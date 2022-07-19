"سامسونغ" تتربع على عرش مبيعات الهواتف الذكية في الربع الثاني

حققت شركة سامسونغ أعلى مستوى مبيعات للهواتف الذكية على مستوى العالم خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث باعت الشركة الكورية الجنوبية حوالي 60 مليون وحدة من هواتفها، لتصل حصتها السوقية 21%.

وبحسب تقرير لشركة أبحاث السوق ”كاناليسز“، فإن سامسونغ نجحت في تحقيق معدل نمو لحصتها السوقية بنسبة 3%، حيث كانت حصتها 18% فقط عن نفس الفترة خلال العام الماضي.

وأرجع التقرير الأداء المميز للشركة هذا العام إلى المبيعات القوية لهواتف ”غلاكسي S22 ألترا“ وكذلك عائلة هواتف ”غلاكسي A“.

في الوقت نفسه، تراجعت مبيعات الهواتف الذكية عالميا إلى 275 مليون وحدة، بانخفاض بلغ 9 % عن مبيعات السوق في الربع الأول من العام الجاري، والتي بلغت نحو 300 مليون وحدة.

في المرتبة الثانية جاءت شركة ”أبل“ بحصة سوقية 17%، وذلك بفضل مبيعات عائلة هواتفها الأحدث ”آيفون 13“.

أما ”شاومي“ فقد حلت بالمرتبة الثالثة بحصة سوقية بلغت 14 %، وحلت رابعا ”أوبو“ بحصة سوقية بلغت 10 %، فيما حلت ”فيفو“ خامسا بحصة سوقية بلغت 9 %.

وبمقارنة الحصص السوقية للشركات بما كانت عليه العام الماضي، فإن ”أبل“ أضافت إلى حصتها 3%، بينما خسرت شركة ”شاومي“ من حصتها 3%، إلى جانب تراجع حصتي شركتي ”أوبو“ و“فيفو“ بنسبة 1%.

وتشتمل حصة ”أوبو“ السوقية على مبيعات هواتفها الخاصة وكذلك مبيعات هواتف ”ريلمي وون بلس“، كما أن حصة ”فيفو“ السوقية تشتمل أيضا مبيعات هواتف ”iQOO“.

وأشار التقرير إلى أن الأزمة الاقتصادية وضعف معدل الطلب، إلى جانب تراكم الهواتف في مخازن الشركات جميعها عوامل تسببت في وقفة هامة من جانب الشركات لإعادة تقييم إستراتيجياتها التسويقية، خاصة مع تحول تركيز الشركات على الهواتف الذكية في الفئتين المتوسطة والمنخفضة.

يُذكر أن نتائج سامسونغ في تقرير ”كاناليسز“ تتعارض تماما مع تقرير تقني نشره موقع ”كوريا تايمز“، مطلع العام الجاري، توقع تراجع مبيعات قطاع أجهزة المستهلكين داخل الشركة الكورية، بحيث تصل عوائد الشركة عن الربع الثاني إلى 59 مليار دولار، وذلك أقل من التوقعات التي وضعتها الشركة في مايو /آيار الماضي.

يُذكر أن شركتا ”KT“ و“LG Uplus“، رفعت نسبة التخفيض المقدم على سعر هواتف غلاكسي ”S22″، وذلك في محاولة من جانبها لرفع معدلات المبيعات المنخفضة بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، بحسب تقرير سابق لـ“كوريا تايمز“، في أبريل/نيسان الماضي.