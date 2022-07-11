"A97".. هاتف الشباب الجديد من أوبو

كشفت شركة ”أوبو“ الصينية لصناعة الهوتف الذكية، الإثنين، النقاب رسميًا عن أحدث هواتقها من سلسلة ”A“ التي تأتي ضمن الفئة الاقتصادية صديقة الميزانية.

وتستهدف هذه الفئة، الشباب في المقام الأول.

وأطلقت الشركة الصينية هاتف ”A97“ الجديد، ووعدت بأنه سيحقق مطالب مستخدميها بشكل كبير.

ويتميز الهاتف بتصميم شبابي أنيق يضم شاشة من نوع ”IPS LCD“ مقاس 6.66 بوصة بدقة ”FHD+“ (1080 × 2020) مع معدل تحديث 90 هرتز.

وتأتي الشاشة مزودة بخاصية ”حماية العين الذكية“ التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

ويعمل الهاتف على نظام تشغيل ”Android 12“ مباشرة من العلبة مع واجهة ”أوبو“ التقليدية من إصدار ”ColorOS 12“.

ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج مقبول ضمن الفئة السعرية، والذي يأتي ثماني النواة من نوع ”Mediatek Dimensity 810″، مقترناً بمعالج رسومي من نوع ”Mali-G57“.

ويعمل المعالج جنبًا إلى جنب مع 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و256 غيغابايت ذاكرة تخزين داخلية.

ويمكن توسيع ذاكرة الوصول العشوائي حتى 19 غيغابايت باستخدام المساحة الخالية من التخزين المدمج.

وتشمل خيارات الاتصال بالهاتف على شبكات الجيل الخامس (5G) والجيل الرابع (4G أو LTE) و“Wi-Fi“ مزدوج النطاق (2.4 + 5GHz) و“Bluetooth 5.1″ ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم ومنفذ ”USB Type-C“.

ويأتي هاتف ”Oppo A97“ مزودًا بماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب ويدعم أيضاً ميزة فتح الوجه للمصادقة.

كما يأتي الهاتف بسمك 7.99 مم فقط ووزن 194 غرامًا.

ويحتوي الهاتف على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 33 وات من نوع ”Super VOOC“.

وتقول الشركة الصينية إن البطارية توفر ما يصل إلى 15 ساعة من العمل المتواصل بشحنة واحدة.

ويتميز الهاتف الذكي الجديد من ”أوبو“ بمكبرات صوت ستيريو مزدوجة ويأتي مع تقنية ”Dirac“ لتحسين نقاء الصوت العالي.

ويتوافر الهاتف بخيارين من الألوان؛ هما ”Deep Sea Blue“ و“Quiet Night Black“.

وحددت شركة ”أوبو“ سعر هاتفها الذكي الجديد بـ297.5 دولار.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يتميز هاتف ”Oppo A97“ بكاميرا خلفية مزدوجة تشتمل على مستشعر أساس بدقة 48 ميغابكسل وآخر للعمق بدقة 2 ميغابكسل، مع فلاش ”LED“.

وللصور السيلفي ومكالمات الفيديو، يتميز الهاتف بمستشعر 12 ميغابيكسل للكاميرا الأمامية.