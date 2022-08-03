أبرز مواصفات هاتف "OnePlus 10T" في الفئة المتوسطة

أطلقت شركة ”وان بلس“ الصينية لصناعة الهواتف الذكية، اليوم الأربعاء، هاتف ”10T“ الجديد للأسواق العالمية، والذي يأتي ضمن الفئة المتوسطة صديقة الشباب.

ويتميز الهاتف الجديد بشاشة من نوع ”Fluid AMOLED“ مقاس 6.7 بوصات ودقة ”FHD+“(2400 × 1080 بكسل)، ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز.

وتعتمد الشاشة على تقنية ”أكسيد متعدد الكريستالات منخفض الحرارة“ (LTPO).

وتأتي الشاشة مع طبقة حماية متطورة من نوع ”Corning Gorilla Glass 5″، وتدعم التدرج اللوني ”sRGB“، وعمق ألوان 10 بت واعتماد ”HDR10+“، ومعدل أخذ عينات باللمس الفوري 1000 هرتز.

ويعمل هاتف ”OnePlus 10T“ – الذي يأتي بدعم شريحتي اتصال من نوع ”نانو“ – على نظام تشغيل ”Android 12“ مباشرة من العلبة مع واجهة ”وان بلس“ التقليدية، ”OxygenOS 12.1“.

ويتم تشغيل الهاتف بواسطة المعالج الأقوى في العالم حتى الآن، والذي يأتي ثماني النواة من نوع ”Snapdragon 8+ Gen 1“ المطور من قبل شركة ”كوالكوم“ الأمريكية، جنبًا إلى جنب مع معالج رسومي متطور من نوع ”Adreno“.

ويعمل المعالج مع ما يصل إلى 16 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) من نوع“LPDDR5″، وما يصل إلى 256 غيغابايت من سعة التخزين الداخلية والتي تأتي من نوع ”UFS 3.1“.

ويأتي هاتف“OnePlus 10T“مزودًا بنظام تبريد متطور ثلاثي الأبعاد يضم غرفة بخار فائقة السرعة، بالإضافة إلى 8 قنوات تبديد يُزعم أنها توفر ما يصل إلى ضعف أي نظام آخر بالهواتف الذكية التقليدية.

ويستخدم النظام– وهو الأكبر ضمن هواتف ”وان بلس“- جرافيت ثلاثي الأبعاد لتقديم تبديد حرارة محسّن بنسبة 50% مقارنةً بالجرافيت العادي.

ويوجد أيضًا بالهاتف محرك ألعاب ”HyperBoost“ لجعل تجربة الألعاب أكثر سلاسة واستقرارًا.

وتشمل خيارات الاتصال بالهاتف دعم شبكات الجيل الخامس (5G)، والجيل الرابع (4G أو LTE)،و“Wi-Fi 6″ ثلاثي النطاق (2.4 + 5 + 6 غيغاهرتز)، و“Bluetooth v5.3″ و“GPS / A-GPS“ و“NFC“ ومنفذ ”USB Type-C“.

وتتضمن المستشعرات الموجودة بالهاتف على ”مقياس التسارع“ و“الإضاءة المحيطة“ و“الجيروسكوب“ و“مقياس المغناطيسية“ و“مستشعر القرب“.

ويوجد أيضًا مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، بالإضافة إلى خاصية ”Face Unlock“ للأمان البيومتري.

ويحتوي الهاتف على بطارية مزدوجة الخلايا تبلغ سعتها 4800 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي من نوع“SuperVOOC Endurance Edition“ بقوة 150 وات.

ويحتوي الهاتف على محول طاقة من نوع“SuperVOOC“ بقوة 160 وات في العلبة. ويُزعم أن تقنية الشحن السلكي الجديدة توفر شحنًا من صفر إلى 100% في 19 دقيقة.

ويأتي الهاتف أيضًا مزودًا بميزات متعلقة بالبطارية، مثل خوارزمية ”Smart Battery Health“، وتقنية ”Battery Healing“، وخوارزمية تحسين شحن ”VFC“ لتحسين الكفاءة، وشريحة ذكية مخصصة لإدارة الشحن، بالإضافة إلى 13 مستشعرًا لدرجة الحرارة.

ويضم الهاتف مكبرات صوت ستيريو مزدوجة مدعومة بتقنية ”Dolby Atmos“، ويحتوي الهاتف أيضًا على دعم إلغاء الضوضاء، ويزن حوالي 203 غرامات.

وفيما يتعلق بالتصوير الفوتوغرافي، يتميز هاتف“OnePlus 10T“ بإعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية مع فلاش ”LED“ مزدوج، يضم مستشعرًا أساسًا من نوع“Sony IMX769″ بدقة 50 ميغابكسل، مع فتحة عدسة f / 1.8 وتثبيت الصورة البصري (OIS).

ويشتمل إعداد الكاميرا أيضًا على مستشعر فائق الاتساع بدقة 8 ميغابكسل مع فتحة عدسة f / 2.2، ومجال رؤية يبلغ 119.9 درجة، بالإضافة إلى مستشعر ماكرو بدقة 2 ميغابكسل.

وبالنسبة لصور السيلفي ومحادثات الفيديو، يضم الهاتف مستشعرًا بدقة 16 ميغابكسل مقترنًا بفتحة عدسة f / 2.4.

ويبدأ سعر الإصدار الأساس من هاتف“OnePlus 10T“، والذي يأتي بـ8 غيغابايت رام + 128 غيغابايت تخزين، من 594 دولارًا، بينما يأتي الإصدار الأعلى في التشكيلة (16 رام + 256) بسعر 708 دولارات. ويتوافر الهاتف بخيارين للألوان؛ هما ”Jade Green“ و“Moonstone Black“.