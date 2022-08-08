أبل تستعد لعقد مؤتمرها السنوي لإطلاق هواتف "آيفون" الجديدة

أكد تقرير جديد أن شركة أبل ستعقد مؤتمرها السنوي لإطلاق هواتف آيفون هذا العام بشكل مسجل، حيث بدأت في تصوير وتسجيل المؤتمر، والمتوقع عقده إلكترونيا في أيلول/ سبتمبر المقبل.

وأشار التقرير الذي نشرته وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية، إلى أن المؤتمر سيتبع نفس الأسلوب المعتاد منذ عامين، بالتزامن مع تفشي جائحة كورونا، عندما بدأت الشركات تتجنب عقد مؤتمرات حية يحضرها المطورون.

وكانت الشركة قد عقدت مؤتمرها السنوي للمطورين ”WWDC 2022“ بشكل إلكتروني كامل، مع حضور لعدد محدود من المطورين لأول مرة منذ بداية الجائحة.

ومن المتوقع أن يشهد مؤتمر هذا العام إطلاق هواتف آيفون 14، وبحسب التقارير ستكون عائلة مكونة من 4 هواتف، وهي: (آيفون 14، آيفون 14 ماكس، آيفون 14 برو، آيفون 14 برو ماكس“.

يُذكر أن التوقعات السابقة أشارت إلى أن أبل ستتخلى عن إصدار ”الميني“ من عائلة هواتف آيفون الجديدة، وذلك على خلفية الأداء الضعيف لهذا الإصدار على مدى عامين متتاليين على مستوى المبيعات، حيث شكل 3% فقط من مبيعات آيفون الفصلية في الولايات المتحدة، خلال الفترة بين يناير ومارس من العام الجاري.

بينما ستقدم إصدار ”الماكس“ الجديد، والذي سيقدم ميزة الشاشة الكبيرة 6.7 بوصة ولكن بإمكانيات أقل، مما يرجح أن يرفع من مبيعاته.

وسيجمع إصدار ماكس الجديد بين الشاشة الكبيرة، وهي ميزة يسعى وراءها جميع مستخدمي الهواتف الذكية، وكذلك السعر المنخفض، بحيث لا يضطر الباحث عن شاشة كبيرة إلى تحمل السعر الباهظ لإصدار ”البرو ماكس“.

وأوضح التقرير كذلك، أن المؤتمر سيشهد طرح الجيل الثامن من ساعات أبل الذكية ”أبل ووتش“، والمتوقع أن تستمر في الاعتماد على نفس تصميم ”أبل ووتش 7″، إضافة إلى الحصول على مستشعر جديد لقياس درجات حرارة الجسم، إلى جانب قدوم إصدار فائق الإمكانيات ”أبل ووتش برو“، والذي سيقدم هيكلًا من التيتانيوم وشاشة وسعة أكبر للبطارية.

وأشار تقرير ”بلومبيرغ“ كذلك إلى أنه من المتوقع أن ينظم مؤتمر إطلاق أجهزة أبل الجديدة في سبتمبر المقبل، إلى جانب أنه من المرجح عقد مؤتمر آخر لإطلاق أجهزة آيباد جديدة في أكتوبر، والذي قد يشهد أيضا إطلاق جيل جديد من سماعات أبل اللاسلكية ”آيربودز برو“.

كما من المتوقع أن تؤجل أبل طرح الإصدار الجديد من نظام تشغيلها لأجهزة ”آيباد iPadOS 16“ إلى أكتوبر، خلال حفل إطلاق أجهزة آيباد الجديدة، لتكون تلك أول مرة تطرح أبل إصدار iOS الجديد بشكل مبكر عن إصدار نظام تشغيل آيباد، والسبب وراء ذلك قد يكون عدم جاهزية نظام آيباد للوصول في صورة نهائية واحتياجه للمزيد من التطوير.