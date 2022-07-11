بعد إطلاقهما.. تعرف على مواصفات هاتفي "Red Magic 7S" و"7S Pro"

أطلقت شركة ”نوبيا“ الصينية لصناعة الهواتف الذكية، اليوم الإثنين، سلسلة هواتفها الجديدة المخصصة للألعاب والمعروفة باسم ”Red Magic“، والتي تأتي بإعدادات فائقة، إضافة إلى شريحة متطورة خاصة بالألعاب الثقيلة.

وتتضمن السلسلة الجديدة هاتفين؛ هما ”Red Magic 7S“ و“Red Magic 7S Pro“. ويتميز الهاتف الأول بشاشة من نوع ”AMOLED“ مقاس 6.8 بوصة بدقة ”FHD+“ (1080 × 2400 بكسل) مع معدل تحديث 165 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس يصل إلى 720 هرتز، بحسب موقع ”360 غادجتس“.

وتدعم شاشة الهاتف عمق ألوان 10 بت ونطاق ألوان 100٪ من مجموعة التدرج اللوني ”DCI-P3″، مع ذروة سطوع تصل إلى 700 شمعة في المتر المربع، بالإضافة إلى خاصية ”تعتيم التيار المباشر“، مع نسبة عرض إلى ارتفاع 20:9، و“DC Dimming“ وشهادة حماية العين ”SGS“.

ويعمل هاتف ”Red Magic 7S“ – الذي يدعم شريحتي اتصال من نوع ”نانو“ – على نظام تشغيل ”Android 12“ مباشرة من العلبة مع واجهة الشركة التقليدية، ”Red Magic OS 5.5“. ويتم تشغيل الهاتف بواسطة المعالج الأقوى في العالم حاليا والذي يأتي من نوع ”Snapdragon 8+ Gen 1“ المطور من شركة ”كوالكوم“ الأمريكية، مقترنا بمعالج رسومي من نوع ”Adreno“.

ويعمل المعالج جنبا إلى جنب مع ما يصل إلى 16 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) من نوع ”LPDDR5″، وما يصل أيضا إلى 512 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية، والتي تأتي من نوع ”UFS 3.1“.

ويحصل الهاتف الذكي أيضا على نظام تبريد متطور من نوع ”ICE Magic Cooling System 9.0“ للحفاظ على درجة حرارة الهاتف أثناء جلسات اللعب الطويلة. وتتضمن المستشعرات الموجودة بالهاتف على ”GNSS GPS“ و“Glonass“ و“Galileo“ و“Beidou“، ومقياس التسارع، ومستشعر القرب، ومستشعر الإضاءة المحيطة، والجيروسكوب.

وتشمل خيارات الاتصال على الهاتف الذكي شبكات الجيل الخامس (5G)، والجيل الرابع (4G أو LTE) و“Wi-Fi 6″ ثلاثي النطاق (2.4 + 5 + 6GHz) و“Bluetooth v5.2″، ومنفذ ”USB“ من النوع ”C“، ومقبس 3.5 ملم. ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 120 وات، كما يحتوي على مكبرات صوت مزدوجة مع صوت ”DTS“.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يتميز هاتف ”Red Magic 7S“ بإعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية، يضم مستشعرا أساسيا بدقة 64 ميغابكسل، ومستشعر فائق الاتساع بدقة 8 ميغابكسل، ومستشعر ”ماكرو“ بدقة 2 ميغابكسل. ويوجد في المقدمة كاميرا 8 ميغابكسل تحت الشاشة لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويبدأ سعر هاتف ”Nubia Red Magic 7S“ من 595 دولارا للطراز الأساسي (8 رام + 128 غيغابايت مساحة تخزين)، أما الطراز الأعلي في المجموعة الذي يأتي بـ16 رام + 512 غيغابايت مساحة تخزين، يتوفر بسعر818.5 دولارا.

”Red Magic 7S Pro“

يأتي هاتف“Red Magic 7S Pro“ مزودا بنفس إعدادات وتصميم وشاشة (يختلف فقط في معدل التحديث الذي يأتي بـ120 هرتز) وإعدادات الكاميرا الخاصة بشقيقه، ”Red Magic 7S“. ومع ذلك، يأتي طراز الـ“Pro“ مزودا بتقنية ”ICE 10.0 Magic Cooling“.

ويتميز الهاتف أيضا بمحرك تثبيت إطار ”Magic GPU“، بالإضافة إلى مجموعة شرائح متطورة من نوع ”Red Core 1″ المخصصة للألعاب. ويحتوي الهاتف الذكي على بطارية تبلغ سعتها 5500 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 135 وات، و“محرك خطي ثنائي المحور X“.

ويبدأ سعر هاتف ”Red Magic 7S Pro“ من 774 دولارا للإصدار الأساسي (12 رام + 256)، أما الإصدار الأعلى (16 رام + 512) فيأتي بسعر 893 دولارا.