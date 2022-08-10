أقوى أجهزة الشركة.. سامسونغ تطلق هاتف "Galaxy Z Fold 4" القابل للطي

كشفت شركة ”سامسونغ“ النقاب رسمياً، اليوم الأربعاء، عن الجيل الجديد من سلسلة هواتفها الرائدة القابلة للطي، ”Galaxy Z Fold“، وذلك في حدث بثته الشركة عبر قناتها الرسمية على ”يوتيوب“ تحت اسم ”2022Galaxy Unpacked“.

ويأتي الهاتف الجديد القابل للطي ”Galaxy Z Fold 4“ بمواصفات وإعدادات مختلفة وملموسة عن الأجيال السابقة للسلسلة القابلة للطي من قبل الشركة الكورية الجنوبية، حيث يحصل الهاتف على ترقيات إضافية تجعله أقوى هواتف ”سامسونغ“ الذكية على الإطلاق.

التصميم والشاشة

يعد ”Galaxy Z Fold 4“ الهاتف الأكبر حجماً والذي يختلف في طريقة طيه مع شقيقه الأصغر ”Galaxy Z Flip 4“ الذي ظهر أيضاً في حدث إطلاق اليوم. ويوفر الهاتف الأكبر تجربة رائعة للكاميرا، وهو الهاتف الذكي الأقوى للشركة حتى الآن.

يتميز الهاتف بأبعاد أخف وأقل نحافة من الأجيال السابقة من الهواتف، وقالت ”سامسونغ“ إن الهاتف يحصل على إطار من الألومنيوم المقوى وغطاء مفصلي من أجل المتانة الهيكلية.

ويتميز الهاتف بشاشة رئيسية من نوع ”Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex“ مقاس 7.6 بوصة بدقة ”QXGA+“ (2176 × 1812 بكسل) ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 21.6:18. وتدعم الشاشة الرئيسية (التي تظهر بعد الطي) تقنية ”LTPO“ الخاصة بتوفير الطاقة، وخاصية ”HDR10 +“، وتأتي الشاشة مع معدل تحديث متحرك من 1 إلى 120 هرتز.

وفيما يتعلق بشاشة الغطاء، يتميز الهاتف بشاشة من نوع ”Dynamic AMOLED 2X“ أيضاً مقاس 6.2 بوصة بدقة ”FHD+“ (904 × 2316 بكسل) مع معدل تحديث متكيف يصل إلى 120 هرتز ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 23.1:9.

وتأتي شاشة الغطاء واللوحة الخلفية للهاتف مع طبقة حماية ”Corning Gorilla Glass Victus“. وتحصل لوحة الشاشة الرئيسية على هيكل طبقة مُحسَّن لقوة التحمل.

الأداء والإعدادات

يتم تشغيل الهاتف بواسطة المعالج الرائد في العالم، ”Snapdragon 8+ Gen 1″، المطور من قبل شركة ”كوالكوم“ الأمريكية، والذي يأتي ثماني النواة بمعمارية 4 نانومتر، مقترناً بمعالج رسومي متطور من نوع ”Adreno“.

ويعمل المعالج جنباً إلى جنب مع 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) من نوع ”LPDDR5″، وما يصل إلى 1 تيرابايت من ذاكرة التخزين المدمجة، والتي تأتي من نوع ”UFS 3.1“.

ويعد هاتف ”Galaxy Z Fold 4″، الذي يدعم شريحتي اتصال من نوع ”نانو“، أول هاتف ذكي يعمل على الإصدار الجديد من واجهة ”سامسونغ“ المستحدثة، ”One UI 4.1.1″، استنادًا إلى نظام التشغيل ”Android 12L“، وهو إصدار خاص تم إنشاؤه بواسطة ”غوغل“ لتجارب الشاشة الكبيرة، بما في ذلك الأجهزة القابلة للطي.

وتشمل خيارات الاتصال بالهاتف على شبكات الجيل الخامس (5G)، والجيل الرابع (4G أو LTE)، و“Wi-Fi 6E“ ثنائي النطاق (2.4 + 5 غيغاهرتز) و“Bluetooth v5.2″ ومنفذ ”USB Type-C“.

وتشتمل المستشعرات الموجودة بالهاتف على مستشعر بصمة مثبت على الجانب، ومقياس تسارع، ومقياس ضغط جوي، ومستشعر جيروسكوبي، ومستشعر مغناطيسي أرضي، ومستشعر القرب، ومستشعر الضوء، ويأتي الهاتف بتصنيف ”IP68“ لمقاومة الغبار والماء، ويزن حوالي 263 غراماً.

ويحتوي الهاتف على بطارية مزدوجة تبلغ سعتها 4400 مللي أمبير في الساعة تدعم شحنا سريعا بقوة 25 وات (يباع بشكل منفصل). ويمكن للهاتف شحن ما يصل إلى 50% في حوالي 30 دقيقة، كما يأتي الهاتف مع دعم الشحن اللاسلكي ”PowerShare“.

وتشتمل الميزات الأخرى للهاتف الجديد القابل للطي من ”سامسونغ“ على شريط جديد لتعدد المهام في أحدث برامج ”One UI“، ودعم النسخ واللصق السريع للروابط والصور والمزيد من تطبيق إلى آخر، بالإضافة إلى تجربة محسّنة لتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الشهيرة، ووضع ”Flex“، وأمان ”Samsung Knox“، ودعم ”S Pen“.

الكاميرا

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يحصل هاتف ”Galaxy Z Fold 4“ على إجمالي خمس كاميرات؛ واحدة أسفل شاشة الغطاء، وواحدة أسفل الشاشة الرئيسية، وثلاث على اللوحة الخلفية. ويضم الإعداد الثلاثي للكاميرا الخلفية مستشعراً رئيسياً بدقة 50 ميغابكسل مع فتحة عدسة f / 1.8، يوفر ضبطًا تلقائيًا ثنائي البكسل، وتثبيتًا بصريًا للصورة (OIS)، ولديه مجال رؤية يبلغ 85 درجة.

ويضم الإعداد الخلفي أيضاً مستشعرا فائق الاتساع بدقة 12 ميغابكسل مقترنًا بفتحة عدسة f / 2.2 مع مجال رؤية يبلغ 123 درجة. ويقترن المستشعر الثالث، الذي يأتي بدقة 10 ميغابكسل، بعدسة ”تليفوتوغرافي“ f / 2.4، ويوفر ”OIS“ أيضاً، والتركيز التلقائي لاكتشاف الطور (PDAF)، و“30X Space Zoom“ (بمساعدة تقنية ”AI Super Resolution“).

وتحتوي الكاميرا الأمامية أسفل الشاشة الرئيسية للهاتف على مستشعر بدقة 4 ميغابكسل مقترناً بفتحة عدسة f / 1.8. وتحتوي الكاميرا الأمامية لشاشة الغطاء على مستشعر بدقة 10 ميغابكسل مقترناً بفتحة عدسة f / 2.2.

ويتوفر هاتف ”Samsung Galaxy Z Fold 4“ في خيارات ألوان ”البيج“، و“الرمادي“، و“الأخضر“، و“الأسود الفانتوم“، وهناك أيضًا خيار اللون ”العنابي“ الحصري للراغبين في الشراء عبر الموقع الإلكتروني لشركة ”سامسونغ“.