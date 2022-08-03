أبل تؤجل إطلاق إصدار "iPadOS 16" حتى أكتوبر

تعتزم شركة ”أبل“ الأمريكية تأجيل إطلاق التحديث المقبل من نظام تشغيل أجهزتها اللوحية ”آيباد“، وهو إصدار ”iPadOS 16″، الذي كان من المقرر إطلاقه، في أيلول/ سبتمبر المقبل، جنبًا إلى جنب مع إصدارات ”iOS 16″ و“watchOS 9“.

ونقلت وكالة أنباء ”بلومبيرغ“ الأمريكية عن مصادر مطلعة قولها إن إصدار ”iPadOS 16“ كان قد تعرض لانتقادات أثناء اختبار النسخة التجريبية من قبل المطورين والمستخدمين، بسبب الأخطاء والواجهة ”المربكة“، وعدم التوافق مع معظم أجهزة ”آيباد“.

وأضافت المصادر – التي طلبت عدم الكشف عن هويتها – أن ”أبل“ تتوقع تأجيل تحديثها الرئيس المقبل لنظام التشغيل هذا لمدة شهر تقريبًا، حيث تتخذ الشركة الأمريكية بما تم وصفه بـ“خطوة غير عادية“ بعدم إصداره في نفس وقت إصدار تحديثات هواتف ”آيفون“ وساعاتها الذكية.

ووفقًا للمصادر، يرجع تأجيل الإطلاق – جزئيًا على الأقل – إلى جهد طموح لإصلاح إعدادات متعلقة بخاصية ”تعدد المهام“ الخاصة بأجهزة ”آيباد“ حيث يتضمن التحديث ميزة تسمى ”Stage Manager“، تتيح للمستخدمين تشغيل العديد من المهام في نفس الوقت، وتغيير حجم النوافذ والارتداد بين مجموعات مختلفة من التطبيقات.

وتابعت المصادر أنه أثناء الاختبار التجريبي، تعرض النظام لانتقادات من بعض المطورين والمستخدمين بسبب أخطائه، والواجهة ”المربكة“ التي تضمنها، بالإضافة إلى عدم التوافق مع معظم أجهزة ”آيباد“.

وأشارت ”بلومبيرغ“ في تقرير لها إلى أن تغيير الخطط من ”أبل“ سيؤدى أيضًا إلى تقريب إصدار ”iPadOS 16“ من إطلاق أجهزة ”آيباد“ الجديدة، حيث تخطط تخطط الشركة لإطلاق جهاز ”iPad Pro“ محدث بشريحة ”M2″، إلى جانب جهاز آخر أسرع على مستوى الاتصال مع منفذ ”USB-C“.

ورفضت متحدثة باسم شركة ”أبل“ التعليق على تقرير ”بلومبيرغ“، حيث يمكن أن تتغير الخطط أيضًا مع اقتراب العملاق الأمريكي، ومقره كاليفورنيا، من حدث إطلاقه الرئيس المقرر، في الشهر المقبل، والذي ستظهر فيه سلسلة هواتف ”iPhone 14“ الجديدة.

في سياق متصل، ذكر تقرير ”بلومبيرغ“ أن جهاز ”Mac“ يحصل أيضًا على ميزة ”Stage Manager“ كجزء من تحديث ”macOS Ventura“ الجديد، لكنه أوضح أن هذا الإصدار من النظام كان أقل إثارة للجدل عند اختباره.

ومن المقرر إطلاق التحديث في أكتوبر، وهو نفس الشهر الذي تطرح فيه ”أبل“ عادةً ترقيات برامج أجهزة ”Mac“ الرئيسة.

ويتضمن تحديث ”iPadOS 16“ أيضًا ميزات جديدة مثل تطبيق طقس مدمج ودعم محسّن لشاشات العرض الخارجية، وعناصر تحكم جديدة شبيهة بنظام ”Mac“ لتطبيقات الإنتاجية.

ويحتوي التحديث أيضًا على شاشة قفل معاد تصميمها، والقدرة على سحب الرسائل على تطبيق ”iMessage“، بالإضافة إلى تطبيق الصفحة الرئيسة المعاد تصميمه للتحكم في الملحقات.

وكانت ”أبل“ قد أكدت في وقت سابق أن العديد من الميزات المخطط لها لنظامي ”iPadOS 16″ و“iOS 16“ لن تصل في إصداراتها الأولية.

ويتضمن ذلك ميزة تسمى ”الأنشطة المباشرة“، والتي ستتيح لتطبيقات مثل، ”أوبر“، تثبيت حالة الالتقاط على شاشة قفل هاتف ”آيفون“، بالإضافة إلى تطبيق لوحة بيضاء أجهزة ”آيباد“ يسمى ”Freeform“.