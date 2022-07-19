"سامسونغ" تدرس إعادة طرح "غلاكسي FE" العام المقبل

تدرس شركة ”سامسونغ“ إعادة طرح هاتفها الجديد ”غلاكسي S23 FE “ العام المقبل.

وأكدت الشركة الكورية العملاقة أنها ”لم توقف إصداراتها منخفضة التكلفة من عائلة هواتفها الرائدة غلاكسي S“.

وقد أبدى عدد من المستخدمين قلقهم من عدم طرح الشركة لهاتف ”غلاكسي S22 FE“ العام الجاري.

لكن قد يكون السبب وراء ذلك هو ”وصول ”غلاكسي S21 FE“ مطلع العام الجاري، لذلك فقد كان القرار الأمثل هو تأجيل أو إلغاء طرح الهاتف الآخر“، وفق تقرير نشره موقع ”The Elec“ الكوري.

وقال التقرير إن ”سامسونغ اكتفت بالأداء المميز لعائلة هواتفها الرائدة الجديدة للعام الجاري غلاكسي S22، خاصة على مستوى الإصدار فائق الإمكانيات جلاكسي S22 ألترا“.

وأضاف أن ”الشركة باعت منه حوالي 10 ملايين وحدة حتى الآن، لذلك لم تحتاج إلى بطاقة أخرى لإنجاح سلسلة هواتفها“.

وأشار إلى أن ”استخدام عائلة (S22) بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 1)، وأزمة الرقائق العالمية، أدت إلى اتخاذ قرار تخطي طرح (S22 FE) العام الجاري“.

وبين أن ذلك جاء ”تجنبا لحدوث خلط لدى جمهور سامسونغ ولتسهيل الاختيار عليهم، إلى جانب عدم وضع الشركة الكورية لنفسها بين مصراعيّ أزمة الرقائق“.

يُذكر أن ”غلاكسي S22 ألترا“ تمكن من اقتناص اهتمام عموم مستخدمي ”سامسونغ“، حيث نجح في الجمع بين مميزات ”عائلة S“ الرائدة والميزة الفريدة لعائلة ”غلاكسي نوت“ السابقة، وهي قدومه بالقلم الذكي ”S Pen“، متضمنا مباشرة في فتحة مخصصة لحمايته في هيكل الهاتف.

من المتوقع أن تنتج ”سامسونغ“ من هاتفها المقبل ”S23 FE“ حوالي 3 ملايين وحدة، ومن المتوقع أن يعمل بمعالج ”Snapdragon 8+ Gen 1″، أو قد يكون من حظه الحصول على الجيل الجديد ”Snapdragon 8 Gen 2“ المتوقع إطلاقه نهاية العام الجاري.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن ”الهاتف المرتقب سيأتي بشاشة قياسها 6.7 بوصة، وكاميرا خلفية ثلاثية العدسات“.

والكاميرا الأولى رئيسية تأتي بـ 50 ميغابكسل والثانية والثالثة بدقة 12 ميغابكسل، إلى جانب ذاكرة تخزينية 128 جيجابايت و8 غيغابايت من الذاكرة العشوائية، وبطارية بسعة 4700 مللي أمبير، وفق التقرير.

ومن المتوقع وصوله بنهاية العام الجاري أو مطلع 2023.