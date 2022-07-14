هاتف "فولد 4" من سامسونغ.. لون جديد وخيارات متنوعة للتخزين

كشف مدون تقني، أن شركة سامسونغ ستقدم الجيل الرابع من هواتفها القابلة للطي رأسيا ”جلاكسي فولد 4“ بلون جديد وخيارات متنوعة للتخزين.

بحسب ما نشره المدون التقني ”إيفان بلاس“، فإن الهاتف سيأتي بلون جديد هو الأحمر القاتم، كما سيأتي بخيارات للذاكرة تتنوع بين 128 جيجابايت و256 جيجابايت و512 جيجابايت.

وذلك يتنافى مع تقارير سابقة أكدت قدوم الهاتف المنتظر بخيار 1 تيرابايت للذاكرة التخزينية.

ولكن موقع ”9to5Google“ رجح أن غياب خيار 1 تيرابايت للذاكرة، يرتبط بالنطاق الجغرافي، فمن المتوقع أن يتوفر ذلك الخيار في أسواق أخرى، في وقت غيابه عن السوق الأمريكي.

ومن المتوقع أن يكون اللون الجديد (الأحمر القاتم أو النبيتي Burgundy Red​) خيار حصري على إصدارات الهاتف ذات السعة التخزينية العليا، لذلك من المرجح ألا تتوفر تلك الميزة مع إصدار الـ 128 جيجابايت.

بحسب ما نشره ”بلاس“ على تويتر، فإن الهاتف الجديد سيأتي أيضا باللون البيج، وذلك بخيارات تخزين 128 و256 و512 جيجابايت، وكذلك اللون النبيتي بخيارين تخزين 256 جيجابايت و512 جيجابايت، إلى جانب اللون الذي يخلط بين اللونين الأخضر والرمادي، بخيارات 128 جيجابايت و256 جيجابايت و512 جيجابايت.

بينما الخيار باللون الأسود سيكون بخيارات تخزين 128 جيجابايت و256 جيجابايت و512 جيجابايت.

يُذكر أن موعد إطلاق هواتف سامسونج الجديدة القابلة للطي، جلاكسي فولد 4 وجلاكسي فليب 4، من المرجح أن يكون في منتصف أغسطس المقبل.