بتصميم منحنٍ للوحة الخلفية جنبًا إلى جنب مع كاميرا مثقبة محاذية للوسط في المقدمة.

ويتميز الهاتف بشاشة من نوع ”pOLED“ مقاس 6.73 بوصة، بدقة ”FHD+“ (2400 × 1080 بكسل)، ومعدل تحديث يبلغ 144 هرتز.

وتدعم الشاشة تدرجًا لونيًا من مجموعة ”DCI-P3″، وخاصية ”HDR 10+“، وتأتي مع ذروة سطوع تصل إلى 1250 شمعة في المتر المربع، بالإضافة إلى تعتيم تيار مستمر، ومعدل أخذ عينات باللمس الفوري 1500 هرتز.

ويأتي الهاتف مزودًا بماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

وتأتي اللوحة الخلفية للهاتف تحمل حوافًا منحنية على كلا الجانبين. ويتم تشغيل الهاتف بواسطة المعالج الرائد في العالم ”Snapdragon 8+ Gen 1″، الذي يأتي ثماني النواة بمعمارية 4 نانومتر، مقترنًا بمعالج رسومي من نوع ”Adreno 730“.

ويعمل الهاتف على نظام تشغيل“Android 12″ مع واجهة ”MyUI“.

ويعمل المعالج مع ما يصل إلى 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) من نوع ”LPDDR5″، وما يصل إلى 512 غيغابايت من سعة التخزين الداخلية من نوع ”UFS 3.1“.

ويحتوي الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السريع بقوة 125 واط.

وتدعي ”موتورولا“ أنه يمكن شحن البطارية بنسبة 50% في 7 دقائق فقط، وأنه يمكن إكمال الشحن بنسبة 100% في 19 دقيقة، ويدعم الهاتف الشحن اللاسلكي بسرعة 50 واط أيضًا.

ويتميز الهاتف بإعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية، ويُزعم أنه أول هاتف ذكي في العالم يحتوي على مستشعر كاميرا بدقة 200 ميغابكسل.

ويضم الإعداد أيضًا مستشعرًا فائق الاتساع بدقة 50 ميغابكسل، ومستشعرًا ثالثًا بدقة 12 ميغابكسل، وفي مقدمة الهاتف، توجد كاميرا سيلفي بدقة 60 ميغابكسل.

وحددت الشركة سعر الإصدار الأساسي من هاتف ”Motorola X30 Pro“ (8 رام + 128) بـ 549 دولارًا، بينما يبلغ سعر الإصدار الأعلى في التشكيلة (12 رام + 512) حوالي 667 دولارًا.

Moto Razr 2022

أما هاتف ”Moto Razr“ الجديد، فيعد الطراز الأبرز وأحدث هاتف ذكي قابل للطي للشركة، ويأتي بعد يوم من إطلاق شركة ”سامسونغ“ لهاتفها الشبيه ”Galaxy Z Flip 4“.

ويتميز الهاتف بشاشة رئيسية (تظهر بعد الطي) من نوع ”POLED“ مقاس 6.7 بوصة، مع فتحة مثقبة للكاميرا الأمامية في أعلى الوسط.

وتأتي الشاشة مع معدل تحديث 144 هرتز، ونسبة عرض إلى ارتفاع 20:9، ودعم ألوان 10 بت، وتقنية ”HDR 10+“، وتعتيم التيار المستمر.

وتأتي الشاشة الخارجية من نوع ”GOLED“ مقاس 2.7 بوصة، ويمكن استخدامها للوصول إلى الإشعارات والتحقق من الطقس وغير ذلك.

وتأتي شاشتا الهاتف مع طبقة حماية من نوع ”Corning Gorilla Glass 5“.

ويعمل الهاتف على نظام تشغيل ”Android 12“ مع واجهة ”MyUI 4.0“.

ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج ثماني النواة أيضًا من نوع ”Snapdragon 8+ Gen 1″، مقترنًا بمعالج رسومي من نوع ”Adreno 730“.

وتشتمل خيارات الاتصال على الهاتف الذكي على شبكات الجيل الخامس (5G)، والجيل الرابع (4G) أو (LTE)، و“Wi-Fi 6E“ و“Bluetooth“، ومنفذ ”USB“ من النوع ”C“.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 3500 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 33 واط.

ويضم الهاتف مكبرات صوت محيطية تدعم خاصية ”Dolby Atmos“، بالإضافة إلى مجموعة مكونة من 3 ميكروفونات.

ويتميز الهاتف بهيكل مصنوع من الألومنيوم المستخدم في مجال الطيران والفضاء.

وفيما يتعلق بالتصوير الفوتوغرافي، يضم الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة، مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميغابكسل، مقترنًا بعدسة مزودة بتثبيت بصري للصورة (OIS).

ويوجد مستشعر آخر بدقة 13 ميغابكسل مع عدسة بزاوية عريضة للغاية تتمتع بمجال رؤية يبلغ 121 درجة.

ويمكن للكاميرا الثانوية أيضًا التقاط صور ماكرو، ولصور السيلفي ومكالمات الفيديو، يأتي هاتف ”موتورولا“ الذكي بكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل.