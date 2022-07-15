أبل تدرس تزويد "آيفون 15 برو ماكس" بعدسة "بريسكوب"‎‎.. ما ميزاتها؟

كشف تقرير جديد، أن شركة أبل تدرس تزويد أحد هواتف آيفون للعام المقبل 2023، بعدسة كاميرا من نوع ”بريسكوب“، لتتمكن من تقديم ميزة التكبير Zoom بشكل فائق.

وأشار التقرير، الذي نشره المحلل المالي مينج تشي كيو، إلى أن ”آيفون 15 برو ماكس“ سيكون هو الوحيد بين هواتف آيفون الذي سيحصل على تلك الميزة الجديدة للتصوير.

وبين أن ذلك يرجع إلى ”ارتفاع التكلفة، وعدم الاستقرار على شركة بعينها لتزويد أبل بالعدسة الجديدة“.

وتقدم عدسة ”البريسكوب“ مستوى مميز من تصوير اللقطات المكبر للمشاهد والعناصر البعيدة، بحيث يمكن زيادة المدى الذي يمكن التصوير خلاله، إلى جانب الحفاظ على جودة الصورة، وذلك مقارنة بعدسة التصوير المكبرة التقليدية.

وستسمح عدسة ”بريسكوب“ لمستخدم آيفون 15 برو ماكس بالحصول على 3 مستويات تكبير بصري و15 مستوى تكبير رقمي.

وفي الوقت الحالي، تعد شركة سامسونج من الشركات القليلة التي تحمل يديها براءة اختراع بتقنيات عدسة ”البريسكوب“ للتصوير، إلا أن آيفون تسير منذ الفترة الماضية في طريق التخلي عن الشركة الكورية كمصدر لمكونات هواتفها، وذلك سيستغرق وقتا للحصول على مصدر بديل، بحسب موقع ”أبل إنسايدر“.

في تقرير ”كيو“، يتضح أن مكونات العدسة ”البريسكوب“ معقدة بشكل كبير مقارنة بعدسات التكبير التقليدية، مما يرجح ارتفاع تكلفته، ولكن تظل التكلفة الحقيقية مجهولة لحين اختيار الموّرد.

وسيتطلب تقديم العدسة الجديدة تغييرا في عملية إنتاج الكاميرا الخلفية للوحدات من هاتف آيفون 15 برو ماكس، وذلك يتطلب حاليا من شركتي ”جينيوس“ ولارجان“ تطوير خطوط إنتاجهما في تايتشونج وشيامين الصينيتين لمواكبة الطلب الكبير المتوقع.

وتتفاوض حاليا أبل مع خمسة موردين ممن يمكنهم مدها بعدسة التصوير الجديدة، وذلك يبرر قصر الشركة العدسة الجديدة على إصدار واحد من هواتف آيفون 15 للعام المقبل.

وفي حال نجحت الشركة في الدخول بالعدسة الجديدة حيز الإنتاج الواسع لإصدار آيفون 15 برو ماكس، فإنه من المتوقع أن نرى تلك الميزة في جميع هواتف آيفون 16.