"سامسونغ" تستعد لطرح أول "تابلت" قابل للطي مطلع 2023

كشف تقرير جديد أن شركة ”سامسونغ“ الكورية تستعد لإطلاق أول ”تابلت“ قابل للطي ضمن عائلته للأجهزة اللوحية مطلع العام المقبل، وذلك سيكون تحت اسم ”سامسونغ غلاكسي تاب إس 9“.

بحسب تقرير موقع ”نافير“، فإن الشركة حاولت خلال الفترة الماضية تطوير إنتاجها من شاشات أجهزتها الذكية، ففي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي استعرضت الشركة العديد من نماذج الشاشات القابلة للطي، وذلك لتغري مختلف الشركات العاملة في مجال صناعة الأجهزة الذكية أن تستعين بشاشات سامسونغ، مهما كان شكل الشاشة القابلة للطي معقدا.

ويرى التقرير أن ”سامسونغ“ تستهدف إطلاق الجيل الجديد من أجهزتها اللوحية مطلع العام المقبل، في الفترة بين كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2023، ولكن ما زال غير متوقعً طريقة الطي التي ستعتمد عليها الشركة مع ”التابلت“ الأول القابل للطي من جانبها، فقد طورت ”سامسونغ“ شاشات قابلة للطي باللف Rollable والشاشات القابلة للتمدد الجانبي أو الرأسي Slidable، إلى جانب بالتأكيد الطي الرأسي والأفقي المستخدم من جانبها في عائلات هواتفها القابلة للطي ”سامسونغ غلاكسي Z Fold“ و“سامسونغ غلاكسي Z Flip“.

وتعتمد شاشات ”سامسونغ“ القابلة للطي على تقنية ”Ultra Thing Glass“ المتطورة التي تتيح نفس دقة عرض الزجاج مع درجة مرونة فائقة، وتتمكن من تحمل التعرض للطي حتى 100 عملية طي في اليوم الواحد، ويصل عمرها الافتراضي إلى 200 ألف عملية.

وعبر موقعها الجديد، عرضت ”سامسونغ“ مزايا شاشاتها القابلة للطي، التي تستخدمها بالفعل في عائلة أجهزتها ”غلاكسي فولد“ و“غلاكسي فليب“، إذ أوضحت الشركة أن زاوية انحناء الشاشة عند الطي أصغر بشكل ملحوظ مقارنة بمنتجات المنافسين، إذ يبلغ نصف قطر زاوية الانحناء 1.4مم، بينما يبلغ نصف قطر زاوية انحناء الهواتف المنافسة في نفس الفئة 5مم.

وتعد شركة ”سامسونغ“ إحدى أهم الشركات الرائدة في سوق الأجهزة المدعومة بشاشات قابلة للطي، وذلك من خلال سعيها المستمر لتطوير تقنيات تلك الشاشات لتقديم مستوى مميز من تجربة المستخدمين مع الهواتف الذكية ”فولد وفليب“، وتستهدف هذا العام الوصول بمعدل مبيعات هواتفها الجديدة ”غلاكسي فولد 4“ و“غلاكسي فليب“، المنتظر إطلاقهما في العاشر من آب/أغسطس الجاري، إلى 10 ملايين وحدة.