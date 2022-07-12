يوتيوب تتيح ميزة "صورة داخل صورة" لمستخدمي آيفون وآيباد

أتاحت شركة ”غوغل“ الأمريكية ميزة ”صورة داخل صورة“ الخاصة بمنصة ”يوتيوب“ لأنظمة تشغيل iOS و iPadOS، بعدما كانت مقتصرة فقط على مستخدمي نظامي ”أندرويد“ و“الويب“.

ومن خلال الميزة الجديدة، يستطيع المستخدم مشاهدة مقاطع فيديو في نافذة عائمة أثناء التصفح أو استخدام تطبيقات أخرى.

وقالت ”غوغل“ في مدونة لها: ”نطرح وضع صورة داخل صورة (PiP) على أجهزة آيفون وآيباد (التي تعمل بنظام التشغيل 15.0 أو أعلى) خلال الأيام القليلة المقبلة“.

وأضافت: ”ندرك جيدًا أن هذا الطرح جاء متأخرًا كثيرًا لميزة مطلوبة بشدة، كما نريد أن نشكر كل من شارك بتقييمات خلال التجارب وانتظر بصبر هذه اللحظة“.

وأوضحت الشركة أن مشتركي النسخة المدفوعة من ”يوتيوب“ المعروفة باسم ”يوتيوب بريميم“ هم فقط من سيتمكنون من الوصول إلى الميزة الجديدة من أي بلد في العالم تدعم الخدمة المدفوعة، كما أنهم سيستطيعون استخدام الميزة لأي محتوى، سواء كان موسيقيًا أو غيره.

it's happening! ✨ picture-in-picture is slowly rolling out for YouTube on iPhone & iPad, & just like on Android, will be avail to: Premium members globally &

non-Premium members in US (non-music only) it’s been a long time coming 😌 all the details ➡️ https://t.co/mNbPWWE21n pic.twitter.com/ZeBY48KOhH — TeamYouTube (@TeamYouTube) July 11, 2022

وقالت الشركة إن مستخدمي ”يوتيوب“ العاديين في الولايات المتحدة هم فقط من يستطيع الوصول إلى الميزة الجديدة، لكنها أوضحت أن الميزة ستكون مطروحة فقط للمحتوى غير الموسيقي.

وللتأكد ما إذا كان يمكن الوصول للميزة الجديدة، قامت الشركة بتوجيه المستخدمين للدخول إلى تطبيق ”يوتيوب“ وتشغيل مقطع فيديو ثم مغادرة التطبيق والانتقال إلى الشاشة الرئيسة أو أي تطبيق آخر، وإذا تم وصول حساب المستخدم إلى ميزة ”صورة داخل صورة“، فسيظهر الفيديو في نافذة عائمة تلقائيًا أثناء تصفح تطبيقات أخرى.

كما يمكن التحقق بطريقة أخرى عن طريق التوجه إلى صفحة الحساب الشخصي والنقر على الصورة الشخصية في الجزء العلوي من التطبيق والدخول إلى الإعدادات ثم اختيار ”عام“ للتحقق من وجود الميزة تحت اسم ”صورة داخل صورة“.

وجاء إطلاق الميزة في وقت تكافح فيه ”يوتيوب“ لمحاربة التعليقات المزعجة والمسيئة عبر منصتها الرقمية، حيث أدخلت بعض التغييرات والأدوات التي قالت إنها صممتها خاصة لـ“تجعل إنشاء حسابات مزيفة أمرًا مستحيلًا“، بحسب وصفها.

وقالت منصة ”يوتيوب“، إنه بدءًا من 29 يوليو/ تموز الجاري، لن تتمكن قنوات ”يوتيوب“ من إخفاء أعداد المشتركين بها، حيث يعتبر إخفاء أرقام المشتركين من أسهل الطرق للحسابات المزيفة – التي تنتحل شخصيات حسابات أصلية – لإقناع المشاهدين أنها قنوات حقيقية.

كما فرضت الشركة أيضًا قيودًا جديدة على ”الحروف“ أو ”الرموز الخاصة“ لأسماء القنوات، حيث لن يُسمح باستخدامها الآن، وهو إجراء آخر مصمم لمنتحلي الشخصيات لجعل اختبائهم أمرًا صعبًا.

كما أعلنت أيضًا عن توسيع إمكانية الإشراف على التعليقات، والمعروفة داخل المنصة باسم increase strictness، ليتم طرحها لجميع المبدعين وصانعي المحتوى على التطبيق أو الموقع.