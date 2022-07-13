"هونر" تطلق هاتفها "X40i" وهذه أبرز مواصفاته

كشفت شركة ”هونر“ الصينية لصناعة الهواتف الذكية، يوم الأربعاء، النقاب رسميا عن أحدث هواتفها من السلسلة ”X“ الشهيرة في الفئة الاقتصادية صديقة الميزانية.

وأطلقت الشركة هاتفها الجديد، ”X40i“، وهو خليفة لـ“X30i“ الذي تم إطلاقه العام الماضي.

ويُعد الهاتف الجديد واحدا من أرخص الهواتف الذكية التي تدعم شبكات الجيل الخامس (5G)، بالإضافة إلى حزمة مقبولة من الإعدادات التي تجعله منافسا قويا مع أمثاله ضمن الفئة السعرية.

ووعدت ”هونر“ بأن الهاتف سيلبي احتياجات مستخدميها، خاصة الشباب منهم، بشكل كبير.

ويتميز الجهاز الجديد بشاشة من نوع ”LTPS LCD“ مقاس 6.7 بوصة وجودة ”FHD+“ (1080 × 2388 بكسل)، مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 19.9:9.

ويعمل ”Honor X40i“ – ثنائي شرائح الاتصال (نانو) – بنظام تشغيل ”Android 12“ مباشرة من العلبة مع واجهة ”هونر“ التقليدية من إصدار ”Magic UI 6.1“.

ويتم تشغيله بواسطة معالج ثماني النواة من نوع ”MediaTek Dimensity 700″، مقترنا بمعالج رسومي من نوع ”Mali-G57 MC2“.

ويعمل المعالج جنبا إلى جنب مع ما يصل إلى 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، وسعة تخزين تصل إلى 256 غيغابايت.

ويأتي الهاتف الذكي مزودًا بتقنية توسعة تخزين ذكية تقترض ما يصل إلى 5 غيغابايت من التخزين وتستخدمها كذاكرة وصول عشوائي لأداء أفضل خالٍ من التقطعات، كما زعمت الشركة.

وتشمل خيارات الاتصال على الهاتف الذكي شبكات الجيل الخامس (5G) والجيل الرابع (4G أو LTE) و“Wi-Fi“ مزدوج النطاق (2.4 + 5 غيغاهرتز) و“بلوتوث v5.1″ و“GPS“ و“AGPS“ و“Beidou“ و“Glonass“ ومنفذ ”USB Type-C“.

وتشتمل المستشعرات الموجودة بالهاتف على مستشعر لبصمة الأصابع مثبت على الجانب، ومستشعر الضوء ومستشعر الجاذبية.

ويحتوي كذلك على بطارية بسعة 4000 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقوة 40 وات. ويزن الهاتف 175 غراما.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يأتي هاتف ”Honor X40i“ مزودًا بإعداد ثنائي للكاميرا الخلفية يضم مستشعرا رئيسيا بدقة 50 ميغابكسل مقترنًا بفتحة عدسة f / 1.8، ومستشعر عمق بدقة 2 ميغابكسل بفتحة عدسة f / 2.4.

وتأتي الكاميرا مع فلاش ”LED“، وتزعم الشركة أن الكاميرا توفر تقريبا رقميا حتى ”10x“.

ويوجد في المقدمة مستشعر بدقة 8 ميغابكسل مقترنا بفتحة عدسة f / 2.0.

وحددت شركة ”هونر“ سعر هاتفها الجديد، ”X40i“، بـ238 دولاراً للإصدار الأساسي (8رام + 128 تخزين)، و297.5 دولار لأعلى إصدارات التشكيلة (12 رام + 256 تخزين).

ويتوفر الهاتف بخيارات ألوان، الأسود والأخضر والوردي والفضي.