"ناثينغ" البريطانية تطلق رسميا هاتفها شبيه "الآيفون"

كشفت شركة التكنولوجيا الاستهلاكية البريطانية ”ناثينغ“ النقاب رسميًا، اليوم الثلاثاء، عن أول هاتف ذكي لها، تحت اسم ”Nothing Phone 1″، في حدث كبير أقيم بمنطقة كينغز كروس في لندن.

وأطلقت الشركة، التي تتخذ من العاصمة البريطانية مقرا لها، الهاتف الجديد للأسواق العالمية، حيثُ ظهر بإطار من الألمنيوم وتصميم غريب لم يحظ بشعبية كبيرة مع لوحة خلفية شفافة، بالإضافة إلى قائمة من العدادات والمواصفات.

الشاشة والإعدادات

يتميز ”Phone 1“ بشاشة من نوع ”OLED“ مقاس 6.55 بوصة بدقة ”FHD+“ (1080 × 2400 بكسل) مع معدل تحديث متكيف 120 هرتز وطبقة حماية متطورة من نوع ”Corning Gorilla Glass 5“.

ويأتي ظهر الهاتف الذكي أيضًا بزجاج ”Corning Gorilla“، فيما تدعم الشاشة معمارية ”HDR10 +“، مع كثافة بكسلات حتى 402 نقطة في البوصة.

وتأتي الشاشة مع سطوع 500 شمعة، وذروة سطوع تصل إلى 1200 شمعة في اللتر المربع، بالإضافة إلى دعم معدل أخذ العينات الذي يعمل باللمس حتى 240 هرتز.

ويعمل ”Nothing Phone 1“ بشريحتي اتصال (nano) على نظام تشغيل ”Android 12“ مباشرة من العلبة.

ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج ثماني النواة من نوع ”Snapdragon 778G +“ المطور من شركة ”كوالكوم الأمريكية“، مقترنا بمعالج رسومي من نوع ”Adreno 642L“.

ويعمل المعالج مع ما يصل إلى 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) من نوع ”LPDDR5″، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 256 غيغابايت من نوع ”UFS 3.1“.

وتشمل خيارات الاتصال على الهاتف الذكي شبكات الجيل الخامس (5G) والجيل الرابع (4G أو LTE) و“Wi-Fi 6″ مزدوج النطاق (2.4 + 5GHz) و“Wi-Fi 6 Direct“ و“Bluetooth v5.2″ و“NFC“ و“GPS / A-GPS“ و“GLONASS“ و“GALILEO“ و“QZSS“ ومنفذ ”USB“ من النوع ”C“.

وتشتمل المستشعرات الموجودة في الهاتف على مستشعر لبصمة الإصبع مدمج في الشاشة ومقياس التسارع والبوصلة الإلكترونية والجيروسكوب ومستشعر الإضاءة المحيطة ومستشعر القرب.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السلكي بقدرة 33 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات من نوع ”Qi“، والشحن العكسي بقوة 5 وات.

وتشمل الميزات الأخرى في الجهاز الجديد التعرف على الوجه الذي يعمل مع الكمامات (مثل هواتف آيفون)، وتصنيف ”IP53“ لمقاومة الغبار والماء، ومكبرات صوت ستيريو مزدوجة، وثلاثة ميكروفونات.

كما توجد واجهة ”Glyph“ تتيح للمستخدمين تخصيص تأثيرات الإضاءة على الجزء الخلفي من الهاتف لجهات الاتصال الفردية والإشعارات الأخرى.

ووعدت شركة ”ناثينغ“ بأنها ستقدم 3 سنوات من تحديثات ”أندرويد“ للهاتف و4 سنوات من تصحيحات الأمان (كل شهرين).

الكاميرا

أما بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يحتوي هاتف ”Nothing Phone 1“ على إعداد ثنائي للكاميرا الخلفية، يضم مستشعراً رئيسياً من نوع ”Sony IMX766“ بدقة 50 ميغابكسل بفتحة عدسة f / 1.88، ويأتي مزودًا بخاصية التثبيت البصري (OIS) بالإضافة إلى تثبيت الصورة (EIS).

ويأتي المستشعر الثاني بدقة 50 ميجابكسل من نوع ”Samsung JN1″، وهو مقترن أيضاً بفتحة عدسة f / 2.2 بزاوية عريضة للغاية.

ويأتي مع خاصية تثبيت الصورة (EIS)، ومجال رؤية 114 درجة، ووضع ماكرو.

ويوفر إعداد الكاميرا الخلفية بالهاتف العديد من الميزات بما في ذلك الوضع الليلي البانورامي، والوضع الرأسي، واكتشاف المشهد، والوضع الليلي المدقع، والوضع الخبير.

ويوجد في المقدمة مستشعر ”Sony IMX471“ بدقة 16 ميغابكسل مع فتحة عدسة f / 2.45 لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ومن المقرر طرح الهاتف للجمهور في 21 تموز/يوليو الجاري، بسعر يبدأ من 399 جنيهًا إسترلينيًا (حوالي 475 دولاراً).

من جانبه، قال كارل باي، مؤسس شركة ”ناثينغ“ إنه ”مع Phone 1 أردنا تقديم شيء جديد إلى السوق“، مضيفا: ”قمنا بدمج عناصر تحكم تسلا في الهاتف الجديد“.

وقال تيد بيرسون، وهو أحد الشركاء في الشركة: ”تحاول الكثير من التكنولوجيا اليوم تقليد أبل، ولكن بسعر أرخص“، مضيفًا: ”الهاتف الجديد مجرد البداية“.

وأسس باي، وهو أيضاً المؤسس المشارك لشركة ”وان بلس“ الصينية، شركة ”ناثينغ“ في عام 2020 بعد ترك شركة الإلكترونيات الاستهلاكية الصينية.