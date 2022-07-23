موتورولا تكشف عن موعد إطلاق هاتفها القابل للطي Razr 2022‎‎

أعلنت شركة لينوفو عن الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها الجديد القابل للطي RAZR 2022 وكذلك هاتفها الجديد Moto X30 Pro وهو سيكون في الثاني من أغسطس المقبل، وذلك بحسب منشور رسمي للشركة عبر منصة ويبو الاجتماعية الصينية.

وأشارت التوقعات إلى أن الجيل الجديد من عائلة هواتف موتورولا القابلة للطي سيأتي بمعالج كوالكوم Snapdragon 8+ Gen 1، ومن المتوقع أن تأتي شاشة الهاتف المنتظر ”رازر 2022“ بميزة معدل تحديث عرض الشاشة 120 هيرتز، أي عرض 120 إطار في الثانية الواحدة على متن الشاشة، إضافة إلى كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، بعدسة رئيسية دقتها 50 ميجابكسل، إلى جانب احتمالية قدومه بذاكرة عشوائية سعتها 12 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 512 جيجابايت.

يبدو أن التوقعات تؤكد مساعي الشركة للمنافسة بقوة في سوق الهواتف الذكية القابلة للطي، فقد استخدمت الشركة معالج سناب دراجون 765G والذي يعد المفضل لهواتف الفئة المتوسطة، مع هاتفه RAZR 5G الصادر في 2020، ولكن مع الجيل المقبل سيحمل معالج كوالكوم الرائد، مما سيعطي علامة موتورولا التجارية فرصة مميزة لمنافسة هواتف سامسونج جلاكسي فولد وجلاكسي فليب القابلة للطي.

يُذكر أن الشركة الكورية الجنوبية كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي موعد إطلاق الجيل الرابع من هواتفها القابلة للطي في 10 أغسطس المقبل، أي أنه خلال أسبوع تقريبا، سيخرج للنور ثلاثة هواتف ذكية قابلة للطي جديدة للأسواق.

أما على مستوى الهاتف الثاني، فإنه من المتوقع قدوم هاتف موتو إكس 30 برو بكاميرا دقتها 200 ميجابكسل، ليكون بذلك أول هاتف في العالم يحمل تلك الميزة الجديدة، إلى جانب ذلك من المرجح قدوم الهاتف بتقنية شحن فائقة السرعة 125 وات، والتي ستكون أول مرة تصل فيها الميزة إلى أي هاتف من هواتف موتورولا، ولكن من المتوقع وصولها باسم آخر للأسواق العالمية وهو Motorola Edge 30 Ultra.

يذكر أن سوق الهواتف القابلة للطي قد شهد مبيعات بحجم 7.1 مليون وحدة، وذلك بمعدل نمو قدره 264.3% مقارنة بمبيعات 2020 والتي كانت تبلغ 1.9 مليون وحدة، ومن المتوقع وصول مبيعات الهواتف القابلة للطي إلى 27.6 مليون وحدة في 2025، وذلك بحسب تقرير نشرته هيئة IDC للأبحاث للإحصائية.