بإعدادات الأجهزة الرائدة.. إطلاق هاتف "OnePlus Ace Pro" للفئة المتوسطة‎‎

كشفت شركة ”وان بلس“ الصينية لصناعة الهواتف الذكية النقاب رسمياً، عن هاتفها الجديد، ”Ace Pro“، الذي يأتي ضمن الفئة المتوسطة. وأطلقت الشركة الهاتف الجديد، الثلاثاء، مع قائمة من الإعدادات والمواصفات الفائقة تجعله ضمن فئة ”قاتل الهواتف الرائدة“ (Flagship Killer) التي تقدم قيمة الهواتف الرائدة بسعر هواتف الفئة المتوسطة.

ويتميز الهاتف بشاشة من نوع ”AMOLED“ مقاس 6.7 بوصة، ودقة ”FHD+“ (1080 × 2412 بكسل)، مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، ونسبة عرض إلى ارتفاع 20.1:9. وتستحوذ الشاشة على نسبة 93.4% من جسم الهاتف.

وتحصل الشاشة أيضًا على دعم خاصية ”الشاشة التي تعمل دائمًا (Always-on Display) ووضع حماية العين. ووفقًا لشركة ”وان بلس“، تم تصميم الشاشة لتوفير ذروة سطوع تصل إلى 950 شمعة في المتر المربع. وتتمتع الشاشة أيضاً بطبقة حماية متطورة من نوع ”Corning Gorilla Glass 5“.

ويعمل الهاتف على نظام تشغيل ”Android 12“ مباشرة من العلبة مع واجهة ”وان بلس“ التقليدية، من إصدار ”ColorOS 12.1“.

ويتم تشغيل الهاتف – الذي يدعم شريحتي اتصال من نوع ”نانو“ – بواسطة المعالج الرائد في العالم في الوقت الحالي، والذي يأتي ثماني النواة من نوع ”Snapdragon 8+ Gen 1“ المطور من قبل شركة ”كوالكوم“ الأمريكية، مقترنًا بمعالج رسومي من نوع ”Adreno 730“.

ويعمل المعالج مع ما يصل إلى 16 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) من نوع ”LPDDR5″، وما يصل إلى 512 غيغابايت من ذاكرة التخزين المدمجة من نوع ”UFS 3.1“.

ويحتوي الهاتف على بطارية ثنائية الخلايا تبلغ سعتها 4800 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 150 وات.

وفيما يتعلق بالاتصال على الهاتف، يتميز ”OnePlus Ace Pro“ بدعم شبكات الجيل الخامس (5G)، والجيل الرابع (4G أو LTE) و“Wi-Fi 6″ ثلاثي المناطق (2.4 + 5 + 6 غيغاهرتز) و“Bluetooth v5.2″ و“NFC“ ومنفذ ”USB Type-C“.

ويضم الهاتف إعداداً مزدوجاً من مكبرات الصوت الستيريو يدعم تقنية ”Dolby Atmos“، بالإضافة إلى إعداد ميكروفون مزدوج أيضاً. ويحتوي الهاتف على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وميزة التعرف على الوجه للمصادقة البيومترية. ويزن الهاتف حوالي 203.5 غرامًا.

وبالنسبة للتوصير الفوتوغرافي، يأتي الهاتف مزوداً بإعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية، يضم مستشعراً أساسياً من نوع ”Sony IMX766“ بدقة 50 ميغابكسل يدعم تثبيت الصورة البصري (OIS)، بالإضافة إلى مستشعر فائق الاتساع بدقة 8 ميغابكسل مع فتحة عدسة f / 2.2، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميغابكسل وفتحة عدسة f / 2.4.

وقالت شركة ”وان بلس“ إن إعداد الكاميرا الخلفية الأساسية يمكنه تسجيل مقاطع فيديو حتى دقة ”4K“، بمعدل 60 و30 إطارًا في الثانية. وللصور السيلفي ومكالمات الفيديو، يضم الهاتف مستشعر كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل بفتحة عدسة f / 2.4.

وحددت شركة ”وان بلس“ سعر الإصدار الأساسي من هاتفها الجديد ”Ace Pro“ – الذي يأتي بـ12 رام + 256 غيغابايت سعة تخزين – بـ518 دولاراً، بينما حددت شعر الإصدار الأعلى في التشكيلة (16 رام + 512) بـ636.5 دولاراً. ويتوفر الهاتف بخيارات ألوان ”Jade Green“ و“Moonstone Black“.