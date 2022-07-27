هواوي تكشف عن تابلت "MatePad Pro 11" وسماعة "FreeBuds Pro 2"

كشفت شركة ”هواوي“ الصينية لصناعة الهواتف الذكية والشبكات النقاب رسمياً عن جهازها اللوحي الجديد ”MatePad Pro 11″، إلى جانب سماعة الأذن اللاسلكية الجديدة أيضاً ”FreeBuds Pro 2“.

جاء ذلك خلال حدث خاص أقامته الشركة الصينية تحت عنوان ”Huawei Summer 2022 Smart Office“.

ويتميز الجيل الجديد من تابلت ”MatePad Pro 11″بشاشة من نوع ”OLED“ مقاس 11 بوصة بدقة ”FHD+“ (2560 × 1600 بكسل) مع معدل تحديث 120 هرتز، ونسبة استحواذ للشاشة تبلغ 92%من جسم الجهاز، بالإضافة إلى 274 بكسل في البوصة.

ويعمل الجهاز اللوحي على نظام تشغيل“HarmonyOS 3″ الخاص بشركة ”هواوي“.

ويتم تشغيل التابلت بمعالج ثماني النواة من نوع ”Snapdragon 888“ المطور من قبل شركة ”كوالكوم“ الأمريكية، مقترناً بمعالج رسومي من نوع ”Adreno“.

ويستخدم الجهاز اللوحي ”جرافين“ ثلاثي الأبعاد وغرفة بخار للحفاظ على برودة المعالج.

ويعمل المعالج جنباً إلى جنب مع ما يصل إلى 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وما يصل إلى 256 غيغابايت من سعة التخزين المدمجة، والتي يمكن توسيعها حتى 512 غيغابايت عبر بطاقة ”microSD“.

ويحتوي جهاز“MatePad Pro 11″ على بطارية تبلغ سعتها 8300 مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن سريع سلكي يصل إلى 66 وات من نوع ”Huawei SuperCharge“.

وتتضمن خيارات الاتصال على الجهاز اللوحي اتصالا اختياريا من الجيل الرابع (4G أو LTE)، وشبكة Wi-Fi 6 ثنائية النطاق (2.4 + 5 غيغاهرتز)، وتقنية ”Bluetooth v5.2″، ومنفذ ”USB Type-C“.

تجربة صوتية سينمائية

وتشمل المستشعرات الموجودة في الجهاز اللوحي مستشعر الإضاءة المحيطة، والبوصلة، ومستشعر الجاذبية، والجيروسكوب.

ووعدت شركة ”هواوي“ بـ“تجربة صوتية سينمائية“ مع التابلت الجديد الذي يأتي بستة مكبرات صوت وأربعة ميكروفونات، ويزن الجهاز اللوحي حوالي 449 غراماً.

وفيما يتعلق بالتصوير الفوتوغرافي، يتميز الجهاز اللوحي بإعداد مزدوج للكاميرا الخلفية، يضم مستشعراً أساسياً بدقة 13 ميغابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، ومستشعر فائق الاتساع بدقة 8 ميغابكسل بفتحة عدسة f / 2.2.

ويدعم إعداد الكاميرا تقنية ”التركيز التلقائي“ (Auto Focus) وفلاش ”LED“.

ويأتي الجهاز أيضًا بكاميرا أمامية للصور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 16 ميغابكسل بفتحة عدسة f / 2.2.

ويتوفر الهاتف باللونين الأسود والذهبي فقط.

Huawei FreeBuds Pro 2

تعد السماعة اللاسلكية الجديدة الجيل الثاني من سماعة هواوي الرائدة ”FreeBuds Pro“ التي أطلقتها الشركة العام الماضي.

وجهزت الشركة الصينية سماعة“FreeBuds Pro 2″ بمحرك ديناميكي، وتأتي مزودة بتقنية ”إلغاء الضوضاء النشط“ (ANC).

وتشتمل الميزات بالسماعة اللاسلكية على خاصية ”التقاطع الرقمي“، و“Triple Adaptive EQ“، و“إلغاء ضوضاء المكالمات“، و“وضع الشفافية“.

وتأتي السماعة مع أدوات تحكم باللمس وتصنيف ”IP54“ لمقاومة الغبار والماء. وتم تصميم سماعات الأذن بالاشتراك مع شركة ”Devialet“ الفرنسية لتكنولوجيا الصوت.

وتدعم السماعة ترميز الصوت ”LDAC / AAC / SBC“، وتقنية“Bluetooth v5.2“ للاتصال.



وفيما يتعلق بالبطارية، تأتي علبة شحن السماعات بسعة 580 مللي أمبير في الساعة، وتأتي كل سماعة أذن مع بطارية بقوة 55 مللي أمبير في الساعة، ويُزعم أنها توفر ما يصل إلى 4 ساعات من التشغيل مع استخدام ”ANC“ وعمر بطارية يصل إلى 6.5 ساعة مع إيقاف تشغيل ”ANC“.

وتزعم شركة ”هواوي“ أن إجمالي عمر البطارية للسماعات وعلبة الشحن يصل إلى 30 ساعة مع إيقاف تشغيل خاصية ”ANC“ و18 ساعة مع تشغيلها.

وتتوفر السماعة بخيارات ألوان ”Ceramic White“ و“Silver Blue“ و“Silver Frost“.