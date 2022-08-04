"أوبو" تطلق هاتف "Reno 8Z" للفئة الاقتصادية

أطلقت شركة ”أوبو“ الصينية لصناعة الهواتف الذكية، اليوم الخميس، هاتفها الجديد ”Reno 8Z“، للأسواق العالمية، والذي يأتي ضمن الفئة الاقتصادية صديقة الميزانية، التي تقدم قيمة حقيقية من المواصفات والإعدادات مقابل سعر مقبول.

ويتميز الهاتف الجديد بشاشة من نوع ”AMOLED“ مقاس 6.43 بوصة بدقة (FHD+“ (2400×1080 بكسل“، ومعدل تحديث 60 هرتز، ودعم 16.7 مليون لون، بالإضافة إلى طبقة حماية زجاجية من نوع ”SCHOTT Xensation Up“.

وتستحوذ الشاشة على حوالي 90.8% من حجم الهاتف، وتوفر ما يصل إلى 600 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع في وضع التعرض الأقصى للضوء، وتأتي الشاشة بتصنيف ”SGS“ لتقليل الضوء الأزرق إلى أقل من 12.5%، والهاتف حاصل أيضًا على اعتماد ”Netflix HD“ و“Amazon Prime Video HD“.

ويتميز تصميم الهاتف، الذي يدعم شريحتي اتصال من نوع ”نانو“، بواجهة زجاجية وإطار جانبي من البلاستيك، فضلاً عن ظهر زجاجي بالكامل يأتي مع طبقة حماية غير معلنة من قبل الشركة، ويدعم الهاتف اتصال شبكات الجيل الخامس (5G).

ويجري تشغيل الهاتف بواسطة معالج ثماني النواة من نوع ”Snapdragon 695“ المطور من قبل شركة ”كوالكوم“ الأمريكية مقترناً بمعالج رسومي من نوع ”Adreno 619“. ويعمل الهاتف على نظام تشغيل ”Android 12“ مباشرة من العلبة مع واجهة ”أوبو“ التقليدية من إصدار ”ColorOS 12.1“.

ويعمل المعالج جنباً إلى جنب مع 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) من نوع ”LPDDR4X“ التي يمكن ”تمديدها“ فعليًا حتى 5 غيغابايت، من خلال استخدام مساحة التخزين غير المستخدمة، ويوفر الهاتف سعة تخزين مدمجة تبلغ 128 غيغابايت من نوع ”UFS 2.2“ يمكن تمديدها أيضاً حتى 1 تيرابايت عبر فتحة بطاقة ”microSD“.

ويتميز الهاتف بماسح ضوئي لبصمة الإصبع مدمج في الشاشة، ووظيفة التعرف على الوجه لقفل الهاتف الذكي وفتحه، ويحتوي على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير مع شحن ”SuperVOOC“ بقوة 33 وات.

وتدعي شركة ”أوبو“ أن عمر البطارية يدوم حتى 447 ساعة، مع وقت شحن يصل إلى 63 دقيقة، وزعمت أيضًا أنه مع 5 دقائق فقط من الشحن، سيوفر الهاتف ما يصل إلى 3 ساعات من التشغيل المستمر، ويتميز الهاتف بمنفذ ”USB Type-C“، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم، ودعم ”NFC“، واتصال ”Bluetooth v5.1“.

ويتميز الهاتف بإعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية، مع مستشعر أساسي من نوع ”Dual Orbit Lights“ بدقة 64 ميغابكسل ومستشعر أحادي بدقة 2 ميغابكسل وعدسة ”ماكرو بوكيه“ بدقة 2 ميغابكسل.

وقالت الشركة إن إعداد الكاميرا الخلفي قادر على تسجيل مقاطع فيديو تصل إلى 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وفيديو بطيء الحركة حتى 720 بكسل بمعدل 120 إطارًا في الثانية.

ولصور السيلفي ومكالمات الفيديو، يضم الهاتف مستشعراً بدقة 16 ميغابكسل يمكنه تسجيل فيديو بدقة تصل إلى 1080 بكسل أو 720 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

وحددت شركة ”أوبو“ سعر هاتفها الجديد، ”Reno 8Z“، بـ362.5 دولارًا، ويتوفر الهاتف بخيارات ألوان ”Dawnlight Gold“ و“Starlight Black“.