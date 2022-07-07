"أسوس" تكشف عن مواصفات هاتفها الجديد "Zenfone 9"

كشفت شركة ”أسوس“ التايوانية لصناعة الحواسيب ومستلزماتها، النقاب رسمياً الخميس، عن مواصفات هاتفها الذكي الجديد، ”Zenfone 9“ المقرر طرحه ضمن الفئة المتوسطة صديقة الشباب.

ونشرت الشركة مقطع فيديو عبر موقع ”يوتيوب“ لـ“Zenfone 9″ يظهر لمحة عن تصميم الهاتف، فضلاً عن المواصفات.

ويظهر هاتف ”Zenfone 9“ بفتحة في الزاوية اليسرى العليا، وخيارات ألوان متعددة.

وكما جاء في الفيديو الترويجي، يأتي الهاتف الجديد بشاشة من نوع ”AMOLED“ من إنتاج شركة ”سامسونغ“، مقاس 5.9 بوصة وجودة ”FHD+“ (2400 × 1080 بكسل) ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20:9، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مع دعم معمارية ”HDR10+“.

علاوة على ذلك، يتم تشغيل الهاتف بواسطة المعالج الأقوى في العالم، ”Snapdragon 8+ Gen 1″، المطور من شركة ”كوالكوم“ الأمريكية، جنباً إلى جنب مع معالج رسومي من نوع ”Adreno“.

وفقًا للفيديو، فإن هاتف ”Zenfone 9“ القادم سيحزم بطارية تبلغ 4300 مللي أمبير في الساعة.

ويدعم الهاتف خيارات اتصال شبكات الجيل الخامس (5G) والجيل الرابع (4G أو LTE)، بالإضافة إلى ”Wi-Fi 802.11ax 6E“ مزدوج النطاق، و“Bluetooth 5.2″ و“GPS/GLONASS/Beidou“ و“Galileo(E1+E5a)“ و“QZSS(L1+L5)“ و“NavIC(L5)“ و“USB Type-C“ و“NFC“.

ويعمل الهاتف – الذي يدعم شريحتي اتصال ”نانو“ – على نظام ”Android 12“.

ويحتوي الهاتف على مكبرات صوت استريو مزدوجة ومقبس صوت 3.5 ملم لتجربة صوت أفضل. ويدعم الهاتف قارئا لبصمة الإصبع مثبتاً على الجانب بجوار مستشعر ”ZenTouch“ الذي يسمح بتخطي صفحة عند التصفح. والهاتف حاصل على تصنيف ”IP68“ لمقاومة الماء والغبار.

وفيما يخص التصوير الفوتوغرافي، يتميز الهاتف بوحدة كاميرا خلفية مزدوجة مع فلاش ”LED“ مع دعم لمثبت ”gimbal“ ذي الستة محاور، وتضم وحدة الكاميرا مستشعراً أساسياً من نوع ”Sony IMX766“ بدقة 50 ميغابكسل، إلى جانب مستشعر فائق الاتساع بدقة 12 ميغابكسل، مع إمكانية تصوير فيديوهات حتى جودة ”8K“.

وسيخلف ”ZenFone 9“ هاتف ”ZenFone 8″، الذي أطلقته ”أسوس“ العام الماضي، والذي كان يعمل بمعالج ”Snapdragon 888“ مع ما يصل إلى 16 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) من نوع ”LPDDR5“.