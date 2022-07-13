يعمل بنظام "أندرويد".. نوكيا تطلق تابلت "T10" للفئة الاقتصادية

كشفت شركة ”نوكيا“ الفنلندية لصناعة الهواتف، النقاب رسميًّا عن جهاز لوحي جديد أطلقت عليه اسم ”T10″، والذي يأتي ضمن الفئة الاقتصادية صديقة الميزانية، حيث تقدم قيمة حقيقية من الأداء والإعدادات مقابل سعر مقبول.

وزعمت نوكيا أن جهازها اللوحي الجديد يأتي بتصميم مضغوط؛ ما يمنحه المتانة وعمرا أطول.

ويتميز التابلت بشاشة عالية الدقة (800 × 1280) من نوع ”LCD“ مقاس 8 بوصات، مع نسبة عرض إلى ارتفاع 16:10.

ويعمل الجهاز على نظام تشغيل ”Android 12“ مباشرة من العلبة، فيما يتم تشغيله بواسطة معالج ”Unisoc T606“.

ويتميز جهاز ”Nokia T10“ بهيكل مقاوم للماء بشهادة ”IPX2“.

ويحتوي على مقبس صوت 3.5 ملم ومنفذ ”USB“ من النوع ”C“.

ويتم تقديم التابلت الجديد في إصدارين مختلفين في مساحة التخزين؛ حيث يأتي الأول بـ3 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و32 غيغابايت للتخزين.

كما يأتي الإصدار الثاني بـ4 غيغابايت رام وسعة تخزين 64 غيغابايت.

والجهاز الجديد موصى به من ”Android Enterprise“، ووعدت شركة ”نوكيا“ بتقديم تحديثات أمنية شهرية لمدة 3 سنوات. ويأتي التابلت في نوعين مختلفين أيضاً؛ إما ”Wi-Fi“ فقط أو و“Wi-Fi + 4G“.

وفيما يخص الصوتيات، يدعم التابلت تشغيل ”OZO“، وميكروفون ومكبرين للصوت.

ويحتوي الجهاز اللوحي على فتحة ”microSD“ تدعم ما يصل إلى 512 غيغابايت من التخزين.

ويدعم الجهاز اللوحي شبكة ”Wi-Fi“ مزدوجة النطاق (2.4 غيغاهرتز و5 غيغاهرتز) و“بلوتوث v5.0″.

ويحتوي ،أيضًا، على مستشعر الإضاءة المحيطة ومقياس التسارع وجهاز استقبال راديو ”FM“ مدمج جنبًا إلى جنب مع دعم تقنيات الملاحة ”GLONASS“ و“GPS“ و“Galileo“.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يحتوي الجهاز اللوحي الجديد من ”نوكيا“ على كاميرا أساسية بدقة 8 ميغابكسل مع ضبط تلقائي للصورة وفلاش ”LED“.

ويوجد ،أيضًا، كاميرا أمامية بدقة 2 ميغابكسل التي تضم قارئًا لبصمة الوجه ”Face Unlock“.

ويحتوي التابلت على بطارية بقوة 5100 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 10 وات،

ويزن نحو 375 غرامًا. ويتوفر الجهاز اللوحي بلون ”Navy Blue“ فقط. ويبدأ سعره من 159 دولارًا.

ووفقًا لتقارير تقنية، من المحتمل أن يكون جهاز ”Nokia T10“ منافسًا لسلسلة أجهزة ”Amazon Fire“ اللوحية.