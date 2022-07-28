هواوي تطلق هاتف "Enjoy 50 Pro" وساعة "Watch 3 Pro New"

كشفت شركة ”هواوي“ الصينية لصناعة الهواتف الذكية والشبكات النقاب رسميًا عن هاتفها الجديد، ”Enjoy 50 Pro“، الذي يأتي ضمن الفئة الاقتصادية صديقة الميزانية، جنباً إلى جنب مع ساعتها الرائدة الجديدة ”Watch 3 Pro New“.

يتميز الهاتف بشاشة من نوع ”IPS LCD“ مقاس 6.7 بوصة بدقة (FHD+ (1080 × 2388 بكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 270 هرتز، وتحتوي الشاشة على فتحة مثقبة في منتصف الجزء العلوي مخصصة للكاميرا الأمامية.

ويعمل الهاتف على نظام تشغيل ”HarmonyOS 2“ الخاص بشركة ”هواوي“، ويتم تشغيله بواسطة معالج مقبول ضمن الفئة السعرية، والذي يأتي من نوع ”Snapdragon 680“ المطور من قبل شركة ”كوالكوم“ الأمريكية، مقترناً بمعالج رسومي من نوع ”Adreno 610“.

ويعمل المعالج جنبًا إلى جنب مع 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وما يصل إلى 256 غيغابايت من سعة التخزين المدمجة، كما يدعم الهاتف ”واي فاي“ مزدوج النطاق (2.4+5 غيغاهرتز)، وتقنية ”Bluetooth v5.0″، ومنفذ ”USB Type-C“، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.

ويحتوي الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 40 وات، وتزعم ”هواوي“ أن البطارية توفر ما يصل إلى 12 ساعة من وقت تشغيل الفيديو، مشيرة إلى أن الشاحن السريع يمكنه شحن 50% بعد 30 دقيقة، ويضم الهاتف مستشعراً جانبياً لبصمة الأصابع.

ويحتوي الهاتف على إعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية، يتضمن مستشعرًا أساسيًا بدقة 50 ميغابكسل مع فتحة عدسة ”f/1.8″، ومستشعراً للعمق بدقة 2 ميغابكسل بفتحة عدسة ”f/2.4“ ومستشعر ”ماكرو“ بدقة 2 ميغابكسل مع فتحة عدسة ”f/2.4″، ويحتوي أيضاً على مستشعر كاميرا سيلفي بدقة 8 ميغابكسل مع فتحة عدسة ”f/2.0“.

وأطلقت ”هواوي“ هاتفها الجديد، ”Enjoy 50 Pro“، في الصين على أن يتم طرحه في غضون أيام للأسواق العالمية، ويتوفر الهاتف بخيارات ألوان ”Emerald Green“ و“Magic Night Black“ و“Snow White“ و“Star Sea Blue“.

Huawei Watch 3 Pro New

تعد الساعة الذكية الجديدة من ”هواوي“ نسخة مطورة من ساعة ”Watch 3 Pro“ الرائدة التي أطلقتها الشركة العام الماضي، حيثُ تتميز الساعة الجديدة بشاشة تعمل باللمس من نوع ”AMOLED“ مقاس 1.43 بوصة بدقة ”466 × 466“ بكسل.

وتأتي الساعة مزودة بوظيفة ”eSIM“ التي تتيح للمستخدمين إجراء واستقبال المكالمات الهاتفية وتنزيل التطبيقات والمزيد دون الحاجة إلى إقرانها بهاتف ذكي، ويمكن استخدام الساعة أيضاً بشكل مستقل عن الهاتف الذكي.

ويمكن للمستخدمين تتبع بياناتهم الصحية من خلال تحليل ”ECG“ المضمّن ومراقبة معدل ضربات القلب ومراقبة الأكسجين في الدم (SPO2) وميزات تتبع النوم، وتتيح الساعة للمستخدمين أيضًا تتبع البيانات الصحية لأفراد أسرهم.

وتقدم الساعة أكثر من 100 وضع رياضي، بما في ذلك الجري وركوب الدراجات والسباحة والمزيد، بالإضافة إلى ”وضع ذهبي حصري“ يتضمن ميزات مثل تتبع سرعة الرياح واكتشاف الاتجاهات وغيرها.

وتتميز الساعة بهيكل معدني مقاوم للتآكل، وتوفر مقاومة للماء بتصنيف ”5ATM“، مما يجعلها مثالية للأنشطة المائية في المياه الضحلة، وتأتي الساعة مزودة ببطارية تدوم حتى 4 أيام من الاستخدام المعتاد، وفقًا للشركة.

وتعمل الساعة مع أنظمة تشغيل ”HarmonyOS“ و“أندرويد“ و“iOS“. وتتوفر الساعة الذكية الجديدة مع حزام من الجلد البني أو حزام من التيتانيوم الفاخر، وتتوفر الساعة بسعر 444 دولاراً.