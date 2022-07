يوتيوب تتيح ميزة "صورة داخل صورة" لمستخدمي آيفون وآيباد

أتاحت شركة ”غوغل“ الأمريكية ميزة ”صورة داخل صورة“ الخاصة بمنصة ”يوتيوب“ لأنظمة تشغيل iOS و iPadOS، بعدما كانت مقتصرة فقط على مستخدمي نظامي ”أندرويد“ و“الويب“.

ومن خلال الميزة الجديدة، يستطيع المستخدم مشاهدة مقاطع فيديو في نافذة عائمة أثناء التصفح أو استخدام تطبيقات أخرى.

وقالت ”غوغل“ في مدونة لها: ”نطرح وضع صورة داخل صورة (PiP) على أجهزة آيفون وآيباد (التي تعمل بنظام التشغيل 15.0 أو أعلى) خلال الأيام القليلة المقبلة“.

وأضافت: ”ندرك جيدًا أن هذا الطرح جاء متأخرًا كثيرًا لميزة مطلوبة بشدة، كما نريد أن نشكر كل من شارك بتقييمات خلال التجارب وانتظر بصبر هذه اللحظة“.

وأوضحت الشركة أن مشتركي النسخة المدفوعة من ”يوتيوب“ المعروفة باسم ”يوتيوب بريميم“ هم فقط من سيتمكنون من الوصول إلى الميزة الجديدة من أي بلد في العالم تدعم الخدمة المدفوعة، كما أنهم سيستطيعون استخدام الميزة لأي محتوى، سواء كان موسيقيًا أو غيره.

it's happening! ✨ picture-in-picture is slowly rolling out for YouTube on iPhone & iPad, & just like on Android, will be avail to:

Premium members globally &

non-Premium members in US (non-music only)

it’s been a long time coming 😌 all the details ➡️ https://t.co/mNbPWWE21n pic.twitter.com/ZeBY48KOhH

— TeamYouTube (@TeamYouTube) July 11, 2022