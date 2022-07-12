بينها سماعة أذن ولابتوب.. "ريلمي" تطلق 4 أجهزة جديدة

أطلقت شركة ”ريلمي“ الصينية لصناعة الهواتف الذكية أربعة أجهزة جديدة للأسواق العالمية، الثلاثاء، بما في ذلك سماعة أذن لاسلكية وجهاز كمبيوتر محمول، وجهاز لوحي، وهاتف ذكي ضمن سلسلتها الشبابية المخصصة للألعاب والمعروفة باسم ”GT“.

Realme GT 2 Explorer Master Edition

وكشفت الشركة الصينية النقاب عن هاتفها الجديد ”GT 2 Explorer Master Edition“، والذي يتميز بشاشة من نوع ”AMOLED“ مقاس 6.7 بوصة بدقة ”FHD+“ (1080 × 2412 بكسل) ومعدل تحديث 120 هرتز.

وتدعم الشاشة مجموعة ألوان 100٪ من تدرج ”DCI P3″، و“تعتيم DC“، ومعدل أخذ عينات باللمس 360 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس الفوري 1000 هرتز. وتستحوذ الشاشة على 94.2% من جسم الهاتف.

ويتم تشغيل الهاتف الذكي الجديد بوساطة المعالج الأقوى في العالم حالياً، ”Snapdragon 8+Gen1“ المطور من شركة ”كوالكوم“ الأمريكية، مقترناً بمعالج رسومي متطور من نوع ”Adreno“. ويعمل المعالج مع ما يصل إلى 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) من نوع ”LPDDR5X“ وسعة تخزين داخلية قدرها 256 غيغابايت من نوع ”UFS 3.1“.

ويعمل الهاتف الذكي – الذي يدعم شريحتي اتصال من نوع ”نانو“ – على نظام تشغيل ”Android 12“ مباشرة من العلبة مع واجهة ”ريلمي“ التقليدية من إصدار ”realme UI 3.0“. ويحزم الهاتف بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 100 وات.

ويدعم الهاتف شبكات اتصال الجيل الخامس (5G). ووفقًا لـ“ريلمي“، يمكن للهاتف الذكي الشحن بالكامل خلال 25 دقيقة باستخدام منفذ ”USB“ من النوع ”C“. ويبدأ سعر الإصدار الأساسي من الهاتف (8 رام + 256 غيغابايت تخزين) من 520 دولاراً.

Realme Pad X

أعلنت شركة ”ريلمي“ عن الإصدار العالمي لجهازها اللوحي الجديد، ”Pad X“، بعدما أطلقته في مايو الماضي في الصين فقط. وتتميز النسخة العالمية من الجهاز اللوحي بشاشة مقاس 11 بوصة بدقة ”2K“.

ويتم تشغيل الجهاز اللوحي بواسطة معالج ”Snapdragon 695“ إلى جانب ما يصل إلى 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وما يصل إلى 128 غيغابايت من سعة التخزين الداخلية (قابلة للتوسيع حتى 512 غيغابايت عبر بطاقة ”microSD“).

ويتميز الجهاز أيضاً بكاميرا أساسية بدقة 13 ميغابكسل في الخلف بالإضافة إلى مستشعر أمامي غير محدد مع مجال رؤية 105 درجة. ويأتي الجهاز مزوداً ببطارية بسعة 8340 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات.

وتم تجهيز ”Realme Pad X“ أيضًا بمكبرات صوت رباعية معززة بتقنية ”Dolby Atmos“. ويمكن إقران الجهاز اللوحي بلوحة مفاتيح و“Realme Magnetic Stylus“. ويدعم التابلت شبكات الجيل الخامس.

Realme Notebook Air

أطلقت شركة ”ريلمي“ جهاز الكمبيوتر المحمول الجديد، ”Realme Notebook Air“، والذي يأتي مدعوماً بمعالج ”Intel Core i3“ من الجيل الحادي عشر ووحدة معالجة رسومات مدمجة (أو كارت شاشة) من نوع ”Intel UHD“ إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي من نوع ”LPDDR4x“ بسعة 8 غيغابايت.

ويتميز اللابتوب الجديد من ”ريلمي“ بتبريد سائل من نوع ”Frozen VC“ وجسم معدني بتصميم رقيق. ويعمل الجهاز على نظام التشغيل ”Windows 11“ المثبت مسبقًا أيضًا. ويتميز بإعداد ”Harman“ ثنائي مكبرات الصوت مع ميكروفونات مزدوجة. ويدعم الجهاز كاميرا ويب لمكالمات الفيديو بدقة 720 بكسل. ويوجد أيضًا زر طاقة مدمج معه ماسح ضوئي لبصمات الأصابع.

ويدعم لابتوب ”Notebook Air“ الشحن السريع بقوة 30 وات ومحول شحن ”USB“ من النوع ”C“ بقوة 65 وات. وزعمت ”ريلمي“ أن البطارية تدوم حتى 13.5 ساعة، وأنه يمكن شحن البطارية بنسبة 50% في 30 دقيقة عند إيقاف تشغيل الجهاز.

ويشتمل اللابتوب على اتصال ”Bluetooth 5.2″ و“Wi-Fi“ ومنفذين ”USB Type-C 3.2 Gen 2“ ومنفذين ”USB Type-A 3.2 Gen 1“ ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم. ويبدأ سعر اللابتوب الجديد من ”ريلمي“ من 490.5 دولاراً.

Realme Buds Air 3 Neo

كشفت ”ريلمي“ عن سماعة الأذن اللاسلكية الجديدة، ”Buds Air 3 Neo“. وبالرغم أنها لا تدعم خاصية إلغاء الضوضاء (ANC)، لكنها تحتفظ بتقنية ”Bluetooth 5.2″ و“ mm Bass Boost Driver10″ و“+ Bass Boost“ التي تدعم خوارزمية يمكنها تقديم صوت جهير أعمق وستيريو أكثر وضوحًا.

وتزعم ريلمي أن سماعات الأذن وحدها تدوم حتى 7 ساعات مع تشغيل الموسيقى و4 ساعات مع المكالمات. ووفقًا لــريلمي، يمكن شحن العلبة وسماعات الأذن معًا بالكامل في 120 دقيقة أو ساعتين ويمكن شحن سماعات الأذن وحدها بالكامل في 60 دقيقة.

وتدعم سماعات الأذن الجديدة ترميز الصوت ”AAC“ و“SBC“. كما أنها تحتوي على ميزات لمس ذكية تتيح لمن يرتديها تشغيل الموسيقى التصويرية أو إيقافها مؤقتًا، وكذلك الرد على المكالمات أو تعليقها بنقرتين على سماعة الأذن.

ويمكن للمستخدمين أيضًا تغيير الأغاني وزيادة مستوى الصوت أو تقليله باستخدام الميزة المذكورة. وتتميز ”Buds Air 3 Neo“ أيضًا بثلاثة رؤوس أذن قابلة للتبديل بأحجام صغيرة ومتوسطة وكبيرة لتناسب الأذنين من جميع الأشكال. وحددت الشركة الصينية سعر السماعة اللاسلكية بـ22 دولاراً فقط.