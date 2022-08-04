زيادة مدة استخدام الهواتف الذكية بين الأفراد في العالم

كشف تقرير حديث أن مستخدمي الهواتف الذكية في بعض دول العالم بدأوا يقضون وقتا أطول يتراوح بين 4 إلى 5 ساعات يوميا، في تصفح التطبيقات.

وبحسب تقرير نشرته مؤسسة ”Data.ai“ المتخصصة في المعلومات الإحصائية لتطبيقات الهواتف الذكية، بدأ المستخدمون في قضاء وقت أكثر من 4 ساعات يوميا، في 13 سوقا من أسواق الهواتف النقالة، مثل: المكسيك، وأستراليا، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكندا، وروسيا، وتركيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة.

فيما فاق الاستخدام اليومي للهواتف الذكية خمس الساعات، في إندونيسيا وسنغافورة والبرازيل.

وبحسب التقرير، يبدو أن الزيادة الجديدة في معدل الاستخدام اليومي للهواتف الذكية، ترجع إلى الاعتماد المتزايد من جانب المستخدمين على إنجاز مهامهم وقضاء احتياجاتهم اليومية عبر هواتفهم

كما يعزا، إلى التواصل مع زملاء العمل والعائلة والأصدقاء، أو مقابلة المقربين عبر محادثات الفيديو والصوت، إضافة إلى انتشار التطبيقات البنكية والمحافظ الرقمية التي تسمح بتوفير وقت طويل كان يقضيه المستخدم داخل أروقة أفرع البنوك لإنجاز المعاملات المالية سابقا.

وذكر التقرير، أن بعض الأسواق شهدت زيادة مطردة خلال العامين الماضيين على مستوى متوسط الاستخدام اليومي للهواتف الذكية، ففي سنغافورة كان المستخدم يقضي 4.1 ساعة يوميا على هاتفه، وصل هذا المعدل الآن إلى 5.7 ساعة، بينما في أستراليا ارتفع المعدل من 3.6 ساعة إلى 4.9 ساعة، أي تقريبا بمعدل زيادة 40%.

وتعتبر كندا كذلك، من الدول التي شهدت ارتفاعا كبيرا في متوسط الاستخدام اليومي للهواتف الذكية بنسبة 20%، أما كلٌّ من أندونيسيا وروسيا وألمانيا فجاء معدل الزيادة 10%، وكانت نسبة 5% هي معدل الزيادة في كل من الهند واليابان والولايات المتحدة وبريطانيا والصين.

وتضمن التقرير، التطبيقات الأكثر تحميلا خلال الربع الثاني من العام الحالي، فجاءت في المراكز الخمس الأولى تطبيقات إنستجرام وفيسبوك وتيك توك وواتساب وسناب شات بالقائمة.

أما تيك توك ويوتيوب فتربعا على عرش المركزين الأول والثاني في قائمة الأكثر حصدا لإنفاق المستخدمين داخل التطبيقات، وكذلك تقدمت خدمة الفيديوهات ”Tencent Video“ مركزا واحدا لتستقر في المركز الخامس، وفي المركزين الثالث والرابع فجاء تطبيقا المواعدة تيندر وديزني بلس على الترتيب.