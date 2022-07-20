إطلاق هاتف "Nubia Z40S Pro" المخصص للتصوير الفوتوغرافي

أطلقت شركة ”نوبيا تكنولوجي“ الصينية المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية المخصصة للألعاب، اليوم الأربعاء، هاتفها الجديد ”Z40S Pro“، للأسواق العالمية والموجه، على غير عادة الشركة، للتصوير الفوتوغرافي.

ويأتي الهاتف بخليفة لـطراز ”Z40 Pro“ الذي تم إطلاقه في فبراير الماضي.

ويتميز هاتف ”Z40S Pro“ بشاشة منحنية من نوع ”AMOLED“ مقاس 6.67 بوصة وجودة ”FHD+“ (1080 × 2400 بكسل) مع معدل تحديث 144 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس 480 هرتز، ونطاق ألوان 100٪ من مجموعة ”DCI-P3″، وعمق ألوان 10 بت، وذروة سطوع تصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع.

وتضم الشاشة فتحة ثقب (Punch Hole Notch) في منتصف الجزء العلوي للكاميرا السيلفي. ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج ثماني النواة من نوع ”Snapdragon 8+ Gen 1“ المطور من قبل شركة ”كوالكوم“ الأمريكية، مقترنًا بمعالج رسومي متطور من نوع ”Adreno“.

ويعمل المعالج مع ما يصل 18 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) من نوع ”LPDDR5“ وما يصل إلى 1 تيرابايت من مساحة التخزين المدمجة من نوع ”UFS 3.1“.

ويعمل الهاتف، الذي يدعم شريحتي اتصال من نوع ”نانو“، على نظام تشغيل ”Android 12“ مباشرة من العلبة مع واجهة ”MyOS 12“ الخاصة بالشركة الصينية.

وفيما يخص البطارية، يحتوي الهاتف إما على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 80 وات أو بطارية 4600 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 120 وات. ويزن الهاتف حوالي 205 غرامات، ويدعم اتصال ”Wi-Fi 6E“ و“Bluetooth v5.2″ و“NFC“.

الكاميرا

يعد التصوير الفوتوغرافي الجزء الأكثر تميزًا في الهاتف، حيث تزعم شركة ”نوبيا تكنولوجي“ – المملوكة لشركة ”زد تي إي“ – أن هاتفها الجديد سيقدم تجربة فريدة من التصوير بأداء أكثر احترافية. ويحتوي الهاتف على إعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية، يضم مستشعرًا أساسيًا من نوع ”Sony IMX787“ بدقة 64 ميغابكسل مع فتحة عدسة f / 1.6.

ويضم إعداد الكاميرا أيضًا مستشعرًا فائق الاتساع من نوع “ Samsung JN1″ بدقة 50 ميغابكسل مع مجال رؤية يبلغ 116 درجة وفتحة عدسة f / 2.2، ومستشعرًا تليفوتوغرافيًا بدقة 8 ميغابكسل. وتدعم المستشعرات الثلاثة خاصية متطورة من التثبيت البصري (OIS).

ويتميز إعداد الكاميرا الخلفية بالقدرة على تسجيل مقاطع فيديو حتى دقة ”4K“ بمعدل 120 إطارًا في الثانية، وما يصل إلى دقة ”8K“ تصوير ماكرو، كما يحتوي إعداد الكاميرا على فلاش ”6 LED“ ومستشعر وميض يساعد عند التصوير تحت الإضاءة الاصطناعية.

كما يأتي إعداد الكاميرا مزودًا بتقنية ”NEOVision“ المطورة من قبل الشركة الصينية لالتقاط صور محسنة. ويحتوي الهاتف الذكي أيضًا على شريط تمرير مخصص على اللوحة اليمنى لتسجيل مقاطع الفيديو أو التقاط صورة على الفور، وبالنسبة للصور السيلفي ومكالمات الفيديو، يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل.

ويبدأ سعر الطراز الأول من الهاتف الذي يأتي ببطارية 5000 مللي أمبير في الساعة وشاحن بقوة 80 وات من 503 دولارات. أما الطراز الآخر (4600 مللي أمبير في الساعة وشاحن 120 وات) فيبدأ سعره من 636 دولارًا، ويأتي الهاتف في خيارات ألوان: ”Magic Green“ و“Night Sea“.